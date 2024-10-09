Українська "Богородиця" виманює гроші у родичів військових: що кажуть у поліції

Жінка пропонує "енергетичну підтримку", і, звісно, надає цю послугу не безплатно. Однак притягнути її до відповідальності за шахрайство непросто, адже "клієнтка" переконана в ефективності ритуалів.

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Речниця Центру економічного відновлення Надія Потоцька повідомила про нову схему шахрайства в Україні. Вона розповіла про "Богородицю", яка пропонує платні обряди та "енергетичну підтримку". Клієнтка відмовилась визнавати себе жертвою та заявила, що жінка тримає її коханого живим протягом 10 місяців. Журналісти "ТСН" поспілкувались щодо цього випадку з поліцією.

У відомстві розповіли, що бачили дописи та вирішують, що можна вдіяти в такій ситуації.

"Складність полягає в тому, що жінка, яка вірить у таку допомогу, добровільно віддає або намагається віддати гроші", — підкреслили правоохоронці.

У поліції пояснили, що за ідеальних обставин постраждала мала б звернутись до правоохоронних органів сама. Там прийняли б заяву, після чого вжили б відповідних заходів.

"Станом на зараз питання залишається відкритим, тому що ознаки шахрайства є, а заяви, наскільки відомо — немає", — зазначили у відомстві.

Журналіст Богдан Логвиненко повідомляв, що на "зцілення Богородицею" збирають гроші вже декілька дружин військовослужбовців. Психолог Валентин Кім пояснив Фокусу, що тривалий стрес може знижувати критичність, тому люди стають більше довірливими. Водночас шахраї користуються цим, працюючи над тим, щоб виглядати якомога переконливішими.

Детальніше про діяльність "Богородиці" та те, чому її важко притягти до відповідальності, читайте у матеріалі Фокусу "Богородиця" коштом дружини "зцілює" бійця: чому юристи не можуть довести її шахрайство.

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"Богородиця" коштом дружини "зцілює" бійця: чому юристи не можуть довести її шахрайство

Нагадаємо, "енергетична підтримка" — не перша схема, за якою обманюють рідних захисників в Україні. Зокрема, омбудсмен Дмитро Лубінець попереджав, що шахраї виманюють гроші у близьких військовополонених, видаючи себе за журналістів, волонтерів та держслужбовців.

У Дніпропетровській області жінка стала жертвою шахрайки, віддавши їй майже пів мільйона гривень. З дружиною загиблого воїна нібито зв’язався його "побратим", якому потрібні були кошти на реабілітацію після бойового поранення, але усе це виявилось брехнею.