Дроны делают свое дело. Почему удары по НПЗ России эффективны и должны быть продолжены

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Жажда быстрых побед

С самого начала немного напрягла статья в Politico по проводу российских НПЗ и того, что Раша осталась без бензина.

Я очень хотел бы, чтобы это было правдой, но это не так. Никакого 10%-го увеличения цен на нефтепродукты в последнее время не наблюдается, есть даже некоторое снижение по отдельным базисам. Это очень легко отследить по российским биржам, хотя газета ссылается на какие-то правительственные данные.

Нет новостей и по дефициту.

Из имеющихся цифр можем говорить о сокращении экспорта дизтоплива и бензина (эмбарго было введено еще до массированных ударов нашими беспилотниками).

Тем не менее, эти атаки считал и считаю очень эффективными, поскольку с тратой нескольких миллионов долларов врагу был нанесен прямой финансовый ущерб на сотни миллионов. Я уже не говорю о разрушении мифа о закрытом российском небе и необходимости растяжения защиты на новые объекты.

У нас многим хочется быстрых побед. Такого не бывает. Остановить дроном НПЗ очень сложно: производство переводят на другие линии, а оборудование рано или поздно будет починено.

Но это оружие отрабатывает себя на тысячи процентов! Поэтому надо работать и дальше, а не успокаивать себя новостями со ссылкой на источники в Раше. Возможно, это и есть цель таких публикаций.

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