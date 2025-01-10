Важкий вихід із Курахового: післямова до втрати міста, яке далося ворогові дорогою ціною

Related video

Курахове

Ну ось і все…

Дива не сталося.

Бої, які тривали понад 2 місяці, завершені.

І завершені вони тільки позавчора — і ніяк не раніше, як дехто вже поспішав повідомити. Бо пройтися по прямій та повісити смердючу ганчірку — то одне, а купа приміщень по боках — інше.

З трубного заводу та ТЕС відхід був важким.

Головне — не було допущено оточення нашого гарнізону, який обороняв місто, наші воїни вийшли з мішка.

Наступні дні у ворога буде публічно більше успіхів через вирівнювання нами лінії оборони. Але фактично це вже прямо зараз встановлюється.

Наші морпіхи та десант внесли неоціненний внесок в оборону цього району оборони, щонайменше на 1,5 місяця відтермінували відхід з Курахового.

Все було вирішено після втрати майже одночасно Українська, Гірника та Вугледара. Після того відхід з Курахового був питанням часу, бо нормально його вже не можна було тримати.

З Кураховим не прощаємося, бо ЗСУ туди повернуться. Україна повернеться.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо