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Мнения Российско-украинская война

Загнать Россию за Урал. Что означают для экономики РФ удары украинских дронов

Прилеты украинских дронов по российским предприятиям становятся все более регулярными. Того и гляди, иронизирует аналитик Алексей Копытько, Кремлю придется эвакуировать свою промышленность за Урал, как в годы Второй мировой войны.

Алексей Копытько
Алексей Копытько
Военный и политический аналитик
eye 240
ростовская область, пожар
Фото: Соцсети | Задымление над всей Ростовской областью
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Рубрика "Новости задымления"

  1. Чтение ростовских пабликов последние 10 дней превратилось в сеанс массовой терапии. Там уже много путаницы, что и где горит, где какой камыш и какая сухая трава и т.д. Но общий настрой — позитивный. Сегодня новый повод — "задымление" на топливном объекте комбината "Атлас", который является частью "Росрезерва". Это "задымление" пока не дотягивает по масштабу до пролетарского. Однако эффект в России уже несравнимо больший. Дело в том, что "Атлас" расположен около федеральной трассы М-4, по которой дорогие россияне едут с/на море. За первый час "задымления" в сети было на порядок больше видео, чем за неделю из Пролетарска.
  2. На территории Рязанской ГРЭС тоже загорелась сухая трава. Впечатлительные граждане тут же услышали хлопок. Думаю, сейчас роспропаганда будет толкать в сети любые пожары, чтобы забить эфир и спрятать действительно болезненное.
  3. Как, например, легкое "задымление" на еще одном (третьем!) объекте "Росрезерва" — комбинате "Зенит" в г. Котельнич (Кировская область). Ибо он далеко. Для наглядности — обозначен красной точкой. Если мерять от Киева, то до Котельнича — как до Мюнхена.
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Россия оказалась в интересной ситуации.

Уже сегодня все чувствительное Кремлю нужно переносить или как минимум дублировать за Уралом. Как во время ВМВ. Но тогда с юга были тысячи километров республик Центральной Азии. А сейчас там наоборот — тысячи километром прозрачной границы с Казахстаном. Который Москва регулярно оскорбляла и запугивала.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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