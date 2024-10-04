Зима Украины зависит от октября: какие важные события должны произойти в этом месяце

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Октябрь. Основное.

1. По ситуации на фронте

По-прежнему рекомендую читать специалистов, избегать вещунов и "экспертов" широкого профиля. Квинтэссенция мнений, которым я доверяю: нам стоит быть готовым к плохим новостям, но верно оценивать их масштаб. Это то, о чем много раз говорилось.

Россия продолжает давление, неся колоссальные потери, получая контроль над руинами наших городов и отравленной на десятилетия землей. Масштаб временно оккупированной россиянами с начала года территории сопоставим с тем, что наши контролируют в Курской области.

Территории нельзя сравнивать в лоб, городская агломерация и пересеченная аграрная местность, безусловно, отличаются. Факт в том, что тональность дискуссии создает видимость, словно Москва захватила уже ¾ Украины.

Эмоции наших людей можно понять. Но россияне вкладывают безумные усилия в психологический надлом украинского общества. Точно будут продолжаться удары по мирным городам. С высокой вероятностью до выборов в США они попытаются еще раз выбить энергосистему. Зверства (расстрелы пленных) будут подсвечивать. Чтобы спровоцировать обвал фронта (слухами о "сдаче Донбасса" и др.) и резкое проседание тыла.

Вот этого допустить нельзя. Особенно сейчас. Октябрь и начало ноября — архиважный период по концентрации событий.

Россияне попытаются форсировать, чтобы на ближайший месяц обеспечить фон тотального разгрома Украины. Они создают для западных обществ видимость бессмысленности помощи Украине и пытаются сплотить свою группу поддержки, в которой далеко не все прекрасно.

12 октября — Рамштайн на высшем уровне.

22-24 октября — саммит БРИКС в Казани.

В этот период будут уточняться "коалиционные" позиции, которые непосредственно касаются Украины.

Но это происходит не в вакууме.

Очередной Рамштайн должен прояснить позиции союзников Фото: Twitter

На пост заступил новый генсек НАТО.

Через три дня — годовщина атаки ХАМАС на Израиль.

Конец октября — выборы в Молдове и Грузии.

В Европе созерцают результаты выборов в Австрии и гадают, как это повлияет на другие страны. Ту же Германию. Или Италию, где проблема нелегальной миграции стоит остро.

Поэтому надо видеть проблемы, но нельзя идти на поводу у Кремля и его вольных или невольных пособников.

В ноябре ничего не закончится. Но в ноябре, по итогам октября, выкристаллизуются решения, которые могут быть либо ужасными для Украины, либо терпимыми. В том числе — в плане объемов помощи, характера гарантий и т. д. Не стоит об этом забывать.

2. Кадровые решения в сфере обороны.

Лавина слухов, активная работа лоббистов. Середина октября обещает быть яркой. Только одна ремарка.

К тем, кто борется за какое-то решение, вопросов нет. Но если вы не входите в чью-то группу поддержки – не умножайте энтропию просто ради любви к искусству. Люди, которые тянут работу, порядком ушатаны прогрессивными новациями и гениальными идеями публики, которая не несет за свои слова и действия никакой ответственности. Все это катастрофически ЗАМЕДЛЯЕТ.

Когда любые назначенцы придут на развалины, пострадает армия и страна в целом. И те, кто беспорядочно распространяет зраду и ганьбу, тоже пострадают, хотя не способны связать свои действия и их последствия.

3. Часть политикума уверовала в скорые выборы и открыто готовится.

Как следствие — смещает обществу фокус. До середины весны выборы технически невозможны. Должен случиться каскад рукотворных чудес, чтобы они в принципе состоялись. Сейчас концентрация всего внимания и усилий должна быть на обороне и подготовке к зиме.

От того, как будет пройден отрезок октябрь-ноябрь, будет зависеть зима (интенсивность ударов, характер боевых действий в целом). От зимы — общая атмосфера входа в избирательный процесс. Может статься, что число вменяемых желающих куда-то баллотироваться будет таким же ускользающе малым, как и желающих добровольно идти на госслужбу. Поэтому стоит показать не в меру ретивым, что они потеряют голоса, если неправильно выстроят приоритеты.

Итого. Мы сейчас в значительно худшем положении, чем хотелось бы. Но в лучшем, чем прогнозировалось весной и радикально лучшем, чем хотелось бы россиянам и их подельникам. Действия и настрой всех граждан имеют значение. Весной планы Кремля сломал Харьков. Летом неожиданностью стал Курск. Осень еще может принести не только плохие сюрпризы.

Берегите себя.

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