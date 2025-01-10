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Мнения

Тяжелый выход из Курахово: послесловие к потере города, который дался врагу дорогой ценой

ВСУ в Курахово еще вернется, уверенно прогнозирует военный корреспондент Богдан Мирошников в день окончательного выхода украинских войск из города. Подводя итоги этой обороны, он выделяет несколько факторов, которые позволили задержать здесь противника на два месяца.

Богдан Мирошников
Богдан Мирошников
Блогер, военный корреспондент
eye 2874
ВСУ, Курахово
Фото: Генштаб ВСУ | Одно из мгновений обороны Курахово
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Курахово

Ну вот и все...

Чуда не произошло.

Бои, которые продолжались более 2 месяцев, завершены.

И завершены они только позавчера — и никак не раньше, как некоторые уже спешили сообщить. Потому что пройтись по прямой и повесить вонючую тряпку — это одно, а куча помещений по бокам — другое.

С трубного завода и ТЭС уход был тяжелым.

Главное — не было допущено окружение нашего гарнизона, который оборонял город, наши воины вышли из мешка.

Следующие дни у врага будет публично больше успехов из-за выравнивания нами линии обороны. Но фактически это уже прямо сейчас устанавливается.

Наши морпехи и десант внесли неоценимый вклад в оборону этого района обороны, минимум на 1,5 месяца отсрочили отход из Курахово.

Все было решено после потери почти одновременно Украинска, Горняка и Угледара. После того уход из Курахово был вопросом времени, потому что нормально его уже нельзя было держать.

С Курахово не прощаемся, потому что ВСУ туда вернутся. Украина вернется.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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