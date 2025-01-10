Тяжелый выход из Курахово: послесловие к потере города, который дался врагу дорогой ценой

Related video

Курахово

Ну вот и все...

Чуда не произошло.

Бои, которые продолжались более 2 месяцев, завершены.

И завершены они только позавчера — и никак не раньше, как некоторые уже спешили сообщить. Потому что пройтись по прямой и повесить вонючую тряпку — это одно, а куча помещений по бокам — другое.

С трубного завода и ТЭС уход был тяжелым.

Главное — не было допущено окружение нашего гарнизона, который оборонял город, наши воины вышли из мешка.

Следующие дни у врага будет публично больше успехов из-за выравнивания нами линии обороны. Но фактически это уже прямо сейчас устанавливается.

Наши морпехи и десант внесли неоценимый вклад в оборону этого района обороны, минимум на 1,5 месяца отсрочили отход из Курахово.

Все было решено после потери почти одновременно Украинска, Горняка и Угледара. После того уход из Курахово был вопросом времени, потому что нормально его уже нельзя было держать.

С Курахово не прощаемся, потому что ВСУ туда вернутся. Украина вернется.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно