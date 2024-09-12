Секреты иранского ракетного трансфера: что еще Тегеран мог передать РФ, кроме баллистики

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По ирано-российскому ракетному трансферу

Что касается баллистики — пока рано спешить с заявлениями по типу оперативно-тактических ракет, которые Иран мог передать России, ну и соответственно какие цели и на какую глубину будут таргетироваться.

Ну раз уж на то пошло, упоминаемые в СМИ Fath-360 — это уменьшенная копия Fateh-110, которые на дальность минимум 300 километров, поэтому есть большой шанс, что мы все сейчас коллективно попутаемся в ожиданиях, и иранские баллистические ракеты полетят на значительно большую глубину и будут наносить значительно большие разрушения, чем представлялось до того.

Но как вообще показывает практика, что-то точно выявить по типам ракет в распоряжении россиян можно лишь после того, как будут обнаружены и исследованы обломки этого ракетного вооружения.

Так было и по северокорейским KN-23, и по первым эпизодам применения гиперзвукового "Циркона" для ударов по Украине.

Тем более, что военно-политическое руководство Ирана в своих рассуждениях по передаче ракет россиянам вряд ли руководствуется западной логикой "эскалации/деэскалации", скорее — как тот или иной "трансфер" оружия может соответствовать их представлениям о "пути джихада против неверных".

Какие именно иранские ракеты полетят по Украине, покажет будущее Фото: Defense Express

А вот следующий момент, на который у нас почему-то не обратили должного внимания — технологии по дозвуковым крылатым ракетам, типа как Х-101 и "Калибр", которыми россияне били по нашей энергетике.

Минфин США в своем пакете санкций по иранским субъектам упомянул в частности одно КБ, которое передавало свои наработки россиянам по силовым установкам для крылатых ракет.

Без двигателя никакая ракета до цели не полетит, какая бы там электроника не стояла. А нюанс в том, что на Х-101 как ракете воздушного базирования и "Калибре" как ракете морского базирования стоит один и тот же тип силовой установки — ТРДД-50 (только с разными модификациями), который изготавливается только на одном предприятии — "ОДК-Сатурн".

Очевидно, что мощности по производству двигателей являются одним из лимитирующих факторов в способности российского ВПК производить дальнобойные крылатые дозвуковые ракеты.

И здесь вполне возможно, что иранские ракетчики как раз успели предоставить "консультацию" своим российским "коллегам", как им упростить производство ракетных двигателей, снизить технологический уровень и взамен увеличить выпуск инструментов для ударов по нашей энергетике.

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