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Мнения

Назад, в оккупацию: почему украинцы возвращаются под российское господство и что с этим делать

Государство удивляется — как могут украинцы с оккупированных территорий возвращаться домой. А ответ, по мнению журналиста Олега Ельцова, прост: надо просто понять, что Украина сделала слишком мало для удержания своих граждан, и решить, как это исправить.

Олег Ельцов
Олег Ельцов
Журналист, писатель
eye 267
мелитополь, оккупация, россия
Фото: скрин видео | Реалии жизни в оккупации не отпугивают украинцев, которые решают вернуться

Спасет ли новая "берлинская стена"?

Нардеп Максим Ткаченко заявил, что около 150 тысяч украинцев вернулись на оккупированные территории. Правда, позже извинился, заявив, что это его предположение, а подсчитать количество выехавших невозможно. Это произошло сразу после критики ОП в его адрес за "безответственное заявление".

Хочется надеяться, что в самом ОП и других госучреждениях ответственно относятся к перемещенным лицам.

На память приходит заявление другого нардепа Николая Княжицкого относительно "сотен тысяч заявлений" от украинцев за рубежом о выходе из гражданства. Конечно, солгал Княжицкий. Это утверждение опровергнуто МИД Украины на запрос гражданской сети "Опора". С начала войны таких заявлений подано всего 928.

Тем не менее, "сарафанное радио" свидетельствует: люди возвращаются в свои разрушенные города и села на оккупированных территориях, а украинцы за рубежом все чаще решают остаться на чужбине навсегда.

Вправе ли государство называть такие решения "безответственными"? Конечно — нет. Государство может признавать безответственными только собственные решения. Жизнь и судьба человека принадлежат только самому человеку.

Более того: государство последовательно подталкивает своих граждан к таким "безответственным" решениям. Глупая угроза прекратить консульское обслуживание сбежавших от войны за границу, запугивание закрытием банковских счетов и т.п. — это все эффективные меры, которые подталкивают украинских беженцев отказаться от своего государства, изменить регистрацию налогоплательщика с украинской на иностранную и т.п. Кто от этого выиграет: государство, гражданин? Проиграют все.

Более половины финансовой помощи западных партнеров идет на невоенные нужды. Хватает на брусчатку, на газоны... Не хватает только на граждан, которые потеряли все и сбежали на украинскую территорию — это тоже выталкивает их обратно, в объятия оккупанта.

Государство реагирует неадекватно. Единственный его ответ — учреждение очередного ведомства-паразита по возвращению украинцев.

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А в то же время украинцы за рубежом интегрируются в тамошнее общество, изучают языки, ищут работу, наполняют налогами неукраинские бюджеты...

На оккупированных территориях за тела и души украинцев борется оккупационная власть. И не только лозунгами из набора бешеной имперской пропаганды. Россия вливает страшные деньги в восстановление разрушенной инфраструктуры и жилого фонда, предлагает работу, платит немалые пенсии и конечно — промывает мозги...

Этому нельзя противостоять только патриотическими лозунгами и видосиками президента. Потому что благодаря "сарафанному радио" и интернету каждый желающий способен сравнить и выбрать — где его жизнь будет лучше. И чем дальше — тем больше будет примеров для сравнений.

В России понимают, что создание приемлемых условий для жизни на оккупированных территориях — это продолжение их имперской политики другим способом. Война — не только на линии соприкосновения, но и в тылу. И экономическая война за украинских граждан будет продолжаться после окончания боевых действий. С этим придется считаться обеим сторонам, потому что никакая "берлинская" стена длиной в 1000 км уже не поможет.

Где легче найти работу, где лучше зарплаты, медицинское обслуживание, эффективность полиции, судов, госучреждений, коммунальщиков и т.п. — вот что прежде всего будут сравнивать граждане. И подозреваю, что смысл зажигательных лозунгов будет стоять на последнем месте.

Из этой неизбежной истины выходят две новости: хорошая и плохая. Позитив для маленького украинца в наличии самой этой конкуренции: пусть две государственные машины конкурируют в борьбе за гражданина, а он будет выбирать, где ему лучше. Плохая же новость заключается в том, что в случае проигрыша этой экономической войны, украинское государство рискует просто исчезнуть. А вот украинцы останутся. Они автоматически окажутся на территориях других государств и станут их гражданами — российского, польского, румынского, венгерского...

Чтобы этой беды не произошло, чтобы ужасные жертвы этой войны не были напрасными, Украина должна прямо сейчас заниматься своими гражданами, или, как любят говорить политики: "Повернуться лицом к человеку". Кто персонально должен это делать: Зеленский или Ермак? И они тоже. Но и налоговик, привыкший жить на взятке, и нечистые на руку работники ТЦК, и врач в поликлинике, которая издевается над украинцами, попавшими к ней на прием, и рогули, паркующиеся на газоне и месте для инвалидов. Все вместе, то есть большие и маленькие украинцы, делают это государство неконкурентоспособным, античеловеческим, непригодным для жизни. Кроме лозунгов нужно еще что-то для сравнения.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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