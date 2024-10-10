Ніякої релігії — чистий бізнес. Чому в Україні стала можливою поява "Богородиці"

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Фейсбук обговорює "духовну лідерку", яка оголосила себе "Богородицею".

І вона, здається, цілком щиро у це вірить через кукуху, що від'їхала без своєчасної медичної допомоги, але водночас здійснює вчинки, які суперечать моралі та кримінальному кодексу. Наприклад, вимагає гроші у родичів поранених бійців в обмін на "послуги" зі зцілення. Раніше духовна лідерка мала бізнес, зокрема доволі непогане кафе. А зараз — отак.

Внаслідок того, що війна поки що не закінчується, а коли й закінчиться, відразу легше не стане, я дещо нагадую собі та читачам.

Перше. Ні, будь-які порівняння таких персонажів і більш розвинених сект з системною релігією і церквою видають у вас дурників. Це я вам як агностичний атеїст кажу. Чому?

Практика будь-якої системної поширеної в Україні конфесії (ПЦУ, УГКЦ, РКЦ, протестанти, навіть більшість приходів УПЦ, іслам чи юдаїзм) отаку маячню не передбачає. На системному рівні — точно. Бо всі ці конфесії заперечують магію. А це — саме про магію.

Друге. Ні, ніхто не застрахований від віри у таке. Незалежно від рівня освіти, "критичного мислення" чи ще чогось. Просто тому, що психіка кожної людини вразлива. І, особливо, коли зовнішні чи особисті обставини критичні чи непередбачувані. Мислення влаштоване так, що в кризовій ситуації прямує до спрощень.

Тому під час війн, криз, особистих трагедій так легко впасти в один із багатьох напрямів спрощення реальності. Від конспірології та теорії змов від світового уряду (який дуже спрощує надскладний світ) до антивакцинаторів. Магію, віру у фінансові піраміди чи чудодійних псевдопророків. Езотерику всіх видів — від карт таро і гороскопів до візитів до бабок із передбаченнями майбутнього.

Це я вже не кажу про те, що по-справжньому збожеволіти теж набагато простіше в такі часи. Особливо, якщо ігнорувати профілактику та профільну медицину. А якщо ви вже повірили, що ви пророк, а ще у вас є харизма — то і до індукованого божевілля недалеко.

В свое время уже была живая "Богородица" - Мария Дэви Христос

Третє. Якщо ви думаєте, що після війни це все піде на спад, то ні. Перші роки все буде лише гірше з цим. Бо, незалежно від результатів війни, суспільство і кожну окрему людину чекає пошук відповідей на складні питання. Чи втеча від самих питань. "А щоб що?". "А чи варто було?". "А чому світ такий несправедливий?". "А як із цим усім жити?". Якщо ви думаєте, що відповіді вам чи мені очевидні, — то ні. Це трохи складніше влаштовано.

Європу хвилі містицизму та езотерики, навали божевільних і не дуже пророків накривали і після першої, і після другої світових війн. Навіть Америка пережила зародження всіх найбільш деструктивних сект — зокрема, сумнозвісних саєнтологів — після Другої світової. Тому що війна залишає на суспільстві та людях глибокі рани, навіть якщо ці суспільства, зрештою, технічно перемогли.

Четверте. Закруглимо про релігію. Зараз по всьому західному (та і східному) світу шалено зростає пошесть конспірології, теорій змов, а також віри в магічне. В Британії за 10 років "віра в гороскопи" зросла в три рази. В Україні, в Росії і в США — вдвічі. Так чи інакше у різні магічні практики вірить від 50 до 70% населення європейських та навколо європейських країн. Росія навіть тут виділяється. Там більш як 50% вірять у "світовий уряд". От такого ніде більше немає.

Так от, одна з причин, чому люди звертаються до магічного чи ще більш деструктивного для мозку — втрата релігійності. Так, є ще інформаційна революція і нарощування почуття нестабільності. Проте, якщо раніше невизначеність знаходила втіху у релігійності, то зараз люди активніше шукають ще простіших практик. Ні, магія була силою і під час високої релігійності. Але вона стала набагато сильнішою у пострелігійних суспільствах. До яких і ми, і Європа, і Росія вже належимо, а США — впевнено прямують.

Тому, коли ви критикуєте релігію і думаєте, що маси людей в умовах невизначеності та нестабільності перейдуть від релігійного до більш "прогресивного і критичного мислення", ви глибоко помиляєтесь. Хтось перейде. А хтось "спростить" так, що ви офігієте. Або ваші родичі, коли будуть намагатися витягти вас із секти.

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