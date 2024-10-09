Украинская "Богородица" выманивает деньги у родственников военных: что говорят в полиции

Женщина предлагает "энергетическую поддержку", и, конечно, предоставляет эту услугу не бесплатно. Однако привлечь ее к ответственности за мошенничество непросто, ведь "клиентка" убеждена в эффективности ритуалов.

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Пресс-секретарь Центра экономического восстановления Надежда Потоцкая сообщила о новой схеме мошенничества в Украине. Она рассказала о "Богородице", которая предлагает платные обряды и "энергетическую поддержку". Клиентка отказалась признавать себя жертвой и заявила, что женщина держит ее любимого живым в течение 10 месяцев. Журналисты "ТСН" пообщались по этому случаю с полицией.

В ведомстве рассказали, что видели сообщения и решают, что можно сделать в такой ситуации.

"Сложность заключается в том, что женщина, которая верит в такую помощь, добровольно отдает или пытается отдать деньги", — подчеркнули правоохранители.

В полиции объяснили, что при идеальных обстоятельствах пострадавшая должна была бы обратиться в правоохранительные органы сама. Там приняли бы заявление, после чего приняли бы соответствующие меры.

"По состоянию на сейчас вопрос остается открытым, потому что признаки мошенничества есть, а заявления, насколько известно — нет", — отметили в ведомстве.

Журналист Богдан Логвиненко сообщал, что на "исцеление Богородицей" собирают деньги уже несколько жен военнослужащих. Психолог Валентин Ким объяснил Фокусу, что длительный стресс может снижать критичность, поэтому люди становятся более доверчивыми. В то же время мошенники пользуются этим, работая над тем, чтобы выглядеть как можно более убедительными.

Подробнее о деятельности "Богородицы" и том, почему ее трудно привлечь к ответственности, читайте в материале Фокуса "Богородица" за счет жены "исцеляет" бойца: почему юристы не могут доказать ее мошенничество.

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"Богородица" за деньги жены "исцеляет" бойца: почему юристы не могут доказать ее мошенничество

Напомним, "энергетическая поддержка" — не первая схема, по которой обманывают родных защитников в Украине. В частности, омбудсмен Дмитрий Лубинец предупреждал, что мошенники выманивают деньги у близких военнопленных, выдавая себя за журналистов, волонтеров и госслужащих.

В Днепропетровской области женщина стала жертвой мошенницы, отдав ей почти полмиллиона гривен. С женой погибшего воина якобы связался его "побратим", которому нужны были средства на реабилитацию после боевого ранения, но все это оказалось ложью.