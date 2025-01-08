Ракеты на Москву — ежедневно: почему Украине мало что дают атаки БПЛА

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Астанавитесь!..

Количество всевозможных, "уникальных", аналоговнет дронов, дронов-ракет и просто ракет в нашем информационном пространстве уже давно превысило все разумные пределы.

Ежедневно обывателя радуют новыми достижениями украинских "гениев" и "изобретателей". Любая окрашенная труба с прикрученным к ней синей изолентой любительским автопилотом неуклонно поднимает уровень национального самосознания и неудержимо приближает нашу победу.

Но это неправда. В полностью деиндустриализированной за время независимости стране, где не производят даже гайки с болтами, где нет ни одного крупного завода, где ликвидировано профессионально-техническое образование, а инженерное образование заменено на маркетинговое, не было и нет такого количества специалистов и профессионалов, чтобы создавать действительно конкурентоспособные изделия в таких количествах.

Все эти детские поделки на уровне кружка юного авиатора яйца выеденного не стоят. Они либо не летают, либо не долетают, либо убивают экипажи, которые их запускают, прямо на месте старта.

Хватит врать самим себе! Американский "Хаймарс" (M142 HIMARS) конструирует и производит крупнейшая в мире корпорация Lockheed Martin, в которой над этой темой работают тысячи конструкторов и инженеров, а количество субподрядчиков составляет несколько сотен. Ракеты Storm Shadow/SCALP французы разрабатывали вместе с британцами, сопровождением проекта и изготовлением изделий занимается мощнейший европейский концерн MBDA — ведущий мировой разработчик и производитель ракетных систем.

Storm Shadow — еще один пример того, как нужно делать классную ракету Фото: Flickr

Только наиболее экономически развитые, крупные и технологически передовые страны могут себе позволить самостоятельно разрабатывать дроны, "дроны-ракеты" (крылатые ракеты) и просто ракеты. На такие разработки уходят годы, десятки лет, сотни миллионов и даже миллиардов долларов. А у нас любой гаражный кооператив из десятка "изобретателей" строит свой "уникальный" беспилотник космического масштаба бессмысленности и бездарности.

Пока не распилили бюджет 2025 года на всякие домашние модельки ракет и беспилотников, подумайте, Владимир Александрович, надо ли нам это все? А нам надо не просто 30 тыс. ударных дронов и 3 тыс. ракет — нам надо, чтобы эти дроны и ракеты гарантированно долетали до цели.

До тех пор, пока враг будет каждую ночь и ежедневно бомбить всю Украину и Киев одним-единственным "шахедом", который совершенствуют тысячи инженеров и который производится сотнями в день, а наши украинские "уникальные" дроны не будут долетать до Москвы — до тех пор войну мы не выиграем.

Представьте себе, дорогой Владимир Александрович, что каждый день появляется новая уникальная студия "Вечерний Квартал". Где вы возьмете столько Кошевых, Казаниных, Зеленских? И будет ли это интересно зрителю?

Нам крайне необходима консолидация всех конструкторских, инженерных кадров, всех производств для доработки имеющихся лучших образцов дронов и ракет до действительно боеспособного состояния. Нам не нужно много разных и ненужных любительских систем. Нам надо, чтобы наши дроны ежедневно долетали до Москвы.

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