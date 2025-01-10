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Думки

Важкий вихід із Курахового: післямова до втрати міста, яке далося ворогові дорогою ціною

ЗСУ в Курахове ще повернеться, упевнено прогнозує військовий кореспондент Богдан Мірошников у день остаточного виходу українських військ із міста. Підбиваючи підсумки цієї оборони, він виокремлює кілька чинників, які дали змогу затримати тут противника на два місяці.

Богдан Мiрошников
Богдан Мiрошников
Блогер, військовий кореспондент
eye 432
ЗСУ, Курахово
Фото: Генштаб ЗСУ | Одна з миттєвостей оборони Курахового
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Курахове

Ну ось і все…

Дива не сталося.

Бої, які тривали понад 2 місяці, завершені.

І завершені вони тільки позавчора — і ніяк не раніше, як дехто вже поспішав повідомити. Бо пройтися по прямій та повісити смердючу ганчірку — то одне, а купа приміщень по боках — інше.

З трубного заводу та ТЕС відхід був важким.

Головне — не було допущено оточення нашого гарнізону, який обороняв місто, наші воїни вийшли з мішка.

Наступні дні у ворога буде публічно більше успіхів через вирівнювання нами лінії оборони. Але фактично це вже прямо зараз встановлюється.

Наші морпіхи та десант внесли неоціненний внесок в оборону цього району оборони, щонайменше на 1,5 місяця відтермінували відхід з Курахового.

Все було вирішено після втрати майже одночасно Українська, Гірника та Вугледара. Після того відхід з Курахового був питанням часу, бо нормально його вже не можна було тримати.

З Кураховим не прощаємося, бо ЗСУ туди повернуться. Україна повернеться.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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