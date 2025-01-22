Працювати в Україні буде нікому: до чого веде приєднання до трудового ринку ЄС

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Цікаво, а Міністерство національної єдності та Міністерство економіки, взагалі, спілкуються між собою?

Новостворене Міністерство національної єдності оголосило про запровадження програм повернення українських біженців в Україну. Одна з причин — структурний дефіцит робочої сили в ключових секторах української економіки.

Водночас Міністерство економіки робить кроки до максимальної інтеграції українців у європейський ринок праці.

Цитую повідомлення Міністерства економіки:

"Уряд затвердив План заходів щодо приєднання до Європейської мережі служб зайнятості (EURES) на засіданні 29 жовтня (2024 року — прим).

Таким чином, Україна розпочинає підготовчий етап до приєднання до європейської структури зайнятості, відповідно до рекомендацій Європейської Комісії, представлених у Звіті про прогрес України в межах Пакета розширення Європейського Союзу 2023 року.

Ухвалений план є важливим кроком до інтеграції в європейський ринок праці та запровадження вільного руху працівників.

Підготовчі заходи, передбачені планом, спрямовані на забезпечення підґрунтя для приєднання до EURES.

Зокрема, йдеться про вивчення можливостей, пов’язаних із сумісністю українських систем і структур з вимогами EURES, впровадженням регламентів, які дозволять Україні ефективно взаємодіяти з європейськими базами даних про робочу силу.

"Окрім необхідності забезпечення законодавчої сумісності існуючих українських систем з європейськими стандартами, має бути відповідна технічна сумісність — для ефективного зіставлення вакансій та резюме.

Для цього нам потрібно вдосконалити внутрішні інформаційні системи, адаптувати деякі технічні аспекти, що дозволить забезпечити відповідність даних, необхідних для EURES", — пояснює Перша віцепремʼєр-міністерка України — Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Зазначимо, що на сьогодні EURES підтримує вільне пересування робочої сили в 31 державі Європейського Союзу та Європейського Економічного Простору.

Платформа містить понад 4 мільйони вакансій, є досить зручною та ефективною для роботодавців та шукачів роботи у Європі.

Заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна наголошує, що наразі план заходів значною мірою спрямований на вивчення досвіду країн, які вже пройшли шлях приєднання до EURES, зокрема, Польщі та Хорватії.

"Є низка питань, які потребують ретельного дослідження, аби Україна ефективно доєдналася до мережі EURES.

Серед них: відповідність національної класифікації професій міжнародним та європейським нормам та стандартам, роль посередників на ринку праці, охоплення мережею EURES здобувачів освіти та стажистів тощо", — пояснює Тетяна Бережна".

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Тобто, ви розумієте, що відбувається?

ЄС — це, зокрема, спільний ринок праці для всіх країн-учасників.

Звісно, робоча сила з менш розвинутих країн ЄС переміщується у більш заможні. Але перші мають можливість поповнювати цей дефіцит з третіх країн, зокрема, з України. Наприклад, поляки їдуть в Британію, а українці — в Польщу.

Крім того, менш розвинуті країни ЄС отримують від Євросоюзу знану фінансову допомогу на "регіональне вирівнювання" показників економічного, соціального та інфраструктурного розвитку.

І всі ці країни живуть мирним життям.

А тепер уявіть, що програми на кшталт EURES щодо трудових вакансій у ЄС охоплюють бідну країну з непевними часовими перспективами вступу до Євросоюзу, яка перебуває у стані найбільш руйнівної війни після Другої світової.

Це фактично шлях до повної втрати трудового потенціалу. І відбувається це внаслідок того, що чиновники бачать лише "свій фрагмент пазлу" і взагалі не мають уявлення про загальну стратегію розвитку. Їм "нарізали план" максимально "адаптуватись до вступу в ЄС" — і от вони "риють землю". Кожен на своєму "напрямку".

Багато хто у нас, звісно, не буде проти того, аби наші випускники вишів могли швидко знайти роботу в ЄС, але до чого тоді створюється Міністерство, яке намагається повернути українців додому, якщо інше відомство робить все можливе, аби українці могли швидко знайти роботу в Європі (причому всі українці, і біженці, і ті, хто в цей час живе в Україні)?

Звісно, Україна під час війни і тривалий час після не зможе виграти конкуренцію за робочу силу з країнами ЄС. Тут треба якось визначатись. Очевидна логічна помилка в цьому алгоритмі.

Або максимально сприяти відтоку робочої сили в ЄС через такі програми, як EURES, або хоча б не допомагати цьому відтоку за рахунок державного бюджету і роботи українських чиновників.

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