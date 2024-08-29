Загнать Россию за Урал. Что означают для экономики РФ удары украинских дронов

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Рубрика "Новости задымления"

Чтение ростовских пабликов последние 10 дней превратилось в сеанс массовой терапии. Там уже много путаницы, что и где горит, где какой камыш и какая сухая трава и т.д. Но общий настрой — позитивный. Сегодня новый повод — "задымление" на топливном объекте комбината "Атлас", который является частью "Росрезерва". Это "задымление" пока не дотягивает по масштабу до пролетарского. Однако эффект в России уже несравнимо больший. Дело в том, что "Атлас" расположен около федеральной трассы М-4, по которой дорогие россияне едут с/на море. За первый час "задымления" в сети было на порядок больше видео, чем за неделю из Пролетарска. На территории Рязанской ГРЭС тоже загорелась сухая трава. Впечатлительные граждане тут же услышали хлопок. Думаю, сейчас роспропаганда будет толкать в сети любые пожары, чтобы забить эфир и спрятать действительно болезненное. Как, например, легкое "задымление" на еще одном (третьем!) объекте "Росрезерва" — комбинате "Зенит" в г. Котельнич (Кировская область). Ибо он далеко. Для наглядности — обозначен красной точкой. Если мерять от Киева, то до Котельнича — как до Мюнхена.

Россия оказалась в интересной ситуации.

Уже сегодня все чувствительное Кремлю нужно переносить или как минимум дублировать за Уралом. Как во время ВМВ. Но тогда с юга были тысячи километров республик Центральной Азии. А сейчас там наоборот — тысячи километром прозрачной границы с Казахстаном. Который Москва регулярно оскорбляла и запугивала.

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