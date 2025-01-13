Курахово потеряно. Как будут развиваться события на Новопавловском направлении фронта

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По Новопавловскому (бывшему Кураховскому) направлению.

На данный момент, очевидно, командование ГВ "Центр", "Юг" (8-я ОВА) и "Восток" противника, силы и средства которых задействованы в наступлении на этом направлении, мягко говоря, как-то "по-разному" смотрят на его дальнейшую реализацию.

По крайней мере у меня складывается именно такое впечатление. Вполне возможно, что я ошибаюсь, но действия врага здесь явно имеют какой-то хаотичный и поспешный оттенок.

На данный момент передовые подразделения из состава 90-й тд (задействованные в наступлении на этом направлении от ГВ "Центр") пытаются вести активные атакующие/штурмовые действия в слишком широкой по фронту, как для себя, полосе (об этом я писал ранее). Подразделения из состава 6-го и 80-го танковых полков (тп) дивизии, усиленные 428-м мсп и 67-м сп, пытаются продвигаться в направлениях Новоелизаветовка – Надеждинка, Украинка – Ясеновое и действуют с рубежа Славянка – Петропавловка в западном направлении.

Темпы их продвижения, скажем так, выглядят минимальными. Прошло больше недели с тех пор, как это соединение возобновило интенсивные наступательные действия на этих направлениях. За это время, после своего первоначального успеха (выход на линию Славянка – Петропавловка и захват села Новоелизаветовка), в дальнейшем враг успел лишь "зацепиться" за Ясеновое и вплотную подойти к Надееждинке, однако взять это село враг пока не может.

Вооруженные силы Украины, правда, на этом направлении также не особо "блещут". Их передовые части, видимо, без особого сопротивления, оставили значительную территорию между Ясеновым и Славянкой, отступив на дорогу Новотроицкое – Андреевка, дав передовым частям 90-й танковой дивизии противника возможность "закрепить" свои усилия между своим центром и правым флангом. Что ж, определенная логика в таких действиях есть — не сегодня, так завтра враг "додушит" Ясеновое и, вполне вероятно, продвинется дальше на Новоандреевку, поэтому никому не улыбается оказаться с "провисшим" северным флангом между двумя наступающими тактическими группами противника.

Иными словами, 90-я тд противника продолжает "медленно, но уверенно" ползти вперед на запад достаточно "разреженными" боевыми порядками. Но, очевидно, что Вооруженные силы Украины на этом направлении еще слабее, что, по сути, позволяет этому соединению противника все же наступать. В этом контексте вполне возможно, что решение командования противника о перегруппировке подразделений 30-й омсбр из состава 2-й ОВА в полосу 90-й танковой дивизии с целью "гальванизации" наступления этой дивизии (то есть увеличения ее темпов) может получить свою практическую реализацию.

В этой связи также стоит сказать, что в этом вопросе вражеское командование может определенным образом использовать и 110-ю омсбр (она наступает между 90-й мотострелковой дивизией и 8-й ОВА из состава ГВ "Юг"), действующую в одном из ключевых для "остатков Кураховского выступа" направлений, от Шевченко (ниж.) на Андреевку. Последнее ее продвижение на несколько сотен метров в сторону Андреевки датируется 09.01.2025 года, но если ее штурмовые подразделения все же доползут до Андреевки и хотя бы зацепятся за нее, одновременно расширяя этот клин на север, то 90-я тд противника явно получит ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ возможность определенным образом "сконцентрировать" свои силы в районе Петропавловки и Славянки.

Относительно ситуации на Новопавловском направлении стоит также отметить очевидные усилия командования 8-й ОВА противника, которое постепенно продолжает наращивать давление на наши передовые подразделения в направлении Курахово – Дачное и Дальнее – Дачное силами своих 20-й и 150-й мотострелковых дивизий. На этих направлениях враг уже ввел в бой 163-й тп, 102-й и 103-й мсп из состава 150-й мотострелковой дивизии, а также 33-й и 255-й мотострелковые полки из состава 20-й мотострелковой дивизии. Еще один полк 20-й мотострелковой дивизии (судя по всему, 242-й мсп) пытается "свернуть" оборону ВСУ вдоль реки Сухие Ялы в районе к северу от Константинопольского).

Что касается южного фланга "остатков Кураховского плацдарма", то очевидно, что передовым подразделениям комплекта сил и средств противника, действующим под общим руководством командования его 29-й ОВА из состава ГВ "Восток" (части 36-й мотострелковой бригады, 39-й мотострелковой бригады из состава 68-го армейского корпуса, части сил 114-й мотострелковой бригады из состава 51-й ОВА и 57-й мотострелковой бригады из состава 5-й ОВА) удалось перебраться на северный берег реки Сухие Ялы в районе Янтарного и даже закрепиться там. Однако их упорные атаки в районе сел Зеленовка и Сухие Ялы не привели к подобному результату.

Пока что ВСУ продолжают удерживать Дачное (и, соответственно, кусок дороги Донецк – Запорожье на участке Дачное – Улаклы) и даже дорогу между Дачным и Янтарным. Поэтому у них еще есть возможность провести плановый и организованный отход с этих самых "остатков Кураховского выступа", пусть и с тяжелыми арьергардными боями.

На данный момент у меня складывается определенное впечатление, что враг еще не решил форсировать окружение наших подразделений из состава тактической группировки, которая продолжает обороняться в этих самых "остатках" (например, продолжая МАССОВЫЕ атаки в направлении Зеленовка – Улаклы, или добавив таких дальше на запад, в направлениях Ясная Поляна – Разлив, Раздольное – Богатырь), а просто вытеснить их из этого района, фронтально наращивая давление в полосе 8-й ОВА.

И кстати, такое решение вполне может быть связано с очень медленным продвижением вражеских частей 90-й танковой дивизии и 110-й мотострелковой бригады по линии Славянка – Петропавловка и в направлении Шевченко (ниж.) – Андреевка, чьи СИНХРОННЫЕ и одновременные действия с действиями бригад ГВ "Восток" имеют кардинально важное значение для успешной реализации такого рода окружения.

Пока что мне трудно догадаться о причинах такого расхождения в действиях противника, поскольку их может быть сразу несколько, в частности:

недостатки в управлении и обеспечении взаимодействия сил и средств из состава сразу трех ГВ ("Центр", "Юг" и "Восток");

недостаточный уровень боеспособности в отдельных частях и подразделениях противника, или во всех сразу, или, как вариант, их количественная нехватка;

попытка "замаскировать" подготовку очередной попытки окружения демонстративными действиями "с фронта".

И так далее.

Думаю, следующая неделя, в этом плане, многое прояснит.

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