Важкий вихід із Курахового: післямова до втрати міста, яке далося ворогові дорогою ціною
ЗСУ в Курахове ще повернеться, упевнено прогнозує військовий кореспондент Богдан Мірошников у день остаточного виходу українських військ із міста. Підбиваючи підсумки цієї оборони, він виокремлює кілька чинників, які дали змогу затримати тут противника на два місяці.
Курахове
Ну ось і все…
Дива не сталося.
Бої, які тривали понад 2 місяці, завершені.
І завершені вони тільки позавчора — і ніяк не раніше, як дехто вже поспішав повідомити. Бо пройтися по прямій та повісити смердючу ганчірку — то одне, а купа приміщень по боках — інше.
З трубного заводу та ТЕС відхід був важким.
Головне — не було допущено оточення нашого гарнізону, який обороняв місто, наші воїни вийшли з мішка.
Наступні дні у ворога буде публічно більше успіхів через вирівнювання нами лінії оборони. Але фактично це вже прямо зараз встановлюється.
Наші морпіхи та десант внесли неоціненний внесок в оборону цього району оборони, щонайменше на 1,5 місяця відтермінували відхід з Курахового.
Все було вирішено після втрати майже одночасно Українська, Гірника та Вугледара. Після того відхід з Курахового був питанням часу, бо нормально його вже не можна було тримати.
З Кураховим не прощаємося, бо ЗСУ туди повернуться. Україна повернеться.
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