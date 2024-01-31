Причин для підвищення достатньо. То що буде з тарифами на світло?

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30 січня починається відключення боржників електроенергії за несплату. Саме про цю дату повідомляли постачальники, зокрема у Києві, Вінниці, Рівному.

За кілька днів до цього тема набула особливого розголосу у різного масштабу ЗМІ та із різними конотаціями. Зокрема, зустрічались і заклики на кшталт "досить платити баригам та олігархам", нагадування про те, що "Шмигаль підняв тарифи", а "Зеленський вже пів року мовчить і ніяк не реагує на це". Ну якщо інформаційну кампанію хтось розганяє, то комусь же вона потрібна?

Масла у вогонь додав один із нардепів, який учора сказав, що ціна електроенергії для населення може вирости вдвічі. Правдою є те, що чинний тариф не покриває усіх витрат з виробництва та постачання електроенергії населенню і є субсидованим. Але правдою є і те, що рівень тарифу, який здатен забезпечити окупність виробництва та постачання електроенергії населенню, не обов’язково повинен бути "ринковим" в нинішніх умовах, а просто покривати усі витрати й бути нижчим, ніж двократне зростання. Історично, тарифна тема взагалі у нас одна із улюблених серед депутатів. Пригадалось, як три роки тому одна депутатка закликала не сплачувати за газ та електроенергію цілою країною: "Продуктивніше просто не платити". Взагалі, тема тарифів на ЖКП та енергопостачання стала однією із центральних для політизації щонайменша два десятиліття тому.

Хтось платить, а хтось вважає за краще не платити Фото: УНІАН

Але іншою особливо цікавою частиною цього пазлу є те, що за поребриком активізувались із новинами про українську енергетику і, зокрема, про початок відключень. Цитату про двократне підвищення тарифу теж не оминули увагою. А чи раптом не повʼязаний цей запоребриковий інтерес до нашої енергетики і збурення на тему відключень на деяких наших інтернет-майданчиках?

Минулої зими, після ворожих обстрілів та відключень, російські боти активно розкручували зраду, що це уряд запровадив відключення, щоб більше експортувати, але аж ніяк не дефіцит, зумовлений тим, що вони знищували нашу енергосистему. Можливо, сьогодні у ворога — нова тема для потенційного ІПСО і спроба розгойдати ситуацію.

Отож, ще раз коротко — про причини скасування мораторію:

Тариф для населення не покриває усіх видатків на виробництво, передачу, розподіл і постачання електроенергії. Тариф субсидується державними компаніями "Енергоатом" та "Укргідроенерго". В межах цього субсидування постачальники недоотримали понад 20 мільярдів гривень. За 2023 рік борги населення зросли на 7,7 мільярда гривень, а за період з початку повномасштабного вторгнення — на 15 мільярдів. Частина платоспроможних споживачів розцінила мораторій як право не платити взагалі. У міністерстві енергетики це назвали зловживанням деяких споживачів забороною відключень за несплату. Відключення не стосуватимуться тих, чиє житло пошкоджене обстрілами, і буде застосовуватись відносно лише спокійних регіонів. І не варто забувати про субсидії, якими можуть скористатись малозабезпечені громадяни.

Споживати ІПСО шкідливо для здоров’я, а якщо воно ще й з-за поребрика, то вже для всієї країни.

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