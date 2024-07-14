Ніхто не залишиться живим: як мінідрони майбутнього відправлять піхоту в минуле

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ДРОНИ ТІЛЬКИ ПОЧИНАЮТЬ ЗМІНЮВАТИ ВІЙНУ

Пояснюю різницю між стратегічним і тактичним підходом на прикладі військових FPV дронів.

Зараз наявна тенденція покращення ефективності цих дронів за рахунок збільшення дальності польоту і ваги боєприпасу, що транспортується. Але це автоматично призводить до збільшення розмірів дрона та його помітності, що робить його більш уразливим. Тим не менш, це умови позиційних боїв, і тактика диктує своє.

А от стратегічний розвиток подібних дронів, радше за все, буде йти зворотним шляхом, що давно передбачили письменники-фантасти — шляхом максимальної мініатюризації. Тобто, бойовий дрон буде зменшуватися до розмірів комахи, кусючої бджоли. Менша доза отрути — ворожого бійця паралізовано, тобто, знешкоджено на певний час. Більша доза — ворожого бійця вбито.

До позицій ворога цілий рій кібер-бджол буде доправлятися артилерійським снарядом або ракетою. Такі бджоли будуть ховатися і не рухатися для економії енергії, а при виявленні цілі — атакувати. Керуватися рій буде штучним інтелектом, який перебуватиме на зв’язку з оператором-людиною.

РЕБ проти рою з мініатюрними дронами навряд чи буде ефективним, бо дрони будуть вельми автономними. Тому від РЕБу знадобляться такі потужності електромагнітного поля, що це може бути шкідливим для людей, яких треба захистити.

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Єдиним надійним захистом проти мікродронів стануть або повністю герметизовані бункери і бойові машини, або бойові скафандри з екзоскелетом на зразок космічних (і ціною як танк). Тобто, ніякої піхоти у сьогоднішньому її розумінні у війні майбутнього вже не стане. Та й загалом, чи багато вояків зможе мобілізувати недоімперія навіть серед зеків, якщо кожен буде знати: на війні його вб’ють. Не можливо, а гарантовано.

І найбільшою воєнною таємницею тоді стануть саме алгоритми роботи ШІ, які керують роєм вбивчих дронів. І такі алгоритми вже не отримати контрабандою в обхід санкцій, як чипи зараз, їх доведеться розробляти кожній країні.

Як з тактикою розвитку дронів в нас, і у ворога — ми знаємо. А хтось у нас вже займається стратегічною перспективою цих дронів? У Китаї і Штатах займається. І нам все одно доведеться. Краще бути першими, ніж наздоганяти.

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