Спецназ РФ в украинском тылу: что делают боевые группы врага за линией фронта

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На Покровском направлении, очевидно, командование противника пытается нарастить темпы и размах своих наступательных действий. Однако привычный для российских командиров тактического звена способ достижения этого (наращивание количества бронетехники в передовых подразделениях, которая привлекается к использованию в атакующих/штурмовых действиях, а также увеличение интенсивности артиллерийско-авиационной поддержки действий наземных войск) не всегда дает желаемый эффект.

Поэтому, с целью создания удобных и благоприятных условий для дальнейшего продвижения своих передовых подразделений в полосах действия 2-й и 41-й общевойсковых армий (ОВА), командование противника предусмотрело активное использование так называемых "агентурно-боевых" групп, которые были инфильтрированы в тылы ВСУ ранее, из состава разведывательных подразделений и частей специального назначения, действующих в полосах 2-й и 41-й общевойсковых армий:

3-я отдельная бригада специального назначения (обр СпН), сводный тактический отряд (батальон);

24-я обр СпН, сводный тактический отряд (батальон);

907-й отдельный разведывательный батальон (орб).

Основными задачами для таких групп российским командованием определены следующие:

проведение диверсионных действий в тактическом и оперативно-тактическом тылу украинских войск на направлениях действий 2-й и 41-й ОВА, в том числе с целью дезорганизации системы управления украинских войск, их материально-технического обеспечения (МТО), а также осложнения или невозможности осуществления ими маневра (перегруппировки) в указанных зонах;

кроме того, предполагается, что в ходе ведения наступления ряд "агентурно-боевых" групп противника будут привлекаться к участию в захвате и удержании важных, с точки зрения наступления сил и средств группировки войск (ГВ) "Центр" — рубежей, инфраструктурных объектов, отдельных участков местности, мостов, путепроводов и т.д.

Также, для достижения желаемого эффекта российское командование создало, и очевидно, будет пытаться задействовать в ближайшее время целый ряд так называемых "рейдовых групп", сформированных из состава сводных тактических отрядов (батальонов) обеих бригад СпН, действующих в составе этих общевойсковых армий. Предполагается, что действовать они будут на высокопроходимом и скоростном транспорте или боевой технике.

В этом вроде бы нет ничего необычного. Российское командование и раньше пыталось активно использовать свой армейский "спецназ" непосредственно, в ходе ведения более-менее значительных наступательных действий.

В частности, обе вышеуказанные бригады СпН (3-я и 24-я обр СпН) считаются одними из самых активных на фронте, понесли достаточно значительные, как для формирований СпН, потери — одна бригада (3-я обр СпН) потеряла убитыми и ранеными более 200 в\сл, другая (24-я обр СпН) — более 330 в\сл.

Однако впервые противник собирается все это задействовать настолько массированно и концентрированно (СпН + военная разведка) в сравнительно узкой полосе. Как по мне, это говорит о достаточно важном значении, которое придает российское командование наступательным действиям именно ГВ "Центр".

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Готовят прорыв на Курахово и Угледар: что происходит на самом горячем участке фронта

Вероятно, противник готовится к очередному этапу совершенствования системы оперативного управления войсками на ряде операционных направлений.

В частности, передача Торецкого направления 51-й общевойсковой армии (ОВА), кто забыл, это в прошлом — "1-й армейский корпус (АК)", так называемой "народной милиции" (нм) "ДНР", который вплотную примыкает к полосе действия 3-й ОВА (бывший "2-й АК" нм "ЛНР"), очевидно, свидетельствует о намерении свести обе эти "армии" в отдельную группировку войск (ГВ) с каким-то банальным названием типа "Донбасс" (или что-то в этом роде).

При этом, скорее всего, 51-я ЗВА вместе с Торецким направлением будет исключена из состава ГВ "Центр", а 3-я ОВА, соответственно, вместе с Краматорским направлением — из состава ГВ "Юг".

Учитывая тот факт, что в полосу ГВ "Центр" противника, которое сейчас ведет наступление на Покровском направлении, добавилось еще и Кураховское направление, а 3-я ОВА противника, находясь в составе ГВ "Юг", по сути, вела боевые действия, так сказать, "на выселках", еще севернее Торецкого направления, такое переформатирование выглядит вполне логично и адекватно.

Очевидно, обе "армии" получат некую единую командную "инстанцию" (ранее эту функцию выполняла 8-я ОВА противника и его "Южный военный округ"\ЮВО), теперь, вероятно, будет сформирован некий "Донбасский военный округ" с собственным штабом и командованием, и соответственно — группировкой войск (ГВ) на фронте.

Также вполне возможно, что ради большей концентрации усилий, а также улучшения уровня управления войсками и их взаимодействия, будет "переформатирована" именно ГВ "Юг", которая сейчас сконцентрировалась на Угледарском (или, лучше сказать, Кураховско-Угледарском) направлении.

В настоящее время, "в интересах" именно ГВ "Юг" действуют следующие силы и средства:

8-я общевойсковая армия (ОВА) — 20-я и 150-я мотострелковые дивизии (мсд);

68-й армейский корпус (АК) — 39-я отдельная мотострелковая бригада (омсбр), дивизионная тактическая группа 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии (кулад);

29-я общевойсковая армия (ОВА) — 36-я омсбр;

40-я отдельная бригада морской пехоты (обр МП);

также, по сути, на этом же направлении действуют отдельные силы и средства из состава 155-й обр МП (отдельные подразделения) и 90-й танковой дивизии (тд) из состава ГВ "Центр", но, насколько я понимаю — временно (до захвата Селидово и прорыва на Курахово).

Кроме 8-й ОВА, эти все формирования не с юга (ЮВО), а "с востока" — Сахалин, Забайкалье, тихоокеанский флот и т. д. (а именно — из "Восточного военного округа"). И было бы логичным, чтобы они входили в состав ГВ "Восток", а не ГВ "Юг", или чтобы 8-я ОВА, которая "по штатному расписанию" входит в ЮВО, присоединилась бы к 18-й и 58-й ОВА ЮВО в составе ГВ "Днепр" (сократив вообще ГВ "Юг").

Насколько я понимаю, пребывание 8-й ОВА именно на Донецком и Мариупольском направлениях было обусловлено тем фактом, что в ее состав в свое время входили сформированные на Донбассе "народно-милицейские" 1-й и 2-й АК. Но сейчас это отдельные, самостоятельные общевойсковые армии, и пребывание 8-й ОВА "за пределами" своего "родного" округа, или лучше сказать, полосы действия ГВ "Днепр" вызывает, скажем так, определенные вопросы.

Когда я говорю о переформатировании УПРАВЛЕНИЯ (КОМАНДИРОВАНИЯ) тех или иных ГВ, полосы их действия, называю номера соединений и объединений, входящих\выходящих в их состав, следует иметь в виду, что за любыми действиями такого рода очень часто кроется также НЕОБХОДИМОСТЬ выполнить значительный объем работы по ПРАКТИЧЕСКОМУ перемещению войск (в том числе, по обустройству на новом месте их командных структур и "вертикалей", штабов, органов тыла и т. д.).

То есть, переместить из состава одной армии в состав другой, например, только одну мотострелковую бригаду (ну, или полк) на практике означает перемещение всех ее подразделений (и их штабов), бригадного штаба, бригадных тылов, запасов и ресурсов ее батальонов и дивизионов, ну и т. д. Это куча людей, ВВТ, машин, предметов МТО и вообще много чего.

А теперь представьте, что означает переместить (перегруппировать) ОБЩЕВОЕННУЮ АРМИЮ, или вообще большую часть войск (сил) округа. Поэтому, когда россияне начинают "возиться" со своей структурой командования (управления) на разных значительных уровнях (дивизия — армия\армейский корпус — округ), это происходит "не от хорошей жизни". В большинстве случаев, это ну очень острая необходимость\потребность.

Состояние резервов противника (имеется в виду так называемый "оперативный резерв первой очереди", то есть готовый к вводу в бой в течение 24-х часов) на целом ряде направлений свидетельствует о том, что командование противника, по сути, уже ввело в бой на этих направлениях большую часть того, что планировало...

Я не буду сейчас перечислять номера подразделений и частей, которые составляют резерв той или иной группировки противника (о соединениях, я уже даже не вспоминаю, их просто нет в его резерве, максимум — это полк неполного состава). Только один пример. Торецкое направление — штурм за штурмом, атака за атакой, противник рвется через центр г. Торецк. А в резерве 51-й "армии", которая этим всем занимается, один "мотострелковый" батальон 132-й омсбр. Личного состава — менее 300 "хромых, косых и убогих", при 3-х ББМ-ках и 3-х пушках (подозреваю, которые по тем или иным причинам не стреляют). Это называется "оперативный резерв первой очереди".

То есть, все, что подает признаки жизни в составе всей 51-й ОВА, уже брошено на штурм Торецка и Нелиповки и безжалостно юзается российским командованием в многочисленных штурмах и атаках. И так происходит со ВСЕМ, что попадает в полосу не только 51-й ОВА, но и других соединений и объединений противника в качестве пополнения.

Иными словами, "в резерве" у российского командования, по сути, ничего не задерживается, все бросается в бой. Именно поэтому, я считаю, что ОКТЯБРЬ, а возможно и НОЯБРЬ, по сути, становятся моментом максимального напряжения сил сторон во всей кампании 2024 года.

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