Зима України залежить від жовтня: які важливі події мають відбутися цього місяця

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Жовтень. Основне.

1. Щодо ситуації на фронті

Як і раніше, рекомендую читати фахівців, уникати віщунів і "експертів" широкого профілю. Квінтесенція думок, яким я довіряю: нам варто бути готовими до поганих новин, але правильно оцінювати їхній масштаб. Це те, про що багато разів говорилося.

Росія продовжує тиск, зазнаючи колосальних втрат, отримуючи контроль над руїнами наших міст і отруєною на десятиліття землею. Масштаб тимчасово окупованої росіянами з початку року території можна порівняти з тим, що наші контролюють у Курській області.

Території не можна порівнювати в лоб, міська агломерація і пересічена аграрна місцевість, безумовно, відрізняються. Факт у тому, що тональність дискусії створює видимість, немов Москва захопила вже ¾ України.

Емоції наших людей можна зрозуміти. Але росіяни вкладають шалені зусилля в психологічний надлом українського суспільства. Точно триватимуть удари по мирних містах. З високою ймовірністю до виборів у США вони спробують ще раз вибити енергосистему. Звірства (розстріли полонених) будуть підсвічувати. Щоб спровокувати обвал фронту (чутками про "здачу Донбасу" тощо) і різке просідання тилу.

Ось цього допустити не можна. Особливо зараз. Жовтень і початок листопада — архіважливий період за концентрацією подій.

Росіяни спробують форсувати, щоб на найближчий місяць забезпечити тло тотального розгрому України. Вони створюють для західних суспільств видимість безглуздості допомоги Україні та намагаються згуртувати свою групу підтримки, в якій далеко не все чудово.

12 жовтня — Рамштайн на найвищому рівні.

22-24 жовтня — саміт БРІКС у Казані.

У цей період будуть уточнюватися "коаліційні" позиції, які безпосередньо стосуються України.

Але це відбувається не у вакуумі.

Черговий Рамштайн має прояснити позиції союзників Фото: Twitter

На посаду заступив новий генсек НАТО.

Через три дні — річниця атаки ХАМАС на Ізраїль.

Кінець жовтня — вибори в Молдові та Грузії.

У Європі споглядають результати виборів в Австрії й гадають, як це вплине на інші країни. Ту ж Німеччину або Італію, де проблема нелегальної міграції стоїть гостро.

Тому треба бачити проблеми, але не можна йти на повідці у Кремля і його вільних чи мимовільних пособників.

У листопаді нічого не закінчиться. Але в листопаді, за підсумками жовтня, викристалізуються рішення, які можуть бути або жахливими для України, або терпимими. Зокрема, в плані обсягів допомоги, характеру гарантій тощо. Не варто про це забувати.

2. Кадрові рішення у сфері оборони.

Лавина чуток, активна робота лобістів. Середина жовтня обіцяє бути яскравою. Тільки одна ремарка.

До тих, хто бореться за якесь рішення, питань немає. Але, якщо ви не належите до чиєїсь групи підтримки, не примножуйте ентропію просто заради любові до мистецтва. Люди, які тягнуть роботу, добряче обшарпані прогресивними новаціями та геніальними ідеями публіки, яка не несе за свої слова і дії жодної відповідальності. Усе це катастрофічно СПОВІЛЬНЮЄ.

Коли будь-які призначенці прийдуть на руїни, постраждає армія і країна загалом. І ті, хто безладно поширює зраду і ганьбу, теж постраждають, хоча не здатні пов'язати свої дії та їхні наслідки.

3. Частина політикуму увірувала в швидкі вибори та відкрито готується.

Як наслідок — зміщує суспільству фокус. До середини весни вибори технічно неможливі. Має статися каскад рукотворних чудес, щоб вони в принципі відбулися. Наразі концентрація всієї уваги та зусиль має бути на обороні та підготовці до зими.

Від того, як буде пройдено відрізок жовтень-листопад, залежатиме зима (інтенсивність ударів, характер бойових дій загалом). Від зими — загальна атмосфера входу у виборчий процес. Може статися, що кількість притомних охочих кудись балотуватися буде такою ж малою, як і охочих добровільно йти на держслужбу. Тому варто показати не в міру завзятим, що вони втратять голоси, якщо неправильно вибудують пріоритети.

Разом. Ми зараз у значно гіршому становищі, ніж хотілося б. Але в кращому, ніж прогнозувалося навесні, і радикально кращому, ніж хотілося б росіянам та їхнім поплічникам. Дії та настрій усіх громадян мають значення. Навесні плани Кремля зламав Харків. Влітку несподіванкою став Курськ. Осінь ще може принести не тільки погані сюрпризи.

Бережіть себе.

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