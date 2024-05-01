Після Очеретиного — Карлівка: під Донецьком розпочинається новий етап битви

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У Донецькій операційній зоні тривають пекельні бої без натяку на покращення.

Розпочалася битва за величезну пустоту, яка веде до Карлівського водосховища.

Бої на околицях Новопокровського.

Від Соловйового ворог намагається також рухатися у бік Сокола, щоб вдарити нашому гарнізону у фланг.

Половина села Керамік захоплена.

У Новокалиновому тривають бої.

Також окупанти згадали, що можна атакувати Олександропіль з боку Новобахмутівки (тієї, що біля Верхньоторецького). Але невдало.

В Уманському тривають бої за південну частину. Північна знаходиться за річкою, туди окупанти будуть підходити з боку окупованої Семенівки.

Південніше Первомайського — справжнє пекло, але нашим воїнам вдається тримати цю ділянку у надскладних умовах.

Після захоплення північної частини Новомихайлівки, ворог почав атаки у бік Парасковіївки–Костянтинівки. Просування незначне, до 100 м по глибині.

Відкат наших військ поки виходить більшим, ніж очікувалося (це у районі Очеретиного, а західніше Авдіївки — поки все ще вкладається у рамки, хоч це й важко сприймати).

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Загрози Торецьку та Покровську: чим небезпечне захоплення росіянами Очеретиного

Вся донецька операційна зона "горить" вже кілька місяців.

Часів Яр — нестабільний, бо ворог біля порога.

Ну що ж, на жаль, наступальний етап операції окупантів триває.

І це продовжується вже 7 місяців. Це "рекорд" за весь час повномасштабної війни. Так довго ворог на багатьох напрямках одночасно ще не наступав.

Ба більше, я бачу ознаки підготовки ворога до нового етапу Купʼянської операції.

Зараз ситуація дуже складна. По снарядах все ще дефіцит (хоча поступово вирішується), відновлення проводиться урізано, неповноцінно.

F-16 ще не отримано. Але ще треба розуміти, які "смаколики" до них будуть підвішуватися. Бо F-16 блок 10/15 навіть з радарами від блок 50/52 — це ніщо, якщо будуть стокові AIM-120C. З таким озброєнням далеко не підеш.

Тому і кажу, що треба дивитися, яке озброєння буде надаватися до літаків.

Коротше, проблем дуже багато. Але, знаєте, я НЕ налаштований песимістично.

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