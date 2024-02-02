Алмазний "облом" Москви. Як Росія несподівано натрапила на санкції в Анголі

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Санкції не працюють, ага.

Ангола повідомила російській алмазній компанії "Алроса", що не бажає бачити росіян у спільному видобутку алмазів на родовищі Катока. Це сталося через санкції на російську алмазну індустрію і конкретно на "Алросу", бо банки відмовляються працювати з Анголою через присутність у видобутку росіян.

Ангольці просять "Алросу" вийти з спільного підприємства з видобутку, принаймні, поки санкції не знімуть. У відповідь росіяни вимагають компенсацій. Як завжди у росіян, величезних. Ангола платити, зрозуміло, не бажає, бо ситуація в економіці Анголи дуже складна. Ангола пропонує росіянам принаймні на деякий час відвалити.

Але проблема в тому, що експорт Анголи — не тільки алмази, а ще й нафта. І найбільшим покупцем ангольскої нафти є США. Окрім того, США беруть участь у переоснащенні армії Анголи. США бажають викинути з Анголи не стільки росіян, скільки Китай (майже половина боргу Анголи — китайська, і це не включає борги підприємств). Відповідно, росіяни зважають на те, що пауза може бути лише гарною назвою для припинення співробітництва взагалі. США важливі для Анголи не тільки через складну економічну ситуацію, а і через політичну ситуацію, бо опозиція норм піджимає ангольску владу. І зустрічі з Байденом для ангольскої влади дуже важливі.

Цікаво, як це все розрулить "Алроса". "Вагнерів"-то нема вже.

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