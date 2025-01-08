Ракети на Москву - щодня: чому Україні мало що дають атаки БПЛА

Related video

Астановитесь!..

Кількість всіляких, "унікальних", аналоговнет дронів, дронів-ракет і просто ракет у нашому інформаційному просторі вже давно перевищила всі розумні межі.

Щодня обивателя радують новими досягненнями українських "геніїв" і "винахідників". Будь-яка пофарбована труба з прикрученим до неї синьою ізоляційною стрічкою аматорським автопілотом неухильно підіймає рівень національної самосвідомості й нестримно наближає нашу перемогу.

Але це неправда. У повністю деіндустріалізованій за часи незалежності країні, де не виробляють навіть гайки з болтами, де немає жодного великого заводу, де ліквідована професійно-технічна освіта, а інженерну освіту замінено на маркетингову, не було й немає такої кількості спеціалістів та професіоналів, щоб створювати справді конкурентоспроможні вироби в таких кількостях.

Усі ці дитячі поробки на рівні гуртка юного авіатора яйця виїденого не варті. Вони або не літають, або не долітають, або вбивають екіпажі, які їх запускають просто на місці старту.

Досить брехати самим собі! Американський "Хаймарс" (M142 HIMARS) конструює і виготовляє найбільша у світі корпорація Lockheed Martin, у якій над цією темою працюють тисячі конструкторів та інженерів, а кількість субпідрядників становить кілька сотень. Ракети Storm Shadow/SCALP французи розробляли разом із британцями, супроводом проєкту та виготовленням виробів опікується найпотужніший європейський концерн MBDA — провідний світовий розробник і виробник ракетних систем.

Storm Shadow – ще один приклад того, як потрібно робити класну ракету Фото: Flickr

Тільки найбільш економічно розвинені, великі та технологічно передові країни можуть собі дозволити самостійно розробляти дрони, "дрони-ракети" (крилаті ракети) і просто ракети. На такі розробки йдуть роки, десятки років, сотні мільйонів і навіть мільярдів доларів. А у нас будь-який гаражний кооператив із десятка "винахідників" будує свій "унікальний" безпілотник космічного масштабу безглуздості й бездарності.

Поки не розпиляли бюджет 2025 року на всілякі домашні модельки ракет і безпілотників, подумайте, Володимире Олександровичу, чи треба нам це все?.. А нам треба не просто 30 тис. ударних дронів і 3 тис. ракет — нам треба, щоб ці дрони та ракети гарантовано долітали до цілі.

Доти, доки ворог буде щоночі й щодня бомбити всю Україну і Київ одним-єдиним "шахедом", який удосконалюють тисячі інженерів і який виробляється сотнями на день, а наші українські "унікальні" дрони не будуть долітати до Москви — доти війну ми не виграємо.

Уявіть собі, дорогий Володимире Олександровичу, що кожного дня з'являється нова унікальна студія "Вечірній Квартал". Де ви візьмете стільки Кошових, Казаніних, Зеленських? І чи буде це цікаво глядачеві?..

Нам конче необхідна консолідація всіх конструкторських, інженерних кадрів, усіх виробництв для доопрацювання наявних найкращих зразків дронів і ракет до справді боєздатного стану. Нам не потрібно багато різних і непотрібних аматорських систем. Нам треба, щоб наші дрони щодня долітали до Москви.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо