Життя солдатів важливіше за техніку: як і чому був підбитий перший український Абрамс

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Повна інформація по обставинах втрати танку М1Абрамс, діям командування 47-і механізованої бригади. After action review

1. Організаційні питання.

за словами командирів, танк був оснащений системою РЕБ, але вона з певних причин не спрацювала, чому саме — вже не зʼясувати, але не виключено, що противник змінив частоти для управління дронами, і РЕБ на цих частотах не забезпечив прикриття. Засоби РЕБ на танки, які б гарантували захист, штатно не постачаються, це все треба шукати та робити за свій рахунок, і дрони постійно змінюються та випереджають розвиток засобів РЕБ, це загальна проблема;

тривалий час на танки Абрамс намагались встановити решітки та мангал, але поки що безуспішно. Це і особливості конструкції танка, і його броні. Проблему намагаються вирішувати і досі. Але альтернатива така — або тримати боєздатні танки у тилу, або зупиняти російський наступ усіма можливими засобами. Звичайно, треба ризикувати технікою. 47-ма бригада докладала зусиль для захисту "Абрамсів", але це не вдалось зробити через певні технічні обставини.

2. Тактичні питання.

Як я і написав одразу, дії командування 47-і омбр мають свою логіку.

Під час бою 26 лютого у селі Бердичі ворог прорвався значними силами через бойові порядки сусідньої бригади з флангу. Виникла загроза, що група піхотинців 47-і бригади залишаться відрізаними від своїх та потраплять в оточення. Була потрібна негайна контратака, треба було знищити групи росіян, які зайшли у тил нашій позиції. Ризики виконання завдання для танку були високими, але життя бійців важливіше техніки. Завдяки діям екіпажу "Абрамса", "Бредлі", ударам артилерії та дронів 47-і бригади дві російські штурмові групи було знищено, наші піхотинці відійшли. "Абрамс" було втрачено. Дії на тактичному рівні були обґрунтовані важкою обстановкою.

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Захист для українських танків: як можна було не допустити втрати Абрамса

Питання до застосування "Абрамсів" — це не питання тільки до 47-і бригади, але і для вищого командування.

Правильно застосувати "Абрамси" в цьому місці з висот неможливо, оскільки висоти в Авдіївці та на коксохімічному заводі контролює противник, а 47-ма бригада отримала зону відповідальності у низинах.

Але заборонити використовувати "Абрамси" для контратак не можна, бо піхота має підтримуватись бронетехнікою. 47-ма бригада зараз знаходиться на одному з напрямків головних ударів російської армії на Донбасі, і ворог кидає постійно нові сили в лобові атаки, зупиняти ці безперервні атаки потрібно усіма наявними засобами.

Якщо рахувати втрати техніки та піхоти, росіяни в цьому районі втрачають у рази більше, і велика заслуга в тому якраз українських воїнів на американській бронетехніці.

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