120 ракет Х-101 на місяць: наскільки інтенсивними можуть бути найближчі атаки РФ

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26 серпня велика комбінована ракетно-дронна атака на українську інфраструктуру.

Давайте згадаємо про цикли російських обстрілів.

Зазвичай вони проходять за таким принципом:

Посилені атаки (близько 2 місяців), Атаки в режимі "скільки виробили, стільки й запустили" (3-5 місяців), Перерва на накопичення ракет (близько 2 місяців).

Потім повторення.

1-й період атак був з 10 жовтня 2022 по 9 березня 2023 (5 місяців). Потім перерва 1 місяць і 3 тижні.

2-й період — з 28 квітня по 25 вересня 2023 року (5 місяців). Потім перерва 2 місяці і 2 тижні.

3-й період — з 8 грудня 2023 по 11 липня 2024 (7 місяців). Потім перерва 1 місяць і 2 тижні.

А сьогодні новою атакою почався 4-й цикл.

Імовірно, далі варто чекати 1.5-2 місяці атак із "подвоєною" кількістю ракет, а потім новий перехід на режим "скільки виробили, стільки й запустили".

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Нагадаю, що я підраховую ракети, які є основою масових атак: Х-101 і "Калібр".

Можна підсумувати кількість ракет, використаних упродовж усього циклу атак, розділити на протяжність циклу і таким чином зрозуміти рівень виробництва.

За моїми прикидками, під час 2-го циклу обстрілів у середньому за місяць РФ виробляла близько 60 ракет Х-101 і 35 ракет "Калібр".

Під час 3-го циклу — в середньому 61 ракету Х-101 на місяць, а статистика по "Калібрах" зламалася, оскільки їх використовували рідко і нерівномірно.

Виходячи з цього, можна очікувати, що в найближчі кілька місяців буде вистрілюватися близько 120 Х-101 на місяць, а потім перейдуть на 60 ракет на місяць.

Періодичність обстрілів прогнозувати складно, оскільки концепція у рашистів постійно змінюється.

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