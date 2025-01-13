Курахове втрачено. Як розвиватимуться події на Новопавлівському напрямку фронту

Related video

Щодо Новопавлівського (колишнього Курахівського) напрямку.

Наразі, очевидно, командування УВ "Центр", "Юг" (8-а ЗВА) і "Восток" противника, сили та засоби яких задіяні в наступі на цьому напрямку, м'яко кажучи, якось "по-різному" дивляться на його подальшу реалізацію.

Принаймні у мене складається саме таке враження. Цілком можливо, що я помиляюся, але дії ворога тут явно мають якийсь хаотичний і поспішний відтінок.

На цей час передові підрозділи зі складу 90-ї тд (задіяні в наступі на цьому напрямку від УВ "Центр") намагаються вести активні атакувальні/штурмові дії в занадто широкій по фронту, як для себе, смузі (про це я писав раніше). Підрозділи зі складу 6-го і 80-го танкових полків (тп) дивізії, посилені 428-м мсп і 67-м сп, намагаються просуватися в напрямках Новоєлизаветівка – Надеждинка, Українка – Ясенове і діють з рубежу Слов'янка – Петропавлівка в західному напрямку.

Темпи їхнього просування, скажімо так, виглядають мінімальними. Минуло більше тижня відтоді, як це з’єднання відновило інтенсивні наступальні дії на цих напрямках. За цей час, після свого початкового успіху (вихід на лінію Слов'янка – Петропавлівка і захоплення села Новоєлизаветівка), в подальшому ворог встиг лише "зачепитися" за Ясенове і впритул підійти до Надіївки, проте взяти це село ворог поки не може.

Збройні сили України, щоправда, у цьому напрямку також не особливо "блищать". Їхні передові частини, мабуть, без особливого опору, залишили значну територію між Ясеновим і Слов'янкою, відступивши на дорогу Новотроїцьке – Андріївка, давши передовим частинам 90-ї танкової дивізії противника можливість "закріпити" свої зусилля між своїм центром і правим флангом. Що ж, певна логіка в таких діях є — не сьогодні, так завтра ворог "додушить" Ясенове і, цілком ймовірно, просунеться далі на Новоандріївку, тому нікому не посміхається опинитися з "провислим" північним флангом між двома наступальними тактичними групами противника.

Іншими словами, 90-та тд противника продовжує "повільно, але впевнено" повзти вперед на захід досить "розрідженими" бойовими порядками. Але, очевидно, що Збройні сили України на цьому напрямку ще слабші, що, по суті, дає змогу цьому з’єднанню противника все ж таки наступати. У цьому контексті цілком можливо, що рішення командування противника про перегрупування підрозділів 30-ї омсбр зі складу 2-ї ЗВА в смугу 90-ї танкової дивізії з метою "гальванізації" наступу цієї дивізії (тобто збільшення її темпів) може отримати свою практичну реалізацію.

У зв'язку з цим також варто сказати, що в цьому питанні вороже командування може певним способом використовувати й 110-ту омсбр (вона наступає між 90-ю мотострілецькою дивізією та 8-ю ЗВА зі складу УВ "Юг"), що діє в одному з ключових для "залишків Курахівського виступу" напрямків, від Шевченко (нижн.) на Андріївку. Останнє її просування на кілька сотень метрів у бік Андріївки датується 09.01.2025 року, але якщо її штурмові підрозділи все ж доповзуть до Андріївки й хоча б зачепляться за неї, водночас розширюючи цей клин на північ, то 90-та тд противника явно отримає ДОДАТКОВУ можливість певним способом "сконцентрувати" свої сили в районі Петропавлівки та Слов'янки.

Щодо ситуації на Новопавлівському напрямку варто також зауважити очевидні зусилля командування 8-ї ЗВА противника, яке поступово продовжує нарощувати тиск на наші передові підрозділи у напрямку Курахове – Дачне та Дальнє – Дачне силами своїх 20-ї та 150-ї мотострілецьких дивізій. На цих напрямках ворог вже ввів у бій 163-й тп, 102-й та 103-й мсп зі складу 150-ї мотострілецької дивізії, а також 33-й та 255-й мотострілецькі полки зі складу 20-ї мотострілецької дивізії. Ще один полк 20-ї мотострілецької дивізії (з огляду на все, 242-й мсп) намагається "згорнути" оборону ЗСУ вздовж річки Сухі Яли в районі на північ від Костянтинопольського).

Що стосується південного флангу "залишків Курахівського плацдарму", то очевидно, що передовим підрозділам комплекту сил і засобів противника, що діють під загальним керівництвом командування його 29-ї ЗВА зі складу УВ "Восток" (частини 36-ї мотострілецької бригади, 39-ї мотострілецької бригади зі складу 68-го армійського корпусу, частини сил 114-ї мотострілецької бригади зі складу 51-ї ЗВА та 57-ї мотострілецької бригади зі складу 5-ї ЗВА) вдалося перебратися на північний берег річки Сухі Яли в районі Янтарного і навіть закріпитися там. Однак їхні вперті атаки в районі сіл Зеленівка та Сухі Яли не призвели до подібного результату.

Поки що ЗСУ продовжують утримувати Дачне (і, відповідно, шматок дороги Донецьк – Запоріжжя на ділянці Дачне – Улакли) і навіть дорогу між Дачним та Янтарним. Тому у них ще є можливість провести плановий і організований відхід з цих самих "залишків Курахівського виступу", нехай і з важкими ар'єргардними боями.

Наразі у мене складається певне враження, що ворог ще не вирішив форсувати оточення наших підрозділів зі складу тактичного угруповання, яке продовжує оборонятися в цих самих "залишках" (наприклад, продовжуючи МАСОВАНІ атаки в напрямку Зеленівка — Улакли, або додавши таких далі на захід, в напрямках Ясна Поляна — Розлив, Роздольне — Богатир), а просто витіснити їх з цього району, фронтально нарощуючи тиск у смузі 8-ї ЗВА.

І до речі, таке рішення цілком може бути пов'язане з дуже повільним просуванням ворожих частин 90-ї танкової дивізії та 110-ї мотострілецької бригади по лінії Слов'янка – Петропавлівка та в напрямку Шевченко (нижн.) – Андріївка, чиї СИНХРОННІ та одночасні дії з діями бригад УВ "Восток" мають кардинально важливе значення для успішної реалізації такого роду оточення.

Поки що мені важко здогадатися про причини такої розбіжності в діях противника, оскільки їх може бути одразу кілька, зокрема:

недоліки в управлінні та забезпеченні взаємодії сил і засобів зі складу відразу трьох УВ ( "Центр", "Юг" і "Восток");

недостатній рівень боєздатності в окремих частинах та підрозділах противника, або у всіх відразу, чи, як варіант, їх кількісна нестача;

спроба "замаскувати" підготовку чергової спроби оточення демонстративними діями "з фронту".

І так далі.

Думаю, наступний тиждень, у цьому плані, багато чого прояснить.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо