Угроза на Харьковском направлении: на что способна собранная у границ Украины группировка РФ

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Сегодня будет немного о Харьковском направлении.

Имеется в виду ситуация с той частью группировки войск (ГВ) противника, которая относится к так называемой "группировке прикрытия границы" и называется — ГВ "Белгород" (организационно она входит в состав ГВ "Запад").

Это имеет определенный смысл ввиду того, что в составе этой ГВ произошли в течение последнего месяца определенные изменения, обусловленные перегруппировкой части сил и средств ГВ противника "Запад" главным образом из состава 11-го армейского корпуса (АК), включая ряд подразделений его 18-й мотострелковой дивизии (мсд), именно на это направление.

Итак, сначала определим некоторые количественные и, в определенной степени, качественные параметры этой ГВ "Белгород", развернутой противником именно на Харьковском направлении, а затем попробуем сделать выводы.

ГВ "Белгород", ее командный пункт (КП) развернут в районе пгт Борисовка.

В ее состав входят:

мотострелковых полков территориальных войск (мсп ТрВ) — 1;

мотострелковых\танковых батальонов (мсб\тб) — 12;

стрелковых батальонов (сб) — 8;

артиллерийских дивизионов (адн) — 7, из которых гаубичных самоходно-артиллерийских (гсадн) — 1, гаубичных артиллерийских (гадн) — 1, отдельных гаубичных артиллерийских (огадн) — 1, отдельных противотанковых артиллерийских (оптадн) — 4;

артиллерийских батарей — 31(!!!??), из которых — гаубичных самоходно-артиллерийских (гсабатр) — 6, гаубичных артиллерийских (габатр) — 10, реактивных артиллерийских (реабатр) — 4, противотанковых артиллерийских (птабатр) — 9, минометных (минбатр) — 1, отдельных батарей противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) — 1;

отдельных зенитных ракетных батарей (зрбатр) — 1;

отдельных (сводных) тактических отрядов уровня рота-батальон — 5, из них штурмовых — 2, специального назначения (СпН) — 3.

В общем, это…

личного состава (л\с) — 12558 в\сл (по сути, по численности это полнокровная мотострелковая дивизия полного состава);

танков — 112;

боевых бронированных машин (ББМ), включая бронеавтомобили — 197;

артиллерийских систем (АС) калибром от 100-мм, включая минометы — 361;

реактивных систем залпового огня (РСЗО) — 31.

Части и подразделения противника, развернутые в составе ГВ "Белгород", преимущественно находятся в составе следующих соединений и объединений российской армии:

11-го армейского корпуса (АК);

47-й танковой дивизии (ТД);

263-й отдельной мотострелковой бригады (ОМСБр), это новосформированное соединение.

Непосредственную поддержку частям и подразделениям ГВ "Белгород" с воздуха осуществляют:

14-й истребительный авиационный полк (иап) с авиабазы (АБ) Курск (аэродром совместного использования) — до 18-20 единиц боеготовых Су-30СМ;

18-й штурмовой авиационный полк (шап), с АБ Белгород (аэродром совместного использования), до 14–15-и боеготовых Су-25СМ + до 4-х Су-25УБМ (вероятно, перемещены либо на АБ Курск, либо АБ Белгород);

332-й вертолетный полк армейской авиации (АА), с АБ Курск (аэродром совместного использования) + 2 полевых аэродрома передового базирования, до 8–10 Ми-28Н, до 10 Ми-35М, 4–5 единиц Ми-8МТВ.

Кроме этого, в интересах УВ "Белгород" могут привлекаться из АБ Балтимор (г. Воронеж) определенная часть сил и средств 15-й бригады АА (вертолеты типа Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М и Ми-8) и 47-го бомбардировочного авиационного полка (бап) (бомбардировщики типа Су-34).

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Таким образом, можем констатировать несколько особенностей относительно ГВ "Белгород" и ее оперативных возможностей:

наличие достаточно значительной артиллерийской составляющей, но при этом большую часть которой составляет именно противотанковая артиллерия, говорит о стремлении в первую очередь сковывать наши войска на этом направлении путем постоянных артобстрелов и при необходимости — обороняться, а не ломиться "в глубокое наступление";

наличие в составе ГВ "Белгород" значительной составляющей войск СпН (сразу до 3-х сводных отрядов) и еще в придачу двух штурмовых отрядов говорит о перманентной готовности командования противника вести на этом направлении активные, так называемые "асимметричные действия" (в первую очередь разведывательно-диверсионного характера), причем в достаточно значительном объеме, но вряд ли именно для действий по "захвату и удержанию определенных объектов и рубежей" в глубине обороны ВСУ на этом направлении, скорее, для диверсий и сковывания их сил именно в приграничье;

основные свои усилия на этом направлении командование противника, очевидно, концентрирует на 3-х основных дирекциях: Шебекино–Белгород, Октябрьский–Белгород, Грайворон–Томаровка, в меньшей степени по направлению Красная Яруга–Ракитное и Волоконовка–Новый Оскол (на этом направлении уже больше рулит 6-я общевойсковая армия (ОВА) противника из состава ГВ "Запад"). Это еще раз подтверждает намерение противника в первую очередь прикрыть собственные "АпасТнЫе" направления, чем куда-то наступать в "сопредельном" пограничье;

общее увеличение численности ГВ "Белгород" по сравнению с началом января составило на данный момент примерно 1000 человек. По большому счету это невозможно считать "существенным наращиванием" наступательных возможностей данной группировки войск противника;

по формальным признакам (количеству условно-расчетных формирований уровня "батальон", которое составляет 23 "единицы", учитывая развернутый мсп ТрВ), ГВ "Белгород" должна представлять собой что-то вроде армейского корпуса (до 7-и условно-расчетных полков). Но в реальности по количеству личного состава дотягивает лишь до одной дивизии… да и то, не совсем "сбалансированной";

более того, количество ББМ в этой условной "белгородской дивизии" явно "неприлично мало", что говорит об определенных проблемах с реальными боевыми возможностями российских формирований из состава ГВ "Белгород" (очевидно, в первую очередь, в смысле мобильности). Наличие в составе группировки сразу 8-и таких формирований, в ранге "стрелковый батальон", явно, в этом смысле, является далеко неслучайным…

Подведем итоги…

"Теоретически"… какое-то значительное по объему, размаху и глубине наступление противника на Харьков с северного и северо-западного направления возможно. Но на данный момент с практической точки зрения выглядит маловероятным.

Конечно, командование противника может организовать какие-то активные (то есть наступательные) действия, но явно ограниченного уровня (где-то до 2–3-х батальонов максимум). Например, попытаться снова захватить пару приграничных сел. Но, как по мне, даже такая ограниченная "АпИрацИя" вряд ли будет представлять для украинского командования неожиданность, причем еще на этапе развертывания определенных для нее подразделений противника. Поэтому даже она, "на сейчас", лишена какого-либо адекватного смысла… Кроме, пожалуй, какого-то пропагандистско-психологического "устремления"…

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