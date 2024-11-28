Назад, в оккупацию: почему украинцы возвращаются под российское господство и что с этим делать

Спасет ли новая "берлинская стена"?

Нардеп Максим Ткаченко заявил, что около 150 тысяч украинцев вернулись на оккупированные территории. Правда, позже извинился, заявив, что это его предположение, а подсчитать количество выехавших невозможно. Это произошло сразу после критики ОП в его адрес за "безответственное заявление".

Хочется надеяться, что в самом ОП и других госучреждениях ответственно относятся к перемещенным лицам.

На память приходит заявление другого нардепа Николая Княжицкого относительно "сотен тысяч заявлений" от украинцев за рубежом о выходе из гражданства. Конечно, солгал Княжицкий. Это утверждение опровергнуто МИД Украины на запрос гражданской сети "Опора". С начала войны таких заявлений подано всего 928.

Тем не менее, "сарафанное радио" свидетельствует: люди возвращаются в свои разрушенные города и села на оккупированных территориях, а украинцы за рубежом все чаще решают остаться на чужбине навсегда.

Вправе ли государство называть такие решения "безответственными"? Конечно — нет. Государство может признавать безответственными только собственные решения. Жизнь и судьба человека принадлежат только самому человеку.

Более того: государство последовательно подталкивает своих граждан к таким "безответственным" решениям. Глупая угроза прекратить консульское обслуживание сбежавших от войны за границу, запугивание закрытием банковских счетов и т.п. — это все эффективные меры, которые подталкивают украинских беженцев отказаться от своего государства, изменить регистрацию налогоплательщика с украинской на иностранную и т.п. Кто от этого выиграет: государство, гражданин? Проиграют все.

Более половины финансовой помощи западных партнеров идет на невоенные нужды. Хватает на брусчатку, на газоны... Не хватает только на граждан, которые потеряли все и сбежали на украинскую территорию — это тоже выталкивает их обратно, в объятия оккупанта.

Государство реагирует неадекватно. Единственный его ответ — учреждение очередного ведомства-паразита по возвращению украинцев.

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А в то же время украинцы за рубежом интегрируются в тамошнее общество, изучают языки, ищут работу, наполняют налогами неукраинские бюджеты...

На оккупированных территориях за тела и души украинцев борется оккупационная власть. И не только лозунгами из набора бешеной имперской пропаганды. Россия вливает страшные деньги в восстановление разрушенной инфраструктуры и жилого фонда, предлагает работу, платит немалые пенсии и конечно — промывает мозги...

Этому нельзя противостоять только патриотическими лозунгами и видосиками президента. Потому что благодаря "сарафанному радио" и интернету каждый желающий способен сравнить и выбрать — где его жизнь будет лучше. И чем дальше — тем больше будет примеров для сравнений.

В России понимают, что создание приемлемых условий для жизни на оккупированных территориях — это продолжение их имперской политики другим способом. Война — не только на линии соприкосновения, но и в тылу. И экономическая война за украинских граждан будет продолжаться после окончания боевых действий. С этим придется считаться обеим сторонам, потому что никакая "берлинская" стена длиной в 1000 км уже не поможет.

Где легче найти работу, где лучше зарплаты, медицинское обслуживание, эффективность полиции, судов, госучреждений, коммунальщиков и т.п. — вот что прежде всего будут сравнивать граждане. И подозреваю, что смысл зажигательных лозунгов будет стоять на последнем месте.

Из этой неизбежной истины выходят две новости: хорошая и плохая. Позитив для маленького украинца в наличии самой этой конкуренции: пусть две государственные машины конкурируют в борьбе за гражданина, а он будет выбирать, где ему лучше. Плохая же новость заключается в том, что в случае проигрыша этой экономической войны, украинское государство рискует просто исчезнуть. А вот украинцы останутся. Они автоматически окажутся на территориях других государств и станут их гражданами — российского, польского, румынского, венгерского...

Чтобы этой беды не произошло, чтобы ужасные жертвы этой войны не были напрасными, Украина должна прямо сейчас заниматься своими гражданами, или, как любят говорить политики: "Повернуться лицом к человеку". Кто персонально должен это делать: Зеленский или Ермак? И они тоже. Но и налоговик, привыкший жить на взятке, и нечистые на руку работники ТЦК, и врач в поликлинике, которая издевается над украинцами, попавшими к ней на прием, и рогули, паркующиеся на газоне и месте для инвалидов. Все вместе, то есть большие и маленькие украинцы, делают это государство неконкурентоспособным, античеловеческим, непригодным для жизни. Кроме лозунгов нужно еще что-то для сравнения.

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