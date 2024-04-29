Related video

Міноборони Росії за усталеною традицією почало превентивно "знищувати" озброєння, які в Україну невідомо коли надійдуть.

У ранковому зведенні заявлено, що за добу збито 5 (!) ракет ATACMS.

Ця брехня покликана вирішувати кілька завдань. З одного боку, підкреслюється, що від західної зброї є протиотрута. Саме з цією метою роспропаганда почала "топити в болотах" і регулярно "підбивати" танки "Леопард" за півроку до їх реальної появи в Україні.

З приводу ATACMS у них неслабкий мандраж, на федеральних каналах із сумними обличчями окреслюють зону в 300 км по периметру кордону і посилають сигнал "Помним. Любим. Скорбим".

З іншого боку, їм треба якось виправдовуватися за "пропущені". Тому загроза непомірно завищується і малюються "успіхи" в її відбитті.

Іноді це робиться поспіхом, проскакують помилки. Сьогодні, наприклад, 155-мм панцергаубицю назвали "122-мм САУ виробництва ФРН".

Важливо

31 тисяча українців і 180 тисяч росіян: як рахують реальні втрати на війні

Уже досить тривалий час МО РФ на фронті та над територією РФ "знищує" сотні українських безпілотників на добу. 150-200 штук на день — це норма. Структуру цих БПЛА детально не розкривають, але завжди (!) уточнюють, що збили якісь медійно розкручені дрони, а-ля "Баба Яга".

Якщо постійно читати їхні зведення, будь-кому стане зрозуміло, що цифри беруться зі стелі для створення правильної картинки. Я думаю, укладачів цих зведень регулярно страчують, тому немає інституційної пам'яті. Замість Конашенкова вже давно говорить андроїд, виструганий із цільного шматка дерева.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо