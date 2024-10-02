Спецназ РФ в українському тилу: що роблять бойові групи ворога за лінією фронту

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На Покровському напрямку, очевидно, командування противника намагається наростити темпи й розмах своїх наступальних дій. Однак звичний для російських командирів тактичної ланки спосіб досягнення цього (нарощування кількості бронетехніки у передових підрозділах, яка залучається до використання в атакувальних/штурмових діях, а також збільшення інтенсивності артилерійсько-авіаційної підтримки дій наземних військ) не завжди дає бажаний ефект.

Тому, з метою створення зручних і сприятливих умов для подальшого просування своїх передових підрозділів у смугах дії 2-ї та 41-ї загальновійськових армії (ЗВА), командування противника передбачило активне використання так званих "агентурно-боевых" груп, які були інфільтровані у тили ЗСУ раніше, зі складу розвідувальних підрозділів і частин спеціального призначення, що діють у смугах 2-ї та 41-ї загальновійськових армій:

3-тя окрема бригада спеціального призначення (обр СпП), зведений тактичний загін (батальйон);

24-та обр СпП, зведений тактичний загін (батальйон);

907-й окремий розвідувальний батальйон (орб).

Основними завданнями для таких груп російським командуванням визначено:

проведення диверсійних дій у тактичному та оперативно-тактичному тилу українських військ на напрямках дій 2-ї та 41-ї ЗВА, зокрема з метою дезорганізації системи управління українських військ, їхнього матеріально-технічного забезпечення (МТЗ), а також ускладнення або унеможливлення здійснення ними маневру (перегрупування) у зазначених зонах;

окрім того, передбачається, що упродовж ведення наступу низку "агентурно-боевых" груп противника залучатимуть до участі у захопленні й утриманні важливих з погляду наступу сил і засобів угруповань військ (УВ) "Центр" — рубежів, інфраструктурних об’єктів, окремих ділянок місцевості, мостів, шляхопроводів тощо.

Також, для досягнення бажаного ефекту, російське командування створило й очевидно намагатиметься задіяти найближчим часом цілу низку так званих "рейдових груп", сформованих зі складу зведених тактичних загонів (батальйонів) обох бригад СпП, що діють у складі цих загальновійськових армій. Передбачається, що діятимуть вони на високопрохідному та швидкісному транспорті або бойовій техніці.

У цьому начебто немає нічого незвичного. Російське командування й раніше намагалося активно використовувати свій армійський "спецназ" безпосередньо, в процесі ведення більш-менш значних наступальних дій.

Зокрема, обидві вищевказані бригади СпП (3-тя і 24-та обр СпП) вважаються одними з найактивніших на фронті, що зазнали достатньо значних, як для формувань СпП, втрат: одна бригада (3-тя обр СпП) втратила вбитими та пораненими понад 200 в/сл, інша (24-та обр СпП) — більш ніж 330 в/сл.

Однак уперше противник збирається все це задіяти настільки масовано й концентровано (СпП+військова розвідка) у порівняно вузький смузі. Як на мене, це свідчить про досить важливе значення, яке надає російське командування наступальним діям саме УВ "Центр".

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Готують прорив на Курахове та Вугледар: що відбувається на найгарячішій ділянці фронту

Ймовірно, противник готується до чергового етапу вдосконалення системи оперативного управління військами на низці операційних напрямків.

Зокрема, передача Торецького напрямку 51-й загальновійськовій армії (ЗВА), хто забув, це у минулому — "1-й армійський корпус (АК)", так званої "народной милиции"(нм) "ДНР", який впритул прилягає до смуги дії 3-ї ЗВА (колишньої "2-й АК" нм "ЛНР"), очевидно, свідчить про намір звести обидві ці "армії" в окреме угруповання військ (УВ) з якоюсь банальною назвою на кшталт "Донбасс" (чи щось схоже).

Водночас, найімовірніше, 51-ша ЗВА разом із Торецьким напрямком буде виключена зі складу УВ "Центр", а 3-тя ЗВА, відповідно, разом із Краматорським напрямком — зі складу УВ "Юг".

З огляду на той факт, що в смугу УВ "Центр" противника, яке зараз веде наступ на Покровському напрямку, додався ще й Курахівський напрямок, а 3-тя ЗВА противника, перебуваючи у складі УВ "Юг", по суті, вела бойові дії, так би мовити, "на выселках", ще північніше від Торецького напрямку, таке переформатування здається цілком логічним та адекватним.

Очевидно, обидві "армії" отримають якусь єдину командну "інстанцію" (раніше цю функцію виконувала 8-ма ЗВА противника та його "Южный военный округ"/ЮВО), тепер, імовірно, буде сформований якийсь "Донбасский военный округ" із власним штабом і командуванням та, відповідно, угрупованням військ (УВ) на фронті.

Також цілком можливо, що заради більшої концентрації зусиль і покращення рівня управління військами та їхньої взаємодії буде "переформатоване" саме УВ "Юг", яке зараз сконцентрувалося на Вугледарському (або, краще сказати, Курахівсько-Вугледарському) напрямку.

На цей час "в інтересах" саме УВ "Юг" діють такі сили й засоби:

8-ма загальновійськова армія (ЗВА) — 20-та і 150-та мотострілецькі дивізії (мсд);

68-й армійський корпус (АК) — 39-та окрема мотострілецька бригада (омсбр), дивізійна тактична група 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії (кулад);

29-та загальновійськова армія (ЗВА) – 36-та омсбр;

40-ва окрема бригада морської піхоти (обр МП);

також, по суті, на цьому ж напрямку діють окремі сили й засоби зі складу 155-ї обр МП (окремі підрозділи) та 90-ї танкової дивізії (тд) зі складу УВ "Центр", але, як я розумію, тимчасово (до захоплення Селидового та прориву на Курахове).

Окрім 8-ї ЗВА, ці всі формування не з півдня (ЮВО), а "с востока" — Сахалiн, Забайкалля, тихоокеанський флот тощо (а саме — з "Восточного военного округа"). Було би логічним, щоб вони входили до складу УВ "Восток", а не УВ "Юг", або щоб 8-ма ЗВА, яка "за штатним розкладом" входить до ЮВО, доєдналася б до 18-ї та 58-ї ЗВА ЮВО у складі УВ "Днепр" (скоротивши взагалі УВ "Юг").

Наскільки я розумію, перебування 8-ї ЗВА саме на Донецькому та Маріупольскому напрямках було обумовлено тим фактом, що до її складу свого часу входили сформовані на Донбасі "народно-милицейские" 1-й та 2-й АК. Але зараз це окремі самостійні загальновійськові армії, тож перебування 8-ї ЗВА "поза межами" свого "рідного" округу, або, краще сказати, смуги дії УВ "Днепр" викликає, скажімо так, певні питання.

Коли я кажу про переформатування УПРАВЛІННЯ (КОМАНДУВАННЯ) тих чи інших УВ, смуги їхньої дії, називаю номери з’єднань та об’єднань, що входять/виходять до їхнього складу, слід мати на увазі, що за будь-якими такими діями дуже часто криється також НЕОБХІДНІСТЬ виконати значний обсяг роботи з ПРАКТИЧНОГО переміщення військ (зокрема з облаштування на новому місці їхніх командних структур і "вертикалей", штабів, органів тилу тощо).

Тобто, перемістити зі складу однієї армії до складу іншої, наприклад, лише одну мотострілецьку бригаду (ну, або полк) на практиці означає переміщення всіх її підрозділів (і їхніх штабів), бригадного штабу, бригадних тилів, запасів і ресурсів її батальйонів та дивізіонів, і т. д. Це безліч людей, ОВТ, машин, предметів МТЗ і взагалі багато чого іншого.

А тепер уявіть, що означає перемістити (перегрупувати) ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВУ АРМІЮ, або й більшість військ (сил) округу. Тому, коли росіяни починають "возитися" із своєю структурою командування (управління) на різних значних рівнях (дивізія — армія\армійський корпус — округ), це відбувається "не від хорошого життя". У більшості випадків, це ну дуже гостра необхідність\потреба.

Стан резервів противника (мається на увазі так званий "оперативний резерв першої черги", тобто готовий до введення у бій протягом 24-х годин) на низці напрямків свідчить про те, що командування противника, по суті, вже ввело у бій на цих напрямках більшу частину того, що планувало…

Я не буду зараз перераховувати номера підрозділів і частин, які становлять резерв того чи іншого угруповання противника (про з’єднання я вже й не згадую, їх просто немає у його резерві, максимум — це полк неповного складу). Лише один приклад. Торецький напрямок — штурм за штурмом, атака за атакою, противник рветься через центр м. Торецьк. А в резерві 51-ї "армії", яка цим всім займається, лише один "мотострілецький" батальйон 132-ї омсбр. Особового складу — менш ніж 300 "хромых, косых та убогих", а ще 3 ББМ-ки та 3 гармати (підозрюю, які з тих чи інших причин не стріляють). Це називається "оперативний резерв першої черги".

Тобто, все, що подає ознаки життя у складі всієї 51-ї ЗВА, вже кинуто на штурм Торецька та Неліпівки й безжально юзається російським командуванням в численних штурмах та атаках. І так відбувається з УСІМ, що потрапляє у смугу не тільки 51-ї ЗВА, а й інших з’єднань та об’єднань противника як поповнення.

Іншими словами, "в резерві" у російського командування, по суті, нічого не затримується, все кидається у бій. Саме тому, я вважаю, що ЖОВТЕНЬ, а можливо й ЛИСТОПАД, по суті, стають моментом максимального напруження сил сторін у всій кампанії 2024 року.

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