Дрони роблять свою справу. Чому удари по НПЗ Росії ефективні та мають бути продовжені
Негайного ефекту від українських ударів по ворожих НПЗ немає, Росія не залишилася без дешевого бензину, визнає експерт ринку Сергій Куюн. Але цю тактику треба продовжувати — швидкої перемоги тут не могло бути, а свою справу вона робить.
Жага швидких перемог
Із самого початку трохи напружила стаття в Politico щодо російських НПЗ й того, що Раша залишилася без бензину.
Я дуже хотів би, щоб це було правдою, але це не так. Ніякого 10%-го збільшення цін на нафтопродукти останнім часом не спостерігається, є навіть деяке зниження за окремими базисами. Це дуже легко відслідкувати за російськими біржами, хоча газета покликається на якісь урядові дані.
Немає новин і щодо дефіциту.
Із наявних цифр можемо говорити про скорочення експорту дизпального та бензину (ембарго було введено ще до масованих ударів нашими безпілотниками).
Тим не менш, ці атаки вважав і вважаю дуже ефективними, оскільки із витратою декількох мільйонів доларів ворогу було завдано прямих фінансових збитків на сотні мільйонів. Я вже не кажу про руйнування по міфу про закрите російське небо та необхідність розтягнення захисту на нові об’єкти.
У нас багатьом хочеться швидких перемог. Такого не буває. Зупинити дроном НПЗ дуже складно: виробництво переводять на інші лінії, а обладнання рано чи пізно буде полагоджено.
Але ця зброя відпрацьовує себе на тисячі відсотків! Тому треба працювати й надалі, а не заспокоювати себе новинами з покликанням на джерела в Раші. Можливо, це і є мета таких публікацій.
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