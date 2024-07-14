Ніхто не залишиться живим: як мінідрони майбутнього відправлять піхоту в минуле
Стратегічна лінія розвитку військових дронів — у мініатюризації, упевнений аналітик Олександр Кочетков. Він описує війну майбутнього, в якій безліч маленьких дронів гарантуватимуть смерть кожному солдатові супротивника.
ДРОНИ ТІЛЬКИ ПОЧИНАЮТЬ ЗМІНЮВАТИ ВІЙНУ
Пояснюю різницю між стратегічним і тактичним підходом на прикладі військових FPV дронів.
Зараз наявна тенденція покращення ефективності цих дронів за рахунок збільшення дальності польоту і ваги боєприпасу, що транспортується. Але це автоматично призводить до збільшення розмірів дрона та його помітності, що робить його більш уразливим. Тим не менш, це умови позиційних боїв, і тактика диктує своє.
А от стратегічний розвиток подібних дронів, радше за все, буде йти зворотним шляхом, що давно передбачили письменники-фантасти — шляхом максимальної мініатюризації. Тобто, бойовий дрон буде зменшуватися до розмірів комахи, кусючої бджоли. Менша доза отрути — ворожого бійця паралізовано, тобто, знешкоджено на певний час. Більша доза — ворожого бійця вбито.
До позицій ворога цілий рій кібер-бджол буде доправлятися артилерійським снарядом або ракетою. Такі бджоли будуть ховатися і не рухатися для економії енергії, а при виявленні цілі — атакувати. Керуватися рій буде штучним інтелектом, який перебуватиме на зв’язку з оператором-людиною.
РЕБ проти рою з мініатюрними дронами навряд чи буде ефективним, бо дрони будуть вельми автономними. Тому від РЕБу знадобляться такі потужності електромагнітного поля, що це може бути шкідливим для людей, яких треба захистити.Важливо
Єдиним надійним захистом проти мікродронів стануть або повністю герметизовані бункери і бойові машини, або бойові скафандри з екзоскелетом на зразок космічних (і ціною як танк). Тобто, ніякої піхоти у сьогоднішньому її розумінні у війні майбутнього вже не стане. Та й загалом, чи багато вояків зможе мобілізувати недоімперія навіть серед зеків, якщо кожен буде знати: на війні його вб’ють. Не можливо, а гарантовано.
І найбільшою воєнною таємницею тоді стануть саме алгоритми роботи ШІ, які керують роєм вбивчих дронів. І такі алгоритми вже не отримати контрабандою в обхід санкцій, як чипи зараз, їх доведеться розробляти кожній країні.
Як з тактикою розвитку дронів в нас, і у ворога — ми знаємо. А хтось у нас вже займається стратегічною перспективою цих дронів? У Китаї і Штатах займається. І нам все одно доведеться. Краще бути першими, ніж наздоганяти.
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