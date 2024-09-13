Кремль сделал шаг к войне с Западом. Почему Путин впервые с начала вторжения решился лично провести "красную линию"

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Сегодня Путин довольно четко прочертил "красную линию" насчет применения Украиной ракет Storm Shadow и ATACMS по территории РФ.

Он сказал (цитата по Медузе): "Речь идет о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте", — заявил Путин.

По мнению Путина, если решение примут, это "изменит саму суть, природу конфликта" и будет означать, что страны НАТО воюют с Россией.

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Очень хорошо, что он это сказал. Теперь, когда соответствующие удары будут нанесены, придется ему бить по странам НАТО. Тут уже места для маневров не остается.

Ну а последствия возможных ударов по НАТО для РФ будут катастрофическими.

Очень важно, чтобы сейчас американцы и британцы в последний момент не испугались и не передумали. Нужно, чтобы они открыто и однозначно пересекли "красную линию", которую лично Путин впервые за всю войну провел публично и недвусмысленно. (До этого лишь Медведев и ему подобные гоблины с такими заявлениями выступали).

Очень важно показать ему (и всему миру), что эта "красная линия" ничего не стоит, что для цивилизованного мира угрозы Путина больше не имеют значения.

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