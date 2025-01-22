Работать в Украине будет некому: к чему ведет присоединение к трудовому рынку ЕС

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Интересно, а Министерство национального единства и Министерство экономики, вообще, общаются между собой?

Новосозданное Министерство национального единства объявило о введении программ возвращения украинских беженцев в Украину. Одна из причин — структурный дефицит рабочей силы в ключевых секторах украинской экономики.

В то же время Министерство экономики делает шаги к максимальной интеграции украинцев в европейский рынок труда.

Цитирую сообщение Министерства экономики:

"Правительство утвердило План мероприятий по присоединению к Европейской сети служб занятости (EURES) на заседании 29 октября (2024 года — прим).

Таким образом, Украина начинает подготовительный этап к присоединению к европейской структуре занятости, в соответствии с рекомендациями Европейской Комиссии, представленными в Отчете о прогрессе Украины в рамках Пакета расширения Европейского Союза 2023 года.

Принятый план является важным шагом к интеграции в европейский рынок труда и введения свободного движения работников.

Подготовительные мероприятия, предусмотренные планом, направлены на обеспечение основы для присоединения к EURES.

В частности, речь идет об изучении возможностей, связанных с совместимостью украинских систем и структур с требованиями EURES, внедрением регламентов, которые позволят Украине эффективно взаимодействовать с европейскими базами данных о рабочей силе.

"Кроме необходимости обеспечения законодательной совместимости существующих украинских систем с европейскими стандартами, должна быть соответствующая техническая совместимость — для эффективного сопоставления вакансий и резюме.

Для этого нам нужно усовершенствовать внутренние информационные системы, адаптировать некоторые технические аспекты, что позволит обеспечить соответствие данных, необходимых для EURES", — объясняет Первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Отметим, что на сегодня EURES поддерживает свободное передвижение рабочей силы в 31 государстве Европейского Союза и Европейского Экономического Пространства.

Платформа содержит более 4 миллионов вакансий, является достаточно удобной и эффективной для работодателей и соискателей работы в Европе.

Заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная отмечает, что сейчас план мероприятий в значительной степени направлен на изучение опыта стран, которые уже прошли путь присоединения к EURES, в частности, Польши и Хорватии.

"Есть ряд вопросов, требующих тщательного исследования, чтобы Украина эффективно присоединилась к сети EURES.

Среди них: соответствие национальной классификации профессий международным и европейским нормам и стандартам, роль посредников на рынке труда, охват сетью EURES соискателей образования и стажеров и т.д.", — объясняет Татьяна Бережная".

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То есть, вы понимаете, что происходит?

ЕС — это, в частности, общий рынок труда для всех стран-участников.

Конечно, рабочая сила из менее развитых стран ЕС перемещается в более богатые. Но первые имеют возможность пополнять этот дефицит из третьих стран, в частности, из Украины. Например, поляки едут в Британию, а украинцы — в Польшу.

Кроме того, менее развитые страны ЕС получают от Евросоюза значительную финансовую помощь на "региональное выравнивание" показателей экономического, социального и инфраструктурного развития.

И все эти страны живут мирной жизнью.

А теперь представьте, что программы вроде EURES по трудовым вакансиям в ЕС охватывают бедную страну с неопределенными временными перспективами вступления в Евросоюз, которая находится в состоянии самой разрушительной войны после Второй мировой.

Это фактически путь к полной потере трудового потенциала. И происходит это вследствие того, что чиновники видят только "свой фрагмент пазла" и вообще не имеют представления об общей стратегии развития. Им "нарезали план" максимально "адаптироваться к вступлению в ЕС" — и вот они "роют землю". Каждый на своем "направлении".

Многие у нас, конечно, не будут против того, чтобы наши выпускники вузов могли быстро найти работу в ЕС, но к чему тогда создается Министерство, которое пытается вернуть украинцев домой, если другое ведомство делает все возможное, чтобы украинцы могли быстро найти работу в Европе (причем все украинцы, и беженцы, и те, кто в это время живет в Украине)?

Конечно, Украина во время войны и длительное время после не сможет выиграть конкуренцию за рабочую силу со странами ЕС. Здесь надо как-то определяться. Очевидна логическая ошибка в этом алгоритме.

Или максимально способствовать оттоку рабочей силы в ЕС через такие программы, как EURES, или хотя бы не помогать этому оттоку за счет государственного бюджета и работы украинских чиновников.

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