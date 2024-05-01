После Очеретино — Карловка: под Донецком начинается новый этап сражения

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В Донецкой операционной зоне продолжаются адские бои без намека на улучшение.

Началась битва за огромную пустоту, которая ведет к Карловскому водохранилищу.

Бои в окрестностях Новопокровского.

От Соловьева враг пытается также двигаться в сторону Сокола, чтобы ударить нашему гарнизону во фланг.

Половина села Керамик захвачена.

В Новокалиново продолжаются бои.

Также оккупанты вспомнили, что можно атаковать Александрополь со стороны Новобахмутовки (той, что возле Верхнеторецкого). Но неудачно.

В Уманском продолжаются бои за южную часть. Северная находится за рекой, туда оккупанты будут подходить со стороны оккупированной Семеновки.

Южнее Первомайского — настоящий ад, но нашим воинам удается держать этот участок в сверхсложных условиях.

После захвата северной части Новомихайловки, враг начал атаки в сторону Парасковиевки–Константиновки. Продвижение незначительное, до 100 м по глубине.

Откат наших войск пока получается большим, чем ожидалось (это в районе Очеретино, а западнее Авдеевки — пока все еще укладывается в рамки, хотя это и трудно воспринимать).

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Вся донецкая операционная зона — "горит" уже несколько месяцев.

Часов Яр — нестабильный, потому что враг у порога.

Ну что ж, к сожалению, наступательный этап операции оккупантов продолжается.

И это продолжается уже 7 месяцев. Это "рекорд" за все время полномасштабной войны. Так долго враг на многих направлениях одновременно еще не наступал.

Более того, я вижу признаки подготовки врага к новому этапу Купянской операции.

Сейчас ситуация очень сложная. По снарядам все еще дефицит (хотя постепенно решается), восстановление проводится урезано, неполноценно.

F-16 еще не получены. Но еще надо понимать, какие "вкусности" к ним будут подвешиваться. Потому что F-16 блок 10/15 даже с радарами от блок 50/52 — это ничто, если будут стоковые AIM-120C. С таким вооружением далеко не уйдешь.

Поэтому и говорю, что надо смотреть, какое вооружение будет предоставляться к самолетам.

Короче, проблем очень много. Но, знаете, я не настроен пессимистично.

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