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З цікавістю очікував, хто ж першим засуне ідею, що на Трампа вчинили замах злісні українські бандерівці, яких підбурювала агресивна натовська воєнщина. Думав, це буде черговий педофіл-американець.

ТАСС злегка розчарував — озвучив цю геніальну думку з посиланням на "венесуельського журналіста" Хуана Мігеля Діаса Феррера (так його позначили в РФ), який працює у виданні "Últimas noticias" ("Останні новини").

По-перше, це показник, що ближче ідіотів не знайшлося.

По-друге, спікер — максимально зашкварний. У вихідній новині ТАСС навіть посоромився дати посилання на венесуельську газету і навіщось тиснув лінк на розділ іспанської газети El Mundo, що одразу вказує на якісь махлювання.

Я подивився деякі публікації фігуранта у вихідному венесуельському виданні — тепер буду регулярно його читати для підняття настрою.

Наприклад, один з останніх опусів навіть не потребує перекладу: Ucrania: terrorismo de Estado internacional. (Для порівняння: про РФ остання публікація із заголовком "Россия: здравый смысл против разжигателей войны").

Якщо коротко. Росія — це невелика миролюбна країна, оточена з усіх боків злісною войовничою Україною, де править "фашистський терористичний режим Києва". На гроші Заходу "в центрі Європи створено ІДІЛ", тільки сильніший і страшніший. Бо київські фашисти — це вам не якісь обшарпанці в пов'язках на стегнах і шльопанцях. З 2016 року (!) український режим тримає в страху Москву і проводить терористичні акти по всій Росії (!!!). З початком СВО ці атаки стали більш зухвалими і руйнівними. Венесуельське дарування зараховує до списку досягнень "українських фашистів": "Крокус", нещодавні події в Дагестані, а також стрілянину російського ППО по людях...

Регулярно видавати настільки концентрований шлак не кожен здатен. Але зазначений персонаж — із досвідом.

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Інтерес Байдена й український слід: що розкручуватимуть у зв'язку із замахом на Трампа

Товариш Хуан Мігель Діас Феррер — ексвіцеміністр культури, професор Інституту вищих дипломатичних досліджень імені Педро Гуаля. "Але любимо ми його не за це".

Товариш Феррер є одним із засновників "Міжнародного руху русофілів", заснованого в березні 2023 р. Регулярно відвідує Росію. Зокрема, у лютому 2024 р. був учасником Форуму багатополярності в Москві, який "русофіли" й організували (за посередництвом російського МЗС і СЗР).

Цей російсько-терористичний інтернаціонал об'єднує "розмовляючих" голів із різних країн для просування російського порядку денного.

Також вони потрібні для демонстрації "міжнародної підтримки" дорогим росіянам, щоб їм не було зовсім сумно і самотньо. Товариш Феррер, наприклад, дуже переживає за Бєлгород.

Генеральний секретар "Міжнародного руху русофілів" — болгарський політик Микола Малінов. Нещодавно в Болгарії місцеві спецслужби затримали одного з лідерів болгарського руху "Русофіли" — за підривну діяльність.

Загалом, росіяни дістали з комори максимально нерозбірливу маріонетку і вкинули тезу, яку тепер крутитимуть. Зокрема — в іспаномовному просторі. Дешево і сердито.

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