Загроза на Харківському напрямку: на що здатне зібране біля кордонів України угруповання РФ

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Сьогодні буде трохи про Харківський напрямок.

Йдеться про ситуацію із тією частиною угрупування військ (УВ) противника, яка належить до так званого "угрупування прикриття кордону" й має назву — УВ "Белгород" (організаційно вона входить до складу УВ "Запад").

Це має певний сенс через те, що у складі цього УВ відбулися впродовж останнього місяця певні зміни, обумовлені перегрупуванням частини сил й засобів УВ противника "Запад" переважно зі складу 11-го армійського корпусу (АК), включно з низкою підрозділів його 18-ї мотострілецької дивізії (мсд), саме на цей напрямок.

Отже, спочатку визначемо деякі кількісні та, до певної міри, якісні параметри цього УВ "Белгород", розгорнутого противником саме на Харківському напрямку, а потім спробуємо зробити висновки.

УВ "Белгород", його командний пункт (КП) розгорнутий в районі смт Борисовка.

До його складу входять:

мотострілецьких полків територіальних військ (мсп ТрВ) — 1;

мотострілецьких\танкових батальйонів (мсб\тб) — 12;

стрілецьких батальйонів (сб) — 8;

артилерійських дивізіонів (адн) — 7, з яких гаубичних самохідно-артилерійських (гсадн) — 1, гаубичних артилерійських (гадн) — 1, окремих гаубичних артилерійських (огадн) — 1, окремих протитанкових артилерійських (оптадн) — 4;

артилерійських батарей — 31(!!??), з яких — гаубичних самохідно-артилерійських (гсабатр) — 6, гаубичних артилерійських (габатр) — 10, реактивних артилерійських (реабатр) — 4, протитанкових артилерійських (птабатр) — 9, мінометних (мінбатр) — 1, окремих батарей протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) — 1;

окремих зенітнитних ракетних батарей (зрбатр) — 1;

окремих (зведених) тактичних загонів рівня рота-батальйон — 5, з них — штурмових — 2, спеціального призначення (СпП) — 3.

Загалом, це…

особового складу (о\с) — 12558 в\сл (по суті, за чисельністю це є повнокровна мотострілецька дивізія повного складу);

танків — 112;

бойових броньованих машин (ББМ), включно з бронеавтомобілями — 197;

артилерійських систем (АС) калібром від 100-мм, включно з мінометами — 361;

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) — 31.

Частини та підрозділи противника, розгорнуті у складі УВ "Белгород", переважно перебувають у складі наступних з'єднань та об'єднань російського війська:

11-го армійського корпусу (АК);

47-ї танкової дивізії (ТД);

263-ї окремої мотострілецької бригади (ОМСБр), це новосформоване з'єднання.

Безпосередню підтримку частинам та підрозділам УВ "Белгород" з повітря здійснюють:

14-й винищувальний авіаційний полк (вап) з авіабази (АБ) Курськ (аеродром сумісного використання) — до 18–20 одиниць боєготових Су-30СМ;

18-й штурмовий авіаційний полк (шап), з АБ Бєлгород (аеродром сумісного використання), до 14–15-и боєготових Су-25СМ + до 4-х Су-25УБМ (ймовірно, переміщені або на АБ Курск, або АБ Бєлгород);

332-й вертольотний полк армійської авіації (АА), з АБ Курськ (аеродром сумісного використання) + 2 польових аеродрома передового базування, до 8–10 Мі-28Н, до 10 Мі-35М, 4–5 одиниць Мі-8МТВ.

Окрім цього, в інтересах УВ "Белгород" можуть залучатися з АБ Балтимор (м. Воронеж) певна частина сил й засобів 15-ї бригади АА (вертольоти типу Ка-52, Мі-28Н, Мі-35М та Мі-8) та 47-го бомбардувального авіаційного полку (бап) (бомбардувальники типу Су-34)

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Отже, можемо констатувати декілька особливостей щодо УВ "Белгород" і його оперативних спроможностей:

наявність достатньо значної артилерійської складової, але водночас більшу частину якої складає саме протитанкова артилерія, говорить про прагнення насамперед сковувати наші війська на цьому напрямку шляхом постійних артобстрілів й за потреби — оборонятися, а не ломитися "у глибокий наступ";

наявність у складі УВ "Белгород" значної складової військ СпП (одразу до 3-х зведених загонів) та й ще на додачу двох штурмових загонів, говорить про перманентну готовність командування противника вести на цьому напрямку активні, так звані "асиметрічні дії" (насамперед розвідувально-диверсійного характеру), причому у достатньо значному обсязі, але навряд чи саме для дій із "захоплення та утримання визначених об'єктів та рубежів" у глибині оборони ЗСУ на цьому напрямку, найімовірніше, для диверсій та сковування їхніх сил саме у прикордонні;

основні свої зусилля на цьому напрямку командування противника, очевидно, концентрує на 3-х основних дирекціях: Шебекіно–Бєлгород, Октябрський–Бєлгород, Грайворон–Томаровка, меншою мірою — на напрямку Красна Яруга–Ракитне та Волоконовка–Новий Оскол (на цьому напрямку вже більше рулить 6-а загальновійськова армія (ЗВА) противника зі складу УВ "Запад"). Це ще раз підтверджує намір противника насамперед прикрити власні "АпасТнЫе" напрямки, ніж кудись наступати у "сопредельном" прикордонні;

загальне збільшення чисельності УВ "Белгород" у порівнянні із початком січня склало наразі приблизно 1000 в\сл. За великим рахунком, це неможливо вважати "суттєвим нарощуванням" наступальних можливостей цього угрупування військ противника;

за формальними ознаками (кількістю умовно-розрахункових формувань рівня "батальйон", яка складає 23 "одиниці", враховуючи розгорнутий мсп ТрВ), УВ "Белгород" повинно являти собою щось на кшталт армійського корпусу (до 7-и умовно-розрахункових полків). Але в реальності за кількістю особового складу дотягує лише на одну дивізію… та й то, не зовсім "збалансовану";

ба більше, кількість ББМ у цій умовній "белгородской дивизии" явно "неприлично мала", що говорить про певні проблеми із реальними бойовими спроможностями російських формувань зі складу УВ "Белгород" (очевидно, насамперед, у сенсі мобільності). Наявність у складі угрупування одразу 8-и таких формувань, у ранзі "стрілецький батальйон", явно, у цьому сенсі, є далеко невипадковою…

Підсумуємо…

"Теоретично"… якийсь значний за обсягом, розмахом та глибиною наступ противника на Харків з північного та північно-західного напрямку можливий. Але наразі з практичної точки зору виглядає малоймовірним.

Звісно, командування противника може організувати якісь активні (тобто наступальні) дії, але явно обмеженого рівня (десь до 2–3-х батальйонів максимум). Наприклад, спробувати знову захопити декілька прикордонних сіл. Але, як на мене, навіть така обмежена "АпИрацИя" навряд чи становитиме для українського командування несподіванку, причому ще на етапі розгортання визначених для неї підрозділів противника. Тому навіть вона, "на зараз", позбавлена будь-якого адекватного сенсу… Окрім, мабуть, якогось пропагандистько-психологічного "устремления"…

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