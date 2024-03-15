Поражение Patriot: почему армия РФ сумела нанести точный удар и как этого избежать в будущем

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After action review по поражению зенитно-ракетной батареи Patriot 9 марта

Система Patriot является стратегически важным самым эффективным оружием для борьбы с российской авиацией. В составе батареи — четыре пусковые установки М901, радар управления огнем и командный пункт, плюс машины обеспечения.

9 марта в результате поражения российскими оккупантами колонны зенитно-ракетной батареи Patriot возле города Покровск Донецкой области на расстоянии около 50 км от линии фронта были уничтожены две пусковые установки М901 и несколько зенитных ракет MIM-104. По данным Цензор.Нет, погибло 9 украинских военнослужащих.

Поскольку радар и командный пункт уцелели, боеспособность батареи может быть скоро восстановлена, пусковые могут прислать новые, но заменить квалифицированных и мотивированных операторов, некоторые из которых очень успешно прошли длительное обучение в ведущих учебных центрах НАТО, увы, мы уже не сможем. Искренние соболезнования семьям героев, на счету которых — несколько российских самолетов.

Видео с дрона, которое обнародовал враг, и информация наших источников позволяют сделать послеоперационный анализ, чтобы исключить повторение таких трагедий, которые серьезно подрывают обороноспособность Украины.

Удар был нанесен тремя баллистическими ракетами "Искандер" под корректировку разведывательного дрона SuperCam.

Пусковые установки стояли на открытом месте в колонне и не двигались.

Никаких средств маскировки на машинах не заметно.

Стоимость пусковой установки М901 — 10 миллионов долларов, стоимость зенитной ракеты MIM-104 PAC-3 — 4 миллиона долларов.

Важно

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Какие факторы способствовали поиску зенитно-ракетной системы и позволили точно нанести удар?

Батарея действовала в этом районе несколько недель, выполнила несколько успешных пусков по российским самолетам, регулярно включался радар, и враг мог определить примерный район поиска для своей космической, радиоэлектронной разведки и дронов. Позиции Patriot не были прикрыты зенитно-ракетными системами для защиты от дронов. Учитывая, что батарея действовала на расстоянии активных действий вражеских дронов, риск обнаружения был достаточно высоким. Предупреждения о вылете дронов и о ракетной атаке были получены слишком поздно. Батарея получила приказ на передислокацию, но не успела его выполнить. Вместо быстрого и немедленного рассредоточения на максимальной скорости, пусковые установки собрались в плотную колонну и стояли на открытом месте, ожидая команду на начало движения, образовав компактную цель для поражения.

Выводы:

Маневрирование батареи и выход из зоны поражения на максимальной скорости за пределы дальности вражеских дронов, отдельными машинами, не дожидаясь команд и колонн должно быть определено как один из приоритетов боевой подготовки. В случае активной боевой работы и нецелесообразности на некоторое время покидать позиционный район, позиции Patriot должны в обязательном порядке прикрываться зенитно-ракетными системами малой дальности. Средства РЭБ в случае приближения дронов к позиционным районам Patriot должны ставить направленные помехи видеосигналу дронов противника, чтобы затруднить наблюдение и определение цели. В позиционном районе Patriot вокруг нее должны разворачиваться макеты, имитирующие работу батареи. Такие средства маскировки до сих пор не применяются, хотя стоимость таких макетов в сотни раз меньше стоимости одной пусковой. Враг должен постоянно видеть ложные цели и тратить время на их идентификацию и боекомплект на поражение. Настоящие машины системы Patriot должны иметь комплект маскировки, чтобы скрыть свой силуэт от быстрого распознавания. Командование Воздушных сил макеты Patriot не применяет, хотя это самое мощное оружие, которое требует максимальной защиты.

Ответственность за поражение пусковых установок Patriot в полной мере несет командование Воздушных сил, частично — командование батареи, которое не успело вывести личный состав и технику из-под удара.

Стоять в колоннах на открытом месте в зоне действий дронов противника — смертельно опасно, прошу военнослужащих не ждать никогда команды на движение, а действовать по обстановке, не допускать скоплений, не стоять.

Это не первый случай обстрелов россиянами позиций Patriot, и случаи совершенно непонятного длительного нахождения на позициях, опоздания с маневром случаются, к сожалению, не впервые. Но выводов до сих пор не было сделано, и поэтому закономерно, что следствием отсутствия послеоперационного анализа стала трагедия 9 марта под Покровском.

Война не прощает неусвоенных уроков. Надеюсь, что наконец выводы будут сделаны и войска получат точные приказы, и в тактике боевого применения и в обеспечении работы ПВО, наконец, начнутся системные изменения.

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