Российские фантазии. Как Минобороны РФ сбивает ракеты ATACMS, которых нет

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Минобороны России по устоявшейся традиции начало превентивно "уничтожать" вооружения, которые в Украину неизвестно когда поступят.

В утренней сводке заявлено, что за сутки сбито 5 (!) ракет ATACMS.

Это вранье призвано решать несколько задач. С одной стороны, подчеркивается, что от западного оружия есть противоядие. Именно с этой целью роспропаганда начала "топить в болотах" и регулярно "подбивать" танки "Леопард" за полгода до их реального появления в Украине.

По поводу ATACMS у них неслабый мандраж, на федеральных каналах с грустными лицами очерчивают зону в 300 км по периметру границы и посылают сигнал "Помним. Любим. Скорбим".

С другой стороны, им надо как-то оправдываться за "пропущенные". Поэтому угроза непомерно завышается и рисуются "успехи" в ее отражении.

Иногда это делается в спешке, проскакивают ошибки. Сегодня, например, 155-мм панцергаубицу назвали "122-мм САУ производства ФРГ".

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31 тысяча украинцев и 180 тысяч россиян: как считают реальные потери на войне

Уже довольно продолжительное время МО РФ на фронте и над территорией РФ "уничтожает" сотни украинских беспилотников в сутки. 150-200 штук в день – это норма. Структуру этих БПЛА детально не раскрывают, но всегда (!) уточняют, что сбили какие-то медийно раскрученные дроны, а-ля "Баба Яга".

Если постоянно читать их сводки, любому станет ясно, что цифры берутся с потолка для создания правильной картинки. Я думаю, составителей этих сводок регулярно казнят, поэтому нет институциональной памяти. Вместо Конашенкова уже давно говорит андроид, выструганный из цельного куска дерева.

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