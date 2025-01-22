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Мнения

Работать в Украине будет некому: к чему ведет присоединение к трудовому рынку ЕС

Чего хочет украинский Кабмин — вернуть соотечественников из Европы или, наоборот, вытолкнуть туда побольше трудового ресурса? Такой вопрос задает удивленный экономист Алексей Кущ, наблюдая за противоречивыми действиями различных министерств.

Алексей Кущ
Алексей Кущ
Экономист, финансовый аналитик
eye 532
рабочие
Фото: УНИАН | С такой политикой правительства, работать в Украине скоро будет некому
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Интересно, а Министерство национального единства и Министерство экономики, вообще, общаются между собой?

Новосозданное Министерство национального единства объявило о введении программ возвращения украинских беженцев в Украину. Одна из причин — структурный дефицит рабочей силы в ключевых секторах украинской экономики.

В то же время Министерство экономики делает шаги к максимальной интеграции украинцев в европейский рынок труда.

Цитирую сообщение Министерства экономики:

"Правительство утвердило План мероприятий по присоединению к Европейской сети служб занятости (EURES) на заседании 29 октября (2024 года — прим).

Таким образом, Украина начинает подготовительный этап к присоединению к европейской структуре занятости, в соответствии с рекомендациями Европейской Комиссии, представленными в Отчете о прогрессе Украины в рамках Пакета расширения Европейского Союза 2023 года.

Принятый план является важным шагом к интеграции в европейский рынок труда и введения свободного движения работников.

Подготовительные мероприятия, предусмотренные планом, направлены на обеспечение основы для присоединения к EURES.

В частности, речь идет об изучении возможностей, связанных с совместимостью украинских систем и структур с требованиями EURES, внедрением регламентов, которые позволят Украине эффективно взаимодействовать с европейскими базами данных о рабочей силе.

"Кроме необходимости обеспечения законодательной совместимости существующих украинских систем с европейскими стандартами, должна быть соответствующая техническая совместимость — для эффективного сопоставления вакансий и резюме.

Для этого нам нужно усовершенствовать внутренние информационные системы, адаптировать некоторые технические аспекты, что позволит обеспечить соответствие данных, необходимых для EURES", — объясняет Первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Отметим, что на сегодня EURES поддерживает свободное передвижение рабочей силы в 31 государстве Европейского Союза и Европейского Экономического Пространства.

Платформа содержит более 4 миллионов вакансий, является достаточно удобной и эффективной для работодателей и соискателей работы в Европе.

Заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная отмечает, что сейчас план мероприятий в значительной степени направлен на изучение опыта стран, которые уже прошли путь присоединения к EURES, в частности, Польши и Хорватии.

"Есть ряд вопросов, требующих тщательного исследования, чтобы Украина эффективно присоединилась к сети EURES.

Среди них: соответствие национальной классификации профессий международным и европейским нормам и стандартам, роль посредников на рынке труда, охват сетью EURES соискателей образования и стажеров и т.д.", — объясняет Татьяна Бережная".

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То есть, вы понимаете, что происходит?

ЕС — это, в частности, общий рынок труда для всех стран-участников.

Конечно, рабочая сила из менее развитых стран ЕС перемещается в более богатые. Но первые имеют возможность пополнять этот дефицит из третьих стран, в частности, из Украины. Например, поляки едут в Британию, а украинцы — в Польшу.

Кроме того, менее развитые страны ЕС получают от Евросоюза значительную финансовую помощь на "региональное выравнивание" показателей экономического, социального и инфраструктурного развития.

И все эти страны живут мирной жизнью.

А теперь представьте, что программы вроде EURES по трудовым вакансиям в ЕС охватывают бедную страну с неопределенными временными перспективами вступления в Евросоюз, которая находится в состоянии самой разрушительной войны после Второй мировой.

Это фактически путь к полной потере трудового потенциала. И происходит это вследствие того, что чиновники видят только "свой фрагмент пазла" и вообще не имеют представления об общей стратегии развития. Им "нарезали план" максимально "адаптироваться к вступлению в ЕС" — и вот они "роют землю". Каждый на своем "направлении".

Многие у нас, конечно, не будут против того, чтобы наши выпускники вузов могли быстро найти работу в ЕС, но к чему тогда создается Министерство, которое пытается вернуть украинцев домой, если другое ведомство делает все возможное, чтобы украинцы могли быстро найти работу в Европе (причем все украинцы, и беженцы, и те, кто в это время живет в Украине)?

Конечно, Украина во время войны и длительное время после не сможет выиграть конкуренцию за рабочую силу со странами ЕС. Здесь надо как-то определяться. Очевидна логическая ошибка в этом алгоритме.

Или максимально способствовать оттоку рабочей силы в ЕС через такие программы, как EURES, или хотя бы не помогать этому оттоку за счет государственного бюджета и работы украинских чиновников.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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