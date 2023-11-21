Спалити Центробанк — це не позбавитися росту цін. Чим небезпечна для України криза в Аргентині

Related video

Українців люблять залякувати політикою Центрального банку Туреччини. І ось з’явилося щось страшніше за центробанкінг турків. Новий президент Аргентини пообіцяв спалити Центральний банк країни (щоб покінчити з інфляцією) та перевести країну на долари США.

Цікава думка. Немає установи — немає проблеми. Не думаю, що такий монетарний радикалізм якось допоможе Аргентині. Використання валюти іншої країни замість національної валюти, як правило, крім втрати монетарної незалежності, нічого не приносить. Навіть приклади таких маленьких економік, як Чорногорія або Еквадор вказують на те, що перехід на одну з резервних світових валют проблему рівня кредитних ставок або інфляції не вирішить. Тож зафіксуємо для історії, що в ренкінгу рецептів від політиків "central banking horror" Аргентина з рецептом "спалити все" зараз номер один.

Крім гумору, тут є й певні тренди для занепокоєння. Економіка Аргентини — доволі масштабна, і криза в них може суттєво відволікти увагу МВФ та інших офіційних кредиторів України, що зараз є небажаним. Зазвичай економічні колапси в Аргентині призводять до падіння цін на соняшник і соняшникову олію, які є частиною українського експорту. Тож сподіватимемося, що новий президент пан Хав'єр Мілей тільки походить із сірниками біля Banco Central de la República Argentina.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо