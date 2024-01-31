Мобілізація — у квітні. Що буде, якщо Росія поповнить війська після виборів Путіна

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Ворог може провести додаткову відкриту мобілізацію. На відміну від минулої хвилі, коли вони призивали резерв, це вже будуть менш підготовлені орки, набагато менш дисципліновані та вмотивовані.

Ось тоді, до речі, у них і почнеться вихід війни за межі телевізора.

Але їх буде все одно дуже багато.

Цей вплив ми відчуємо ближче до кінця осені, якщо вони почнуть другу хвилю відкритої мобілізації, наприклад, у квітні.

Тому буде певний проміжок часу, яким треба скористатися сповна. І гарненько підготуватися до нової навали на Сході (можливо, і на Півдні).

Головне — не повторювати своїх же помилок. І не створювати ще мільярд ОСБ. Краще поповнювати бойові бригади, які другий рік задихаються від нестачі особового складу.

Усе буде добре, але ми повинні розуміти, що для перемоги ми повинні зробити всі разом набагато більше, ніж робили до цього.

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