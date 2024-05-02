Дрони роблять свою справу. Чому удари по НПЗ Росії ефективні та мають бути продовжені

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Жага швидких перемог

Із самого початку трохи напружила стаття в Politico щодо російських НПЗ й того, що Раша залишилася без бензину.

Я дуже хотів би, щоб це було правдою, але це не так. Ніякого 10%-го збільшення цін на нафтопродукти останнім часом не спостерігається, є навіть деяке зниження за окремими базисами. Це дуже легко відслідкувати за російськими біржами, хоча газета покликається на якісь урядові дані.

Немає новин і щодо дефіциту.

Із наявних цифр можемо говорити про скорочення експорту дизпального та бензину (ембарго було введено ще до масованих ударів нашими безпілотниками).

Тим не менш, ці атаки вважав і вважаю дуже ефективними, оскільки із витратою декількох мільйонів доларів ворогу було завдано прямих фінансових збитків на сотні мільйонів. Я вже не кажу про руйнування по міфу про закрите російське небо та необхідність розтягнення захисту на нові об’єкти.

У нас багатьом хочеться швидких перемог. Такого не буває. Зупинити дроном НПЗ дуже складно: виробництво переводять на інші лінії, а обладнання рано чи пізно буде полагоджено.

Але ця зброя відпрацьовує себе на тисячі відсотків! Тому треба працювати й надалі, а не заспокоювати себе новинами з покликанням на джерела в Раші. Можливо, це і є мета таких публікацій.

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