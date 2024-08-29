Загнати Росію за Урал. Що означають для економіки РФ удари українських дронів

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Рубрика "Новини задимлення"

Читання ростовських пабліків останні 10 днів перетворилося на сеанс масової терапії. Там уже багато плутанини, що і де горить, де який очерет і яка суха трава тощо. Але загальний настрій — позитивний. Сьогодні новий привід — "задимлення" на паливному об'єкті комбінату "Атлас", який є частиною "Росрезерву". Це "задимлення" поки що не дотягує за масштабом до пролетарського. Однак ефект у Росії вже незрівнянно більший. Річ у тім, що "Атлас" розташований біля федеральної траси М-4, якою дорогі росіяни їдуть з/на море. За першу годину "задимлення" в мережі було значно більше відео, ніж за тиждень із Пролетарська. На території Рязанської ГРЕС теж загорілася суха трава. Вразливі громадяни тут же почули "хлопок". Думаю, зараз роспропаганда штовхатиме в мережі будь-які пожежі, щоб забити ефір і заховати справді болюче. Як, наприклад, легке "задимлення" на ще одному (третьому!) об'єкті "Росрезерву" — комбінаті "Зеніт" у м. Котельнич (Кіровська область). Бо він далеко. Для наочності — позначений червоною крапкою. Якщо вимірювати від Києва, то до Котельнича — як до Мюнхена.

Росія опинилася в цікавій ситуації.

Уже сьогодні все чутливе Кремлю потрібно переносити або як мінімум дублювати за Уралом. Як під час ДСВ. Але тоді з півдня були тисячі кілометрів республік Центральної Азії. А зараз там навпаки — тисячі кілометрів прозорого кордону з Казахстаном. Який Москва регулярно ображала і залякувала.

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