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Думки

Залужний — Зеленський: хто кого? Що так і що не так із опублікованими рейтингами довіри

У пресі з'явилися рейтинги довіри українським політикам, які поспішили назвати "першими реальними". Соціолог Володимир Паніотто пояснює, що з ними не так, і як слід правильно трактувати результати соціологічних досліджень

Володимир Панiотто
Володимир Панiотто
Социолог, философ
eye 214
Соцопитування
Результати соцопитувань слід трактувати правильно

ПЕРШІ "РЕАЛЬНІ" РЕЙТИНГИ?

Політики та журналісти, мабуть, скучили за політичною боротьбою, рейтингами — і зараз з ентузіазмом обговорюють результати дослідження центру "Соціальний моніторинг", які в "Українській правді" (блог УП-2 Романа Романюка та Романа Кравця) називають "першими реальними рейтингами". У "Дзеркалі тижня" теж характерна назва: "Залужний переможе на виборах президента, незалежно від конкурентів". Ось ці дані (цитую за "Дзеркалом тижня"). " Відповідно, загальна ситуація на сьогодні така:

  • Валерій Залужний — 42%;
  • Володимир Зеленський — 22%;
  • Кирило Буданов — 18%;
  • Петро Порошенко — 10%;
  • Дмитро Разумков — 7%;
  • Юлія Тимошенко – 6%;
  • Сергій Притула – 6%;
  • Андрій Білецький — 6%;
  • Віталій Кличко — 4%;
  • Олексій Арестович — 3%;
  • Юрій Бойко — 3%;
  • Володимир Гройсман — 2%.
  • Важко сказати — 26%

Сенсація! Залужний випереджає Зеленського на 20%. Шановні журналісти та політики, ви дійсно вважаєте це електоральними рейтингами? Чи не бентежить вас, що сума відсотків тут понад 100%, а саме — 155%? Це нагадує мені анекдот про те, що рейтинг Путіна перевищує 100%, а російські соціологи пояснюють це тим, що деякі росіяни люблять Путіна двічі. Нагадую, що на українських виборах президента голосувати можна тільки за 1 (одну) людину і в реальних рейтингах (як і в результатах виборів) сума має бути 100%.

Що ж це за цифри?

Важливо
Залужний виграє президентські вибори в Україні незалежно від конкурентів, — соцопитування
Залужний виграє президентські вибори в Україні незалежно від конкурентів, — соцопитування

Річ у тому, що дослідники спочатку спитали, за кого б ви проголосували, якби у неділю були вибори — і знайшли рейтинг 1 (власне, це і можна вважати електоральним рейтингом), потім спитали, а за кого б ще, якщо можна було б за двох — і знайшли рейтинг 2, а потім знайшли суму цих рейтингів. Це показує, що було б, якби кандидатів можна було любити двічі.

Чому всі інтерпретують не рейтинг 1, а цю суму? Ну, в рейтингу 1 Залужний випереджає Зеленського тільки на 11%, це якось невиразно, а от якщо взяти суму двох рейтингів, то різниця буде приблизно вдвічі більшою. В мене є порада для тих, кого тішить велика різниця між Залужним і Зеленським — навіщо брати суму тільки двох рейтингів? Можна ще спитати, а як ви проголосуєте, якщо вибори будуть не в найближчу неділю, а у будній день на початку тижня? Це буде рейтинг 3. А якщо любити двічі? Це буде рейтинг 4. А якщо у будні наприкінці тижня? Рейтинг 5. І знайти суму не двох, а 5 рейтингів. Тоді Залужний випередить Зеленського приблизно на 50%! Насолоджуйтеся!

Подивимося на те, що ближче до електорального рейтингу — рейтинг 1:

  • Валерій Залужний — 27%;
  • Володимир Зеленський — 16%;
  • Петро Порошенко — 7%;
  • Кирило Буданов — 6%;
  • Дмитро Разумков — 4%;
  • Юлія Тимошенко — 4%;
  • Андрій Білецький — 3%;
  • Сергій Притула — 2%;
  • Віталій Кличко — 2%;
  • Олексій Арестович — 1%;
  • Юрій Бойко — 1%;
  • Володимир Гройсман — 1%
  • Інший кандидат — 3%.
  • Важко відповісти — 15%
  • Взагалі б не брали участь у виборах — 10%.

По що дійсно свідчать ці дані? Що "Залужний переможе на виборах президента незалежно від конкурентів", як пише "Дзеркало тижня"? Аж ніяк. Вони свідчать про те, що Залужний — єдиний із наведеного списку, хто має шанс перемогти, але чи переможе — невідомо. Чому? По-перше, за перших двох кандидатів голосують 41%, вони виходять у другий тур — і ми не знаємо, як проголосує більшість виборців у 2-му турі. Автори дослідження чомусь не спитали (чи спитали та не оприлюднили), "Як би ви проголосували, якщо у 2-й тур вийдуть Залужний і Зеленський?". У багатьох виборах переможець першого туру програє вибори. По-друге, взагалі невідомо, чи Залужний брав би участь у виборах, він ніколи не висловлював такого бажання, скоріше навпаки. По-третє, як тільки він заявить про наміри балотуватися, то з'явиться компромат і неприємні запитання (наприклад, чому посеред війни він захистив дисертацію та ще у кого — у "підрахуя Ківалова"? тощо). Крім того, зараз виборці не знають його думки з багатьох питань (наприклад, як він ставиться до одностатевих шлюбів? Чи потрібні гендерні квоти на представництво в парламенті? І так далі), тому ми можемо лише уявляти, що його думка збігається з нашою. А під час виборчої компанії частині виборців точно щось не сподобається. Та й узагалі, ставлення до військових краще, аніж до політиків. Нарешті, під час виборів все залежить від списку і кількості виборців з того ж електорального поля (наприклад, якщо крім Залужного будуть ще 5 військових, то вони "відкусять" значну частину його рейтингу). Як правило, політики розглядають різні сценарії і замовляють рейтинги з різними списками.

Взагалі, я не розумію, навіщо зараз оприлюднювати рейтинги, виборів найближчим часом не буде, більшість населення — проти виборів до закінчення війни, тому обговорення рейтингів, та ще й таке дивне — це тільки шкода для інтегрованості нашого суспільства і здатності боротися з ворогом.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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