Залужний — Зеленський: хто кого? Що так і що не так із опублікованими рейтингами довіри
У пресі з'явилися рейтинги довіри українським політикам, які поспішили назвати "першими реальними". Соціолог Володимир Паніотто пояснює, що з ними не так, і як слід правильно трактувати результати соціологічних досліджень
ПЕРШІ "РЕАЛЬНІ" РЕЙТИНГИ?
Політики та журналісти, мабуть, скучили за політичною боротьбою, рейтингами — і зараз з ентузіазмом обговорюють результати дослідження центру "Соціальний моніторинг", які в "Українській правді" (блог УП-2 Романа Романюка та Романа Кравця) називають "першими реальними рейтингами". У "Дзеркалі тижня" теж характерна назва: "Залужний переможе на виборах президента, незалежно від конкурентів". Ось ці дані (цитую за "Дзеркалом тижня"). " Відповідно, загальна ситуація на сьогодні така:
- Валерій Залужний — 42%;
- Володимир Зеленський — 22%;
- Кирило Буданов — 18%;
- Петро Порошенко — 10%;
- Дмитро Разумков — 7%;
- Юлія Тимошенко – 6%;
- Сергій Притула – 6%;
- Андрій Білецький — 6%;
- Віталій Кличко — 4%;
- Олексій Арестович — 3%;
- Юрій Бойко — 3%;
- Володимир Гройсман — 2%.
- Важко сказати — 26%
Сенсація! Залужний випереджає Зеленського на 20%. Шановні журналісти та політики, ви дійсно вважаєте це електоральними рейтингами? Чи не бентежить вас, що сума відсотків тут понад 100%, а саме — 155%? Це нагадує мені анекдот про те, що рейтинг Путіна перевищує 100%, а російські соціологи пояснюють це тим, що деякі росіяни люблять Путіна двічі. Нагадую, що на українських виборах президента голосувати можна тільки за 1 (одну) людину і в реальних рейтингах (як і в результатах виборів) сума має бути 100%.
Що ж це за цифри?Важливо
Річ у тому, що дослідники спочатку спитали, за кого б ви проголосували, якби у неділю були вибори — і знайшли рейтинг 1 (власне, це і можна вважати електоральним рейтингом), потім спитали, а за кого б ще, якщо можна було б за двох — і знайшли рейтинг 2, а потім знайшли суму цих рейтингів. Це показує, що було б, якби кандидатів можна було любити двічі.
Чому всі інтерпретують не рейтинг 1, а цю суму? Ну, в рейтингу 1 Залужний випереджає Зеленського тільки на 11%, це якось невиразно, а от якщо взяти суму двох рейтингів, то різниця буде приблизно вдвічі більшою. В мене є порада для тих, кого тішить велика різниця між Залужним і Зеленським — навіщо брати суму тільки двох рейтингів? Можна ще спитати, а як ви проголосуєте, якщо вибори будуть не в найближчу неділю, а у будній день на початку тижня? Це буде рейтинг 3. А якщо любити двічі? Це буде рейтинг 4. А якщо у будні наприкінці тижня? Рейтинг 5. І знайти суму не двох, а 5 рейтингів. Тоді Залужний випередить Зеленського приблизно на 50%! Насолоджуйтеся!
Подивимося на те, що ближче до електорального рейтингу — рейтинг 1:
- Валерій Залужний — 27%;
- Володимир Зеленський — 16%;
- Петро Порошенко — 7%;
- Кирило Буданов — 6%;
- Дмитро Разумков — 4%;
- Юлія Тимошенко — 4%;
- Андрій Білецький — 3%;
- Сергій Притула — 2%;
- Віталій Кличко — 2%;
- Олексій Арестович — 1%;
- Юрій Бойко — 1%;
- Володимир Гройсман — 1%
- Інший кандидат — 3%.
- Важко відповісти — 15%
- Взагалі б не брали участь у виборах — 10%.
По що дійсно свідчать ці дані? Що "Залужний переможе на виборах президента незалежно від конкурентів", як пише "Дзеркало тижня"? Аж ніяк. Вони свідчать про те, що Залужний — єдиний із наведеного списку, хто має шанс перемогти, але чи переможе — невідомо. Чому? По-перше, за перших двох кандидатів голосують 41%, вони виходять у другий тур — і ми не знаємо, як проголосує більшість виборців у 2-му турі. Автори дослідження чомусь не спитали (чи спитали та не оприлюднили), "Як би ви проголосували, якщо у 2-й тур вийдуть Залужний і Зеленський?". У багатьох виборах переможець першого туру програє вибори. По-друге, взагалі невідомо, чи Залужний брав би участь у виборах, він ніколи не висловлював такого бажання, скоріше навпаки. По-третє, як тільки він заявить про наміри балотуватися, то з'явиться компромат і неприємні запитання (наприклад, чому посеред війни він захистив дисертацію та ще у кого — у "підрахуя Ківалова"? тощо). Крім того, зараз виборці не знають його думки з багатьох питань (наприклад, як він ставиться до одностатевих шлюбів? Чи потрібні гендерні квоти на представництво в парламенті? І так далі), тому ми можемо лише уявляти, що його думка збігається з нашою. А під час виборчої компанії частині виборців точно щось не сподобається. Та й узагалі, ставлення до військових краще, аніж до політиків. Нарешті, під час виборів все залежить від списку і кількості виборців з того ж електорального поля (наприклад, якщо крім Залужного будуть ще 5 військових, то вони "відкусять" значну частину його рейтингу). Як правило, політики розглядають різні сценарії і замовляють рейтинги з різними списками.
Взагалі, я не розумію, навіщо зараз оприлюднювати рейтинги, виборів найближчим часом не буде, більшість населення — проти виборів до закінчення війни, тому обговорення рейтингів, та ще й таке дивне — це тільки шкода для інтегрованості нашого суспільства і здатності боротися з ворогом.
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