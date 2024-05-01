Після Очеретиного — Карлівка: під Донецьком розпочинається новий етап битви
У Донецькiй операційній зоні розпочалася битва за величезну пустоту, яка веде до Карлівського водосховища, пише військовий кореспондент Богдан Мірошников. Відхід українських військ виходить більшим, ніж очікувалося — але автор далекий від песимізму.
У Донецькій операційній зоні тривають пекельні бої без натяку на покращення.
Розпочалася битва за величезну пустоту, яка веде до Карлівського водосховища.
Бої на околицях Новопокровського.
Від Соловйового ворог намагається також рухатися у бік Сокола, щоб вдарити нашому гарнізону у фланг.
Половина села Керамік захоплена.
У Новокалиновому тривають бої.
Також окупанти згадали, що можна атакувати Олександропіль з боку Новобахмутівки (тієї, що біля Верхньоторецького). Але невдало.
В Уманському тривають бої за південну частину. Північна знаходиться за річкою, туди окупанти будуть підходити з боку окупованої Семенівки.
Південніше Первомайського — справжнє пекло, але нашим воїнам вдається тримати цю ділянку у надскладних умовах.
Після захоплення північної частини Новомихайлівки, ворог почав атаки у бік Парасковіївки–Костянтинівки. Просування незначне, до 100 м по глибині.
Відкат наших військ поки виходить більшим, ніж очікувалося (це у районі Очеретиного, а західніше Авдіївки — поки все ще вкладається у рамки, хоч це й важко сприймати).Важливо
Вся донецька операційна зона "горить" вже кілька місяців.
Часів Яр — нестабільний, бо ворог біля порога.
Ну що ж, на жаль, наступальний етап операції окупантів триває.
І це продовжується вже 7 місяців. Це "рекорд" за весь час повномасштабної війни. Так довго ворог на багатьох напрямках одночасно ще не наступав.
Ба більше, я бачу ознаки підготовки ворога до нового етапу Купʼянської операції.
Зараз ситуація дуже складна. По снарядах все ще дефіцит (хоча поступово вирішується), відновлення проводиться урізано, неповноцінно.
F-16 ще не отримано. Але ще треба розуміти, які "смаколики" до них будуть підвішуватися. Бо F-16 блок 10/15 навіть з радарами від блок 50/52 — це ніщо, якщо будуть стокові AIM-120C. З таким озброєнням далеко не підеш.
Тому і кажу, що треба дивитися, яке озброєння буде надаватися до літаків.
Коротше, проблем дуже багато. Але, знаєте, я НЕ налаштований песимістично.
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