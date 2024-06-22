Нова війна в Азії: Путіну очевидно набридла провальна українська авантюра

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ЧОРНИЙ ІНТЕРНАЦІОНАЛ "ПАЛІЇВ ВІЙНИ"

Путін, підписавши договір між Росією і КНДР про військово-політичне співробітництво і взаємну оборону, хоче не тільки північнокорейських солдатів і снарядів на український фронт, а й нового міжнародного конфлікту на іншому кінці світу. За це цар-вождь Північної Кореї Кім Чен Ин вимагає від Росії продовольства, ракет і тактичної ядерної зброї. Путін уже заявив, що у відповідь на дозвіл Заходу використовувати ЗСУ зброю в обороні проти агресивної Росії, Кремль передаватиме сучасну російську зброю в гарячі точки світу, що призведе до розпалювання нових міжнародних конфліктів. Але за рішеннями Кремля стоїть Пекін. Виглядає так, що Китай підтягує путінську Росію і Північну Корею, як вірні проксі-країни, у військову авантюру Пекіна в агресії проти Тайваню.

Путіну набридла провальна російсько-українська війна в Європі і він хоче взяти участь, поряд із Китаєм, Іраном і КНДР, у новому міжнародному гарячому конфлікті — або на корейському півострові, або проти Тайваню. А може, одночасно, де корейський прикордонний конфлікт відволікатиме увагу від головної мети — успішного вторгнення Китаю на Тайвань. А в цей час інша проксі-країна Китаю — Іран — розв'яже черговий конфлікт проти Ізраїлю.

Мета цієї стратегії Китаю — розпорошення сил і уваги США між Україною, Ізраїлем, Південною Кореєю і Тайванем.

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