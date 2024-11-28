Назад, в окупацію: чому українці повертаються під російське панування і що з цим робити

Чи врятує новий "берлінський мур"?

Нардеп Максим Ткаченко заявив, що близько 150 тисяч українців повернулися на окуповані території. Щоправда, пізніше вибачився, заявивши, що це його припущення, а підрахувати кількість тих, що виїхали, неможливо. Це сталося одразу після критики ОП на його адресу за "безвідповідальну заяву".

Хочеться сподіватися, що в самому ОП та інших держустановах відповідально ставляться до переміщених осіб.

На згадку приходить заява іншого нардепа Миколи Княжицького щодо "сотень тисяч заяв" від українців за кордоном про вихід з громадянства. Звісно, збрехав Княжицький. Це твердження спростовано МЗС України на запит громадянської мережі "Опора". З початку війни таких заяв подано лише 928.

Тим не менш, "сарафанне радіо" засвідчує: люди повертаються у свої зруйновані міста й села на окупованих територіях, а українці за кордоном дедалі частіше вирішують залишитися на чужині назавжди.

Чи в праві держава називати такі рішення "безвідповідальними"? Звісно – ні. Держава може визнавати безвідповідальними лише власні рішення. Життя й доля людини належать лише самій людині.

Ба більше: держава послідовно підштовхує своїх громадян до таких "безвідповідальних" рішень. Дурна погроза припинити консульське обслуговування тих, хто втік від війни за кордон, залякування закриттям банківських рахунків тощо – це все ефективні заходи, які підштовхують українських біженців відмовитися від своєї держави, змінити реєстрацію платника податків з української на іноземну тощо. Хто з цього виграє: держава, громадянин?.. Програють всі.

Понад половини фінансової допомоги західних партнерів іде на невійськові потреби. Вистачає на бруківку, на газони… Не вистачає лише на громадян, які втратили все й втекли на українську територію – це теж виштовхує їх назад, в обійми окупанта.

Держава реагує неадекватно. Єдина її відповідь – заснування чергового відомства-паразита з повернення українців.

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А в той самий час українці за кордоном інтегруються в тамтешнє суспільство, вивчають мови, шукають роботу, наповнюють податками неукраїнські бюджети…

На окупованих територіях за тіла й душі українців бореться окупаційна влада. Й не лише гаслами з набору скаженої імперської пропаганди. Росія гатить страшні гроші у відновлення зруйнованої інфраструктури й житлового фонду, пропонує роботу, платить чималі пенсії й звісно – промиває мозок…

Цьому не можна протистояти лише патріотичними гаслами й відосиками президента. Бо завдяки "сарафанному радіо" й інтернету кожен охочий здатен порівняти й обрати – де його життя буде кращим. Й чим далі – тим більше буде прикладів для порівнянь.

На Росії розуміють, що створення прийнятних умов для життя на окупованих територіях – це продовження їхньої імперської політики в інший спосіб. Війна — не лише на лінії зіткнення, а й в тилу. Й економічна війна за українських громадян триватиме після закінчення бойових дій. З цим доведеться рахуватися обом сторонам, бо ніякий "берлінський" мур довжиною в 1000 км вже не допоможе.

Де легше знайти роботу, де кращі зарплати, медичне обслуговування, ефективність поліції, судів, держустанов, комунальників тощо – от що передусім порівнюватимуть громадяни. Й маю підозру, що сенс запальних гасел стоятиме на останньому місці.

З цієї неминучої істини виходять дві новини: добра й погана. Позитив для маленького українця в наявності самої цієї конкуренції: нехай дві державні машини конкурують у боротьбі за громадянина, а він вибиратиме, де йому краще. Погана ж новина полягає в тому, що в разі програшу цієї економічної війни, українська держава ризикує просто зникнути. А от українці залишаться. Вони автоматично опиняться на територіях інших держав й стануть їхніми громадянами – російської, польської, румунської, угорської…

Аби цього лиха не сталося, аби жахливі жертви цієї війни не були марними, Україна має просто зараз опікуватися своїми громадянами, або, як люблять казати політики: "Повернутися обличчям до людини". Хто персонально має це робити: Зеленський чи Єрмак? Й вони також. Але й податківець, який звик жити на хабарі, й нечисті на руку працівники ТЦК, й лікарка в поліклініці, яка знущається з українців, які потрапили до неї на прийом, й рагулі, що паркуються на газоні та місці для інвалідів. Всі разом, тобто великі та маленькі українці, роблять цю державу неконкурентоздатною, антилюдською, не придатною для життя. Окрім гасел потрібне ще щось для порівняння.

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