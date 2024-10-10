Никакой религии — чистый бизнес. Почему в Украине стало возможным появление "Богородицы"

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Фейсбук обсуждает "духовного лидера", которая объявила себя "Богородицей".

И она, кажется, вполне искренне в это верит из-за кукухи, уехавшей без своевременной медицинской помощи, но при этом совершает поступки, противоречащие морали и уголовному кодексу. Например, требует деньги у родственников раненых бойцов в обмен на "услуги" по исцелению. Раньше духовный лидер имела бизнес, в том числе довольно неплохое кафе. А сейчас — вот так.

Вследствие того, что война пока не заканчивается, а когда и закончится, сразу легче не станет, я кое-что напоминаю себе и читателям.

Первое. Нет, любые сравнения таких персонажей и более развитых сект с системной религией и церковью выдают в вас дурачков. Это я вам как агностический атеист говорю. Почему?

Практика любой системной распространенной в Украине конфессии (ПЦУ, УГКЦ, РКЦ, протестанты, даже большинство приходов УПЦ, ислам или иудаизм) такой бред не предусматривает. На системном уровне — точно. Потому что все эти конфессии отрицают магию. А это — именно о магии.

Во-вторых. Нет, никто не застрахован от веры в такое. Независимо от уровня образования, "критического мышления" или еще чего-то. Просто потому, что психика каждого человека уязвима. И, особенно, когда внешние или личные обстоятельства критические или непредсказуемые. Мышление устроено так, что в кризисной ситуации стремится к упрощениям.

Поэтому во время войн, кризисов, личных трагедий так легко впасть в одно из многих направлений упрощения реальности. От конспирологии и теории заговоров от мирового правительства (которое очень упрощает сверхсложный мир) до антивакцинаторов. Магию, веру в финансовые пирамиды или чудодейственных псевдопророков. Эзотерику всех видов — от карт таро и гороскопов до визитов к бабкам с предсказаниями будущего.

Это я уже не говорю о том, что по-настоящему сойти с ума тоже гораздо проще в такие времена. Особенно, если игнорировать профилактику и профильную медицину. А если вы уже поверили, что вы пророк, а еще у вас есть харизма — то и до индуцированного безумия недалеко.

В свое время уже была живая "Богородица" — Мария Дэви Христос

Третье. Если вы думаете, что после войны это все пойдет на спад, то нет. Первые годы все будет только хуже с этим. Потому что, независимо от результатов войны, общество и каждого отдельного человека ждет поиск ответов на сложные вопросы. Или бегство от самих вопросов. "А чтобы что?". "А стоило ли?". "А почему мир такой несправедливый?". "А как с этим всем жить?". Если вы думаете, что ответы вам или мне очевидны, — то нет. Это немного сложнее устроено.

Европу волны мистицизма и эзотерики, нашествия безумных и не очень пророков накрывали и после первой, и после второй мировых войн. Даже Америка пережила зарождение всех наиболее деструктивных сект — в том числе печально известных сайентологов — после Второй мировой. Потому что война оставляет на обществе и людях глубокие раны, даже если эти общества, в конце концов, технически победили.

Четвертое. Давайте закругляться с религией. Сейчас по всему западному (да и восточному) миру безумно растет поветрие конспирологии, теорий заговоров, а также веры в магическое. В Британии за 10 лет "вера в гороскопы" выросла в три раза. В Украине, в России и в США — вдвое. Так или иначе в различные магические практики верит от 50 до 70% населения европейских и около европейских стран. Россия даже здесь выделяется. Там более 50% верят в "мировое правительство". Вот такого нигде больше нет.

Так вот, одна из причин, почему люди обращаются к магическому или еще более деструктивному для мозга — потеря религиозности. Да, есть еще информационная революция и наращивание чувства нестабильности. Но, если раньше неопределенность находила утешение в религиозности, то сейчас люди активнее ищут еще более простых практик. Нет, магия была силой и во время высокой религиозности. Но она стала гораздо сильнее в пострелигиозных обществах. К которым и мы, и Европа, и Россия уже относимся, а США — уверенно идут.

Поэтому когда вы критикуете религию и думаете, что массы людей в условиях неопределенности и нестабильности перейдут от религиозного к более "прогрессивному и критическому мышлению", вы глубоко ошибаетесь. Кто-то перейдет. А кто-то "упростит" так, что вы офигеете. Или ваши родственники, когда будут пытаться вытащить вас из секты.

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