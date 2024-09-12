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Думки

Секрети іранського ракетного трансферу: що ще Тегеран міг передати РФ, окрім балістики

Іран може допомогти Росії не тільки з балістичними ракетами, зазначає військовий експерт Іван Киричевський. Він звертає увагу на іранські технології щодо крилатих ракет, завдяки яким РФ може збільшити виробництво Х-101 і "Калібрів".

Iван Киричевський
Iван Киричевський
Військовий аналітик
eye 3071
х-101, ракета
Фото: DevsDay | Іранці можуть навчити Х-101 літати дешевше
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По ірано-російському ракетному трансферу

Що стосується балістики – поки рано поспішати із заявами по типу оперативно-тактичних ракет, які Іран міг передати Росії, ну і відповідно які цілі та на яку глибину будуть таргетуватись.

Ну бо раз на то пішло, згадувані у ЗМІ Fath-360 – це зменшена копія Fateh-110, котрі на дальність мінімум 300 кілометрів, тому є великий шанс, що ми всі зараз колективно поплутаємось в очікуваннях, і іранські балістичні ракети полетять на значно більшу глибину й будуть завдавати значно більших руйнувань, чим уявлялось до того.

Але як взагалі показує практика, щось достеменно виявити по типах ракет в розпорядженні росіян можна лише після того, як будуть виявлені та досліджені уламки цього ракетного озброєння.

Так було і по північнокорейських KN-23, і по перших епізодах застосування гіперзвукового "Циркона" для ударів по Україні.

Тим паче, що воєнно-політичне керівництво Ірану у своїх міркуваннях по передачі ракет росіянам навряд чи керується західною логікою "ескалації/деескалації", скоріше – як той чи інший "трансфер" зброї може відповідати їх уявленням про "шлях джихаду проти невірних".

Які саме іранські ракети полетять по Українi, покаже майбутнє Fullscreen
Які саме іранські ракети полетять по Українi, покаже майбутнє
Фото: Defense Express

А от наступний момент, на який у нас чомусь не звернули належної уваги – технології по дозвуковим крилатим ракетам, типу як Х-101 та "Калібр", якими росіяни били по нашій енергетиці.

Мінфін США у своєму пакеті санкцій по іранських суб'єктах згадав зокрема одне КБ, яке передавало свої напрацювання росіянам по силових установках для крилатих ракет.

Без двигуна ніяка ракета до цілі не полетить, яка б там електроніка не стояла. А нюанс в тому, що на Х-101 як ракеті повітряного базування та "Калібрі" як ракеті морського базування стоїть один і той же тип силової установки – ТРДД-50 (тільки з різними модифікаціями), який виготовляється лише на одному підприємстві – "ОДК-Сатурн".

Очевидно, що потужності по виробництву двигунів є одним із лімітуючих факторів у здатності російського ВПК виготовляти далекобійні крилаті дозвукові ракети.

І тут цілком можливо, що іранські ракетники якраз встигли надати "консультацію" своїм російським "колегам", як їм спростити виробництво ракетних двигунів, знизити технологічний рівень і натомість збільшити випуск інструментів для ударів по нашій енергетиці.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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Іранська балістика на озброєнні РФ: чим небезпечні ракети Fath-360 і в чому їхня специфіка
Іранська балістика на озброєнні РФ: чим небезпечні ракети Fath-360 і в чому їхня специфіка