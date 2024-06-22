Новая война в Азии: Путину явно надоела провальная украинская авантюра

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ЧЕРНЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ "ПОДЖИГАТЕЛЕЙ ВОЙНЫ"

Путин, подписав договор между Россией и КНДР о военно-политическом сотрудничестве и взаимной обороне, хочет не только северокорейских солдат и снарядов на украинский фронт, но и нового международного конфликта на другом конце мира. За это царь-вождь Северной Кореи Ким Чен Ын требует от России продовольствия, ракет и тактического ядерного оружия. Путин уже заявил, что в ответ на разрешение Запада использовать ВСУ оружие в обороне против агрессивной России, Кремль будет передавать современное российское оружие в горячие точки мира, что приведет к разжиганию новых международных конфликтов. Но за решениями Кремля стоит Пекин. Выглядит так, что Китай подтягивает путинскую Россию и Северную Корею, как верные прокси-страны, в военную авантюру Пекина в агрессии против Тайваня.

Путину надоела провальная российско-украинская война в Европе и он хочет поучаствовать, наряду с Китаем, Ираном и КНДР, в новом международном горячем конфликте — либо на корейском полуострове, либо против Тайваня. А может, одновременно, где корейский пограничный конфликт будет отвлекать внимание от главной цели — успешного вторжения Китая на Тайвань. А в это время другая прокси-страна Китая — Иран — развяжет очередной конфликт против Израиля.

Цель этой стратегии Китая — распыление сил и внимания США между Украиной, Израилем, Южной Кореей и Тайванем.

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