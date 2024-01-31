Мобилизация — в апреле. Что будет, если Россия пополнит войска после выборов Путина

Related video

Враг может провести дополнительную открытую мобилизацию. В отличие от прошлой волны, когда они призывали резерв, это уже будут менее подготовленные орки, гораздо менее дисциплинированные и мотивированные.

Вот тогда, кстати, у них и начнется выход войны за пределы телевизора.

Но их будет все равно очень много.

Это влияние мы почувствуем ближе к концу осени, если они начнут вторую волну открытой мобилизации, например, в апреле.

Поэтому будет определенный промежуток времени, которым надо воспользоваться сполна. И хорошенько подготовиться к новому нашествию на Востоке (возможно, и на Юге).

Главное — не повторять своих же ошибок. И не создавать еще миллиард ОСБ. Лучше пополнять боевые бригады, которые второй год задыхаются от нехватки личного состава.

Все будет хорошо, но мы должны понимать, что для победы мы должны сделать все вместе гораздо больше, чем делали до этого.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно