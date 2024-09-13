Кремль зробив крок до війни із Заходом. Чому Путін уперше з початку вторгнення зважився особисто провести "червону лінію"

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Сьогодні Путін досить чітко окреслив "червону лінію" щодо застосування Україною ракет Storm Shadow і ATACMS по території РФ.

Він сказав (цитата за Медузою): "Йдеться про те, що країни НАТО безпосередньо беруть участь у військовому конфлікті", — заявив Путін.

На думку Путіна, якщо рішення ухвалять, це "змінить саму суть, природу конфлікту" і означатиме, що країни НАТО воюють із Росією.

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Дуже добре, що він це сказав. Тепер, коли відповідні удари буде завдано, доведеться йому бити по країнах НАТО. Тут уже місця для маневрів не залишається.

Ну а наслідки можливих ударів по НАТО для РФ будуть катастрофічними.

Дуже важливо, щоб зараз американці і британці в останній момент не злякалися і не передумали. Потрібно, щоб вони відкрито й однозначно перетнули "червону лінію", яку особисто Путін уперше за всю війну провів публічно і недвозначно. (До цього лише Медведєв і йому подібні гобліни з такими заявами виступали).

Дуже важливо показати йому (і всьому світу), що ця "червона лінія" нічого не варта, що для цивілізованого світу погрози Путіна більше не мають значення.

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