Ураження Patriot: чому армія РФ зуміла завдати точного удару і як цього уникнути в майбутньому

Related video

After action review щодо ураження зенітно-ракетної батареї Patriot 9 березня

Система Patriot є стратегічно важливою найефективнішою зброєю для боротьби з російською авіацією. У складі батареї — чотири пускові установки М901, радар управління вогнем і командний пункт, плюс машини забезпечення.

9 березня внаслідок ураження російськими окупантами колони зенітно-ракетної батареї Patriot біля міста Покровськ Донецької області на відстані близько 50 км від лінії фронту було знищено дві пускові установки М901 і кілька зенітних ракет MIM-104. За даними Цензор.Нет, загинуло 9 українських військовослужбовців.

Оскільки радар і командний пункт уціліли, боєздатність батареї може бути скоро відновлена, пускові можуть надіслати нові, але замінити кваліфікованих і вмотивованих операторів, деякі з яких дуже успішно пройшли тривале навчання в провідних навчальних центрах НАТО, на жаль, ми вже не зможемо. Щирі співчуття родинам героїв, на рахунку яких — кілька російських літаків.

Відео з дрона, яке оприлюднив ворог, та інформація наших джерел дають змогу зробити післяопераційний аналіз, щоб унеможливити повторення таких трагедій, які серйозно підривають обороноздатність України.

Удар було завдано трьома балістичними ракетами "Іскандер" під корегування розвідувального дрона SuperCam.

Пускові установки стояли на відкритому місці в колоні і не рухалися.

Ніяких засобів маскування на машинах не помітно.

Вартість пускової установки М901 — 10 мільйонів доларів, вартість зенітної ракети MIM-104 PAC-3 — 4 мільйони доларів.

Важливо

ЗМІ пишуть, що Україна втратила перший комплекс ППО Patriot: що відомо (фото)

Які чинники сприяли пошуку зенітно-ракетної системи та дозволили точно завдати удару?

Батарея діяла в цьому районі кілька тижнів, виконала кілька успішних пусків по російських літаках, регулярно вмикався радар, і ворог міг визначити приблизний район пошуку для своєї космічної, радіоелектронної розвідки і дронів. Позиції Patriot не були прикриті зенітно-ракетними системами для захисту від дронів. Враховуючи, що батарея діяла на відстані активних дій ворожих дронів, ризик виявлення був достатньо високим. Попередження про виліт дронів і про ракетну атаку були отримані занадто пізно. Батарея отримала наказ на передислокацію, але не встигла його виконати. Замість швидкого і негайного розосередження на максимальній швидкості, пускові установки зібралися в щільну колону і стояли на відкритому місці, чекаючи команду на початок руху, утворивши компактну ціль для ураження.

Висновки:

Маневрування батареї та вихід із зони ураження на максимальній швидкості за межі дальності ворожих дронів, окремими машинами, не чекаючи команд та колон має бути визначено як один із пріоритетів бойової підготовки. У разі активної бойової роботи та недоцільності на деякий час залишати позиційний район, позиції Patriot мають в обов'язковому порядку прикриватися зенітно-ракетними системами малої дальності. Засоби РЕБ у разі наближення дронів до позиційних районів Patriot повинні ставити спрямовані перешкоди відеосигналу дронів супротивника, щоб ускладнити спостереження і визначення цілі. У позиційному районі Patriot навколо мають розгортатися макети, які імітують роботу батареї. Такі засоби маскування до сих пір не застосовуються, хоча вартість таких макетів у сотні разів менша за вартість однієї пускової. Ворог повинен постійно бачити хибні цілі і витрачати час на їхню ідентифікацію та боєкомплект на ураження. Справжні машини системи Patriot повинні мати комплект маскування, щоб приховувати свій силует від швидкого розпізнавання. Командування Повітряних сил макети Patriot не застосовує, хоча це найпотужніша зброя, яка потребує максимального захисту.

Відповідальність за ураження пускових установок Patriot повною мірою несе командування Повітряних сил, частково — командування батареї, яке не встигло вивести особовий склад і техніку з-під удару.

Стояти в колонах на відкритому місці в зоні дій дронів противника — смертельно небезпечно, прошу військовослужбовців не чекати ніколи команди на рух, а діяти за обстановкою, не допускати скупчень, не стояти.

Це не перший випадок обстрілів росіянами позицій Patriot, і випадки абсолютно незрозумілого тривалого знаходження на позиціях, запізнення з маневром трапляються, на жаль, не вперше. Але висновків досі не було зроблено, і тому закономірно, що наслідком відсутності післяопераційного аналізу стала трагедія 9 березня під Покровськом.

Війна не пробачає незасвоєних уроків. Сподіваюся, що нарешті висновки буде зроблено і війська отримають точні накази, і в тактиці бойового застосування та в забезпеченні роботи ППО, нарешті, почнуться системні зміни.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело