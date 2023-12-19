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Десять книжок для Зеленського. Що корисно прочитати президентові України

Відомий економіст Владислав Рашкован рекомендує президентові України 10 книг, корисних та цікавих для прочитання. У них — про все: про Америку, про війни, про Європейський Союз, про ораторське мистецтво…

Владислав Рашкован
Владислав Рашкован
Заступник виконавчого директора МВФ
eye 97
Книги
Фото: Pixabay | Книги цікаві та корисні...
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Всі знають, що у Вашингтоні був з візитом Президент України Володимир Зеленський. Під час візиту президент також мав зустріч з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою.

Перед зустріччю офіс Крісталіни запитав мене, яку книжку було б найкраще подарувати президенту. Я подумав і зробив перелік з 10 книжок, які, на мою думку, могли б бути цікавими. Сім з цих книжок є в моїй бібліотеці, тому мені було легко їх порекомендувати.

Внизу цей перелік з моїми коментарями — може, і вам буде цікавим.

  1. Світ зараз знаходиться в стані полікризи (багато криз одночасно — polycrisis) або пермакризи (постійної кризи — permacrisis). Україна в центрі цієї кризи. Як з цим впоратися і як починити цей світ, буде цікавим прочитати в новій книжці Гордона Брауна, Мохамеда Ель-Ріяна та Нобелівського лауреата з економіки Майкла Спенса "Permacrisis" https://bit.ly/47XsQbh
  2. Нашим ключовим військовим та фінансовим партнером зараз є США. Президент і команда роблять все можливе, щоб ця підтримка була непохитною. Для того, щоб розуміти краще американську зовнішню політику, є багато книжок. Ми розуміємо, що ця політика є дуже складною, має багато історичних особливостей. Тому я порекомендував порівняно нову книжку Боба Зеліка, колишнього президента Світового банку "America in the World: A History of U.S. Diplomacy and Foreign Policy" https://bit.ly/3TtPYtf
  3. Україна прагне стати членом ЄС, і точно ним стане одного дня. Але нам треба більше вивчати і розуміти, що таке родина Європейського Союзу, як народжувалась ідея, який зміст вкладали батьки-засновники в концепцію єдиного європейського простору. Я особисто не читав цієї книжки, але після рішень Європейської Ради планую це зробити: Мемуари Жана Моне https://bit.ly/3tnxMXH
  4. Після війни Україну чекає велика реконструкція. Ми всі працюємо над чимось на кшталт Плану Маршала. Але нам також треба зрозуміти, а що це був за план — чи ми зможемо скопіювати його, чи нам доведеться створювати для себе щось інше на кшталт Плану Урсули, Крісталіни чи Пріцкер. Я не знаю книги кращої на цю тему, ніж книжка Бена Стейла "Marshall Plan" https://bit.ly/3TuAG7Q
  5. Але нам ще треба виграти війну. Я не є спеціалістом у військовій справі, але хочу більше розібратися в ній. Останнім часом вийшло декілька важливих книжок про війну у 21 сторіччі. Я порадив обрати нову книжку генерала Петреуса (вийшла в середині жовтня 2023 і вже включає розділи про російське вторгнення) "Conflict" https://bit.ly/41r0K5C
  6. Зеленський відомий як дуже сильний оратор. Його промови в останні 2 роки були чутні і в парламентах ключових країн-партнерів, і на площах ключових столиць світу. Є така книжка "The World's Great Speeches" — я впевнений, що декілька речей президента буде в цій або схожій книжці в майбутньому https://bit.ly/47iE4pH
  7. В минулі роки виходило багато книжок про те, що в сучасному світі влада буде також досягатися через переваги у володінні ШІ. 2023 рік був роком розвитку штучного інтелекту, і тому, на мою думку, Україні важливо далі розвиватися як країна, в якій ШІ також має практичне застосування — від воєнних дій до освіти та державного управління. Тому я порекомендував книжку, які написали двоє моїх гарних друзів з MIT: Дарон Аджемоглу та Саймон Джонсон "Power and progress". Вона про те, як дивитися на ШІ в парадигмі розвитку технологій https://bit.ly/4aAh6gy
  8. Україна — демократична країна, яка ще прагне втілювати ліберальні економічні реформи. Паралельно ми намагаємось побудувати сильну державу, але також і сильне громадянське суспільство, яке б врівноважувало державний апарат, робило би його підзвітним. Я не читав книжки кращої на цю тему, ніж фоліант Дарона Аджемоглу та Джеймса Робінсона "Вузький коридор" https://bit.ly/3Agsw6r
  9. Від кліматичних змін ми нікуди вже не дінемось, на жаль. Але треба зрозуміти, як уникнути катастрофічних наслідків, які зміна клімату принесе нашій планеті. В України під час відновлення також є роль в цьому процесі — ми повинні відбудувати нашу економіку та наші міста більш зеленими та стійкими (sustainable). На тему клімату написано багато книжок. Я порадив книжку Білла Гейтса "How to avoid climate disaster" https://bit.ly/4ah2jXM
  10. І останнє: Володимир Зеленський є також і чоловіком для своєї дружини, і батьком для своїх двох дітей. Через роботу він проводить багато часу не в колі родини. Але й перша леді грає важливу роль у просування інтересів України. І це абсолютно природньо, що багато жінок в сучасному світі звалюють на свої плечі дуже багато не завжди властивих завдань. Про це пише в своїй книжці "Career and Family" лауреатка Нобелевської премії цього року Клаудія Голдін. Її я також порадив, щоб президент передав Олені Зеленській https://bit.ly/3tlo5ce.

Крісталіна подякувала за цей перелік, обрала 2 книжки з нього та подарувала президенту. Як ви думаєте, якими були ці 2 книжки?

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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