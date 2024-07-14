Никто не останется в живых: как мини-дроны будущего отправят пехоту в прошлое

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ДРОНЫ ТОЛЬКО НАЧИНАЮТ МЕНЯТЬ ВОЙНУ

Объясняю разницу между стратегическим и тактическим подходом на примере военных FPV дронов.

Сейчас наблюдается тенденция улучшения эффективности этих дронов за счет увеличения дальности полета и веса транспортируемого боеприпаса. Но это автоматически приводит к увеличению размеров дрона и его заметности, что делает его более уязвимым. Тем не менее, это условия позиционных боев, и тактика диктует свое.

А вот стратегическое развитие подобных дронов, скорее всего, будет идти обратным путем, что давно предсказали писатели-фантасты — путем максимальной миниатюризации. То есть, боевой дрон будет уменьшаться до размеров насекомого, кусающей пчелы. Меньшая доза яда — вражеский боец парализован, то есть, обезврежен на время. Большая доза — вражеский боец убит.

К позициям врага целый рой кибер-пчел будет доставляться артиллерийским снарядом или ракетой. Такие пчелы будут прятаться и не двигаться для экономии энергии, а при обнаружении цели — атаковать. Управляться рой будет искусственным интеллектом, который будет находиться на связи с оператором-человеком.

РЭБ против роя с миниатюрными дронами вряд ли будет эффективным, потому что дроны будут весьма автономными. Поэтому от РЭБа понадобятся такие мощности электромагнитного поля, что это может быть вредным для людей, которых надо защитить.

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Единственной надежной защитой против микродронов станут либо полностью герметизированные бункеры и боевые машины, либо боевые скафандры с экзоскелетом наподобие космических (и ценой как танк). То есть, никакой пехоты в сегодняшнем ее понимании в войне будущего уже не станет. Да и вообще, много ли воинов сможет мобилизовать недоимперия даже среди зэков, если каждый будет знать: на войне его убьют. Не возможно, а гарантированно.

И самой большой военной тайной тогда станут именно алгоритмы работы ИИ, которые управляют роем убийственных дронов. И такие алгоритмы уже не получить контрабандой в обход санкций, как чипы сейчас, их придется разрабатывать каждой стране.

Как с тактикой развития дронов у нас, и у врага — мы знаем. А кто-то у нас уже занимается стратегической перспективой этих дронов? В Китае и Штатах занимается. И нам все равно придется. Лучше быть первыми, чем догонять.

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