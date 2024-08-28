120 ракет Х-101 в месяц: насколько интенсивными могут быть ближайшие атаки РФ

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26 августа — крупная комбинированная ракетно-дронная атака на украинскую инфраструктуру.

Давайте вспомним о циклах российских обстрелов.

Обычно они проходят по такому принципу:

Усиленные атаки (около 2 месяцев), Атаки в режиме "сколько произвели, столько и запустили" (3-5 месяцев), Перерыв на накопление ракет (около 2 месяцев).

Затем повторение.

1-й период атак был с 10 октября 2022 по 9 марта 2023 (5 месяцев). Затем перерыв 1 месяц и 3 недели.

2-й период — с 28 апреля по 25 сентября 2023 (5 месяцев). Затем перерыв 2 месяца и 2 недели.

3-й период — с 8 декабря 2023 по 11 июля 2024 (7 месяцев). Затем перерыв 1 месяц и 2 недели.

А сегодня новой атакой начался 4-й цикл.

Вероятно дальше стоит ждать 1.5-2 месяца атак с "удвоенным" количеством ракет, а затем новый переход на режим "сколько произвели, столько и запустили".

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Напомню, что я подсчитываю ракеты, которые являются основой массовых атак: Х-101 и "Калибр".

Можно просуммировать количество ракет, использованных на протяжении всего цикла атак, разделить на протяженность цикла и таким образом понять уровень производства.

По моим прикидкам, во время 2-го цикла обстрелов в среднем за месяц РФ производила около 60 ракет Х-101 и 35 ракет "Калибр".

Во время 3-го цикла — в среднем 61 ракету Х-101 в месяц, а статистика по "Калибрам" сломалась, так как их использовали редко и неравномерно.

Исходя из этого, можно ожидать, что в ближайшие пару месяцев будет выстреливаться около 120 Х-101 в месяц, а затем перейдут на 60 ракет в месяц.

Периодичность обстрелов прогнозировать сложно, так как концепция у рашистов постоянно меняется.

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