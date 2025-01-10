Тяжелый выход из Курахово: послесловие к потере города, который дался врагу дорогой ценой
ВСУ в Курахово еще вернется, уверенно прогнозирует военный корреспондент Богдан Мирошников в день окончательного выхода украинских войск из города. Подводя итоги этой обороны, он выделяет несколько факторов, которые позволили задержать здесь противника на два месяца.
Курахово
Ну вот и все...
Чуда не произошло.
Бои, которые продолжались более 2 месяцев, завершены.
И завершены они только позавчера — и никак не раньше, как некоторые уже спешили сообщить. Потому что пройтись по прямой и повесить вонючую тряпку — это одно, а куча помещений по бокам — другое.
С трубного завода и ТЭС уход был тяжелым.
Главное — не было допущено окружение нашего гарнизона, который оборонял город, наши воины вышли из мешка.
Следующие дни у врага будет публично больше успехов из-за выравнивания нами линии обороны. Но фактически это уже прямо сейчас устанавливается.
Наши морпехи и десант внесли неоценимый вклад в оборону этого района обороны, минимум на 1,5 месяца отсрочили отход из Курахово.
Все было решено после потери почти одновременно Украинска, Горняка и Угледара. После того уход из Курахово был вопросом времени, потому что нормально его уже нельзя было держать.
С Курахово не прощаемся, потому что ВСУ туда вернутся. Украина вернется.
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