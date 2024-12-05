Залужный — Зеленский: кто кого? Что так и что не так с опубликованными рейтингами доверия

ПЕРВЫЕ "РЕАЛЬНЫЕ" РЕЙТИНГИ?

Политики и журналисты, видимо, соскучились по политической борьбе, рейтингам — и сейчас с энтузиазмом обсуждают результаты исследования центра "Социальный мониторинг", которые в "Украинской правде" (блог УП-2 Романа Романюка и Романа Кравца) называют "первыми реальными рейтингами". В "Зеркале недели" тоже характерное название: "Залужный победит на выборах президента, независимо от конкурентов". Вот эти данные (цитирую по "Зеркалу недели"). "Соответственно, общая ситуация выглядит сегодня так:

Валерий Залужный — 42%;

Владимир Зеленский — 22%;

Кирилл Буданов — 18%;

Петр Порошенко — 10%;

Дмитрий Разумков — 7%;

Юлия Тимошенко — 6%;

Сергей Притула — 6%;

Андрей Билецкий — 6%;

Виталий Кличко — 4%;

Алексей Арестович — 3%;

Юрий Бойко — 3%;

Владимир Гройсман — 2%.

Трудно сказать — 26%

Сенсация! Залужный опережает Зеленского на 20%. Уважаемые журналисты и политики, вы действительно считаете это электоральными рейтингами? Не смущает ли вас, что сумма процентов здесь больше 100%, а именно — 155%? Это напоминает мне анекдот о том, что рейтинг Путина превышает 100%, а российские социологи объясняют это тем, что некоторые россияне любят Путина дважды. Напоминаю, что на украинских выборах президента голосовать можно только за 1 (одного) человека и в реальных рейтингах (как и в результатах выборов) сумма должна быть 100%.

Что же это за цифры?

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Залужный выиграет президентские выборы в Украине независимо от конкурентов, — соцопрос

Дело в том, что исследователи сначала спросили, за кого бы Вы проголосовали, если бы в воскресенье были выборы — и нашли рейтинг 1 (собственно, это и можно считать электоральным рейтингом), потом спросили, а за кого бы еще, если можно было бы за двух — и нашли рейтинг 2, а потом нашли сумму этих рейтингов. Это показывает, что было бы, если бы кандидатов можно было любить дважды.

Почему все интерпретируют не рейтинг 1, а эту сумму? Ну, в рейтинге 1 Залужный опережает Зеленского только на 11%, это как-то невнятно, а вот если взять сумму двух рейтингов, то разница будет примерно вдвое больше. У меня есть совет для тех, кого радует большая разница между Залужным и Зеленским — зачем брать сумму только 2-х рейтингов? Можно еще спросить, а как Вы проголосуете, если выборы будут не в ближайшее воскресенье, а в будний день в начале недели? Это будет рейтинг 3. А если любить дважды? Это будет рейтинг 4. А если в будни в конце недели? Рейтинг 5. И найти сумму не двух, а 5 рейтингов. Тогда Залужный опередит Зеленского примерно на 50%! Наслаждайтесь!

Посмотрим на то, что ближе к электоральному рейтингу — рейтинг 1:

Валерий Залужный — 27%;

Владимир Зеленский — 16%;

Петр Порошенко — 7%;

Кирилл Буданов — 6%;

Дмитрий Разумков — 4%;

Юлия Тимошенко — 4%;

Андрей Билецкий — 3%;

Сергей Притула — 2%;

Виталий Кличко — 2%;

Алексей Арестович — 1%;

Юрий Бойко — 1%;

Владимир Гройсман — 1%

Другой кандидат — 3%.

Затрудняюсь ответить — 15%

Вообще бы не участвовали в выборах — 10%.

О чем действительно говорят эти данные? Что "Залужный победит на выборах президента независимо от конкурентов", как пишет "Зеркало недели"? Отнюдь. Они свидетельствуют о том, что Залужный — единственный из приведенного списка, кто имеет шанс победить, но победит ли — неизвестно. Во-первых, за первых двух кандидатов голосуют 41%, они выходят во второй тур — и мы не знаем, как проголосует большинство избирателей во 2-м туре. Авторы исследования почему-то не спросили (или спросили и не обнародовали), "Как бы Вы проголосовали, если во 2-й тур выйдут Залужный и Зеленский?". Во многих выборах победитель первого тура проигрывает выборы. Во-вторых, вообще неизвестно, участвовал бы Залужный в выборах, он никогда не высказывал такого желания, скорее наоборот. В-третьих, как только он заявит о намерениях баллотироваться, то появится компромат и неприятные вопросы (например, почему посреди войны он защитил диссертацию да еще у кого — у "пидрахуя Кивалова"? и т. д.). Кроме того, сейчас избиратели не знают его мнения по многим вопросам (например, как он относится к однополым бракам? Нужны ли гендерные квоты на представительство в парламенте? И т. п.), поэтому мы можем представлять, что его мнение совпадает с нашим. А во время избирательной компании части избирателей точно что-то не понравится. Да и вообще, отношение к военным лучше, чем к политикам. Наконец, во время выборов все зависит от списка и количества избирателей из того же электорального поля (например, если кроме Залужного будут еще 5 военных, то они "откусят" значительную часть его рейтинга). Как правило, политики рассматривают разные сценарии и заказывают рейтинги с разными списками.

Вообще, я не понимаю, зачем сейчас обнародовать рейтинги, выборов в ближайшее время не будет, большинство населения — против выборов до окончания войны, поэтому обсуждение рейтингов, да еще такое странное — это только вред для интегрированности нашего общества и способности бороться с врагом.

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