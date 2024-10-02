Спецназ РФ в украинском тылу: что делают боевые группы врага за линией фронта
В боевых действиях россиян появился новый элемент, на который обращает внимание военный аналитик Константин Машовец. Это так называемые "боевые агентурные группы", то есть спецназовцы, действующие за линией фронта.
На Покровском направлении, очевидно, командование противника пытается нарастить темпы и размах своих наступательных действий. Однако привычный для российских командиров тактического звена способ достижения этого (наращивание количества бронетехники в передовых подразделениях, которая привлекается к использованию в атакующих/штурмовых действиях, а также увеличение интенсивности артиллерийско-авиационной поддержки действий наземных войск) не всегда дает желаемый эффект.
Поэтому, с целью создания удобных и благоприятных условий для дальнейшего продвижения своих передовых подразделений в полосах действия 2-й и 41-й общевойсковых армий (ОВА), командование противника предусмотрело активное использование так называемых "агентурно-боевых" групп, которые были инфильтрированы в тылы ВСУ ранее, из состава разведывательных подразделений и частей специального назначения, действующих в полосах 2-й и 41-й общевойсковых армий:
- 3-я отдельная бригада специального назначения (обр СпН), сводный тактический отряд (батальон);
- 24-я обр СпН, сводный тактический отряд (батальон);
- 907-й отдельный разведывательный батальон (орб).
Основными задачами для таких групп российским командованием определены следующие:
- проведение диверсионных действий в тактическом и оперативно-тактическом тылу украинских войск на направлениях действий 2-й и 41-й ОВА, в том числе с целью дезорганизации системы управления украинских войск, их материально-технического обеспечения (МТО), а также осложнения или невозможности осуществления ими маневра (перегруппировки) в указанных зонах;
- кроме того, предполагается, что в ходе ведения наступления ряд "агентурно-боевых" групп противника будут привлекаться к участию в захвате и удержании важных, с точки зрения наступления сил и средств группировки войск (ГВ) "Центр" — рубежей, инфраструктурных объектов, отдельных участков местности, мостов, путепроводов и т.д.
Также, для достижения желаемого эффекта российское командование создало, и очевидно, будет пытаться задействовать в ближайшее время целый ряд так называемых "рейдовых групп", сформированных из состава сводных тактических отрядов (батальонов) обеих бригад СпН, действующих в составе этих общевойсковых армий. Предполагается, что действовать они будут на высокопроходимом и скоростном транспорте или боевой технике.
В этом вроде бы нет ничего необычного. Российское командование и раньше пыталось активно использовать свой армейский "спецназ" непосредственно, в ходе ведения более-менее значительных наступательных действий.
В частности, обе вышеуказанные бригады СпН (3-я и 24-я обр СпН) считаются одними из самых активных на фронте, понесли достаточно значительные, как для формирований СпН, потери — одна бригада (3-я обр СпН) потеряла убитыми и ранеными более 200 в\сл, другая (24-я обр СпН) — более 330 в\сл.
Однако впервые противник собирается все это задействовать настолько массированно и концентрированно (СпН + военная разведка) в сравнительно узкой полосе. Как по мне, это говорит о достаточно важном значении, которое придает российское командование наступательным действиям именно ГВ "Центр".Важно
Вероятно, противник готовится к очередному этапу совершенствования системы оперативного управления войсками на ряде операционных направлений.
В частности, передача Торецкого направления 51-й общевойсковой армии (ОВА), кто забыл, это в прошлом — "1-й армейский корпус (АК)", так называемой "народной милиции" (нм) "ДНР", который вплотную примыкает к полосе действия 3-й ОВА (бывший "2-й АК" нм "ЛНР"), очевидно, свидетельствует о намерении свести обе эти "армии" в отдельную группировку войск (ГВ) с каким-то банальным названием типа "Донбасс" (или что-то в этом роде).
При этом, скорее всего, 51-я ЗВА вместе с Торецким направлением будет исключена из состава ГВ "Центр", а 3-я ОВА, соответственно, вместе с Краматорским направлением — из состава ГВ "Юг".
Учитывая тот факт, что в полосу ГВ "Центр" противника, которое сейчас ведет наступление на Покровском направлении, добавилось еще и Кураховское направление, а 3-я ОВА противника, находясь в составе ГВ "Юг", по сути, вела боевые действия, так сказать, "на выселках", еще севернее Торецкого направления, такое переформатирование выглядит вполне логично и адекватно.
Очевидно, обе "армии" получат некую единую командную "инстанцию" (ранее эту функцию выполняла 8-я ОВА противника и его "Южный военный округ"\ЮВО), теперь, вероятно, будет сформирован некий "Донбасский военный округ" с собственным штабом и командованием, и соответственно — группировкой войск (ГВ) на фронте.
Также вполне возможно, что ради большей концентрации усилий, а также улучшения уровня управления войсками и их взаимодействия, будет "переформатирована" именно ГВ "Юг", которая сейчас сконцентрировалась на Угледарском (или, лучше сказать, Кураховско-Угледарском) направлении.
В настоящее время, "в интересах" именно ГВ "Юг" действуют следующие силы и средства:
- 8-я общевойсковая армия (ОВА) — 20-я и 150-я мотострелковые дивизии (мсд);
- 68-й армейский корпус (АК) — 39-я отдельная мотострелковая бригада (омсбр), дивизионная тактическая группа 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии (кулад);
- 29-я общевойсковая армия (ОВА) — 36-я омсбр;
- 40-я отдельная бригада морской пехоты (обр МП);
- также, по сути, на этом же направлении действуют отдельные силы и средства из состава 155-й обр МП (отдельные подразделения) и 90-й танковой дивизии (тд) из состава ГВ "Центр", но, насколько я понимаю — временно (до захвата Селидово и прорыва на Курахово).
Кроме 8-й ОВА, эти все формирования не с юга (ЮВО), а "с востока" — Сахалин, Забайкалье, тихоокеанский флот и т. д. (а именно — из "Восточного военного округа"). И было бы логичным, чтобы они входили в состав ГВ "Восток", а не ГВ "Юг", или чтобы 8-я ОВА, которая "по штатному расписанию" входит в ЮВО, присоединилась бы к 18-й и 58-й ОВА ЮВО в составе ГВ "Днепр" (сократив вообще ГВ "Юг").
Насколько я понимаю, пребывание 8-й ОВА именно на Донецком и Мариупольском направлениях было обусловлено тем фактом, что в ее состав в свое время входили сформированные на Донбассе "народно-милицейские" 1-й и 2-й АК. Но сейчас это отдельные, самостоятельные общевойсковые армии, и пребывание 8-й ОВА "за пределами" своего "родного" округа, или лучше сказать, полосы действия ГВ "Днепр" вызывает, скажем так, определенные вопросы.
Когда я говорю о переформатировании УПРАВЛЕНИЯ (КОМАНДИРОВАНИЯ) тех или иных ГВ, полосы их действия, называю номера соединений и объединений, входящих\выходящих в их состав, следует иметь в виду, что за любыми действиями такого рода очень часто кроется также НЕОБХОДИМОСТЬ выполнить значительный объем работы по ПРАКТИЧЕСКОМУ перемещению войск (в том числе, по обустройству на новом месте их командных структур и "вертикалей", штабов, органов тыла и т. д.).
То есть, переместить из состава одной армии в состав другой, например, только одну мотострелковую бригаду (ну, или полк) на практике означает перемещение всех ее подразделений (и их штабов), бригадного штаба, бригадных тылов, запасов и ресурсов ее батальонов и дивизионов, ну и т. д. Это куча людей, ВВТ, машин, предметов МТО и вообще много чего.
А теперь представьте, что означает переместить (перегруппировать) ОБЩЕВОЕННУЮ АРМИЮ, или вообще большую часть войск (сил) округа. Поэтому, когда россияне начинают "возиться" со своей структурой командования (управления) на разных значительных уровнях (дивизия — армия\армейский корпус — округ), это происходит "не от хорошей жизни". В большинстве случаев, это ну очень острая необходимость\потребность.
Состояние резервов противника (имеется в виду так называемый "оперативный резерв первой очереди", то есть готовый к вводу в бой в течение 24-х часов) на целом ряде направлений свидетельствует о том, что командование противника, по сути, уже ввело в бой на этих направлениях большую часть того, что планировало...
Я не буду сейчас перечислять номера подразделений и частей, которые составляют резерв той или иной группировки противника (о соединениях, я уже даже не вспоминаю, их просто нет в его резерве, максимум — это полк неполного состава). Только один пример. Торецкое направление — штурм за штурмом, атака за атакой, противник рвется через центр г. Торецк. А в резерве 51-й "армии", которая этим всем занимается, один "мотострелковый" батальон 132-й омсбр. Личного состава — менее 300 "хромых, косых и убогих", при 3-х ББМ-ках и 3-х пушках (подозреваю, которые по тем или иным причинам не стреляют). Это называется "оперативный резерв первой очереди".
То есть, все, что подает признаки жизни в составе всей 51-й ОВА, уже брошено на штурм Торецка и Нелиповки и безжалостно юзается российским командованием в многочисленных штурмах и атаках. И так происходит со ВСЕМ, что попадает в полосу не только 51-й ОВА, но и других соединений и объединений противника в качестве пополнения.
Иными словами, "в резерве" у российского командования, по сути, ничего не задерживается, все бросается в бой. Именно поэтому, я считаю, что ОКТЯБРЬ, а возможно и НОЯБРЬ, по сути, становятся моментом максимального напряжения сил сторон во всей кампании 2024 года.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно